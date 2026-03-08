3 híresség, akiről megfeledkezett a világ – Ők is a Titanic áldozatai voltak

A Titanic katasztrófájának több mint 1500 áldozata között a korszak híres és gazdag személyiségei is ott voltak, ám valamiért sokukról méltatlanul megfeledkeztek a tragédiával kapcsolatban. Mutatjuk a Titanic áldozatait, akik a korszak leghíresebbjei között voltak!
- A Titanic elsüllyedésekor nemcsak hétköznapi utasok, hanem a korszak legismertebb és leggazdagabb személyiségei is életüket vesztették.
- Több milliárdos, iparmágnás és világhírű szakember is a fedélzeten tartózkodott az első úton.
- Sok áldozat neve mára elveszett a köztudatból, pedig korukban meghatározó szerepet töltöttek be.
- A cikkben bemutatjuk azokat a híres embereket, akiknek sorsa örökre összefonódott a Titanic tragédiájával.
A Titanic áldozatai között hírességek is voltak
Amikor a Titanic 1912. április 15-én elsüllyedt, több mint 1500 ember vesztette életét. A katasztrófáról szóló történetek többsége csupán egy-egy ikonikussá vált névre, a túlélőkre vagy a névtelen áldozatok tömegére fókuszál, miközben számos olyan világhírű személy is a fedélzeten volt, akiről ma már alig esik szó, pedig a maguk korában rendkívül ismert és befolyásos személyeknek számítottak. Íme a Titanic híres áldozatai!
A Titanic leggazdagabb utasa: John Jacob Astor
A Titanic áldozatai között volt John Jacob Astor, aki a hatalmas hajó leggazdagabb utasának is számított egyben. Vagyonát akkoriban mintegy 87 millió dollárra becsülték (mai árfolyamon körülbelül 2,21 milliárd dollár). A 48 éves üzletember az Astor család tagja volt, többek között a híres, New York-i Waldorf Astoria szálloda építésébe is befektetett, valamint íróként és feltalálóként is ismert volt. A feleségével, Madeleine-nel éppen Európában tartózkodtak, amikor kiderült, hogy az asszony terhes. Mivel a gyermeknek mindenképpen az Egyesült Államokban szeretett volna életet adni, ezért jegyet váltottak a Titanicra. John Jacob Astort utoljára egy mentőcsónak oldalába kapaszkodva látták a szemtanúk, a holtteste csak 10 nappal később került elő. Várandós neje túlélte a Titanic katasztrófáját, és nem sokkal később fiúgyermeknek adott életet.
A Titanic tervezője, Thomas Andrews
Thomas Andrews, a Titanic tervezője azért ment el az általa tervezett hajó első útjára, hogy megvizsgálja, milyen fejlesztéseket lehetne még eszközölni. Amikor megtudta, hogy az ütközés után öt vízzáró rekesz megtelt vízzel, azonnal tudta, hogy a hajó el fog süllyedni. A túlélők vallomásai szerint sokat segített a mentésben, de ő maga nem akart beszállni a mentőcsónakokba, így végül saját mesterműve fedélzetén lelte a végzete.
Benjamin Guggenheim
Benjamin Guggenheim bányatulajdonos még a katasztrófa után is bizakodó volt: a szobalányának azt mondta, hogy biztosan csak néhány javításra van szükség, és a hajó ismét szelheti a hullámokat. Tőle származik az ikonikus mondat: „A legjobb ruhánkat vettük fel, és készen állunk úriemberhez méltóan meghalni”. Feleségének egy üzenetet azért küldött New Yorkba: az egyik utastársát kérte meg, hogy keresse fel a nejét, és mondja meg neki, ő mindent megtett, hogy hazatérhessen.
Ezek is érdekelhetnek a Titanickal kapcsolatban: