3 híresség, akiről megfeledkezett a világ – Ők is a Titanic áldozatai voltak

A Titanic katasztrófájának több mint 1500 áldozata között a korszak híres és gazdag személyiségei is ott voltak, ám valamiért sokukról méltatlanul megfeledkeztek a tragédiával kapcsolatban. Mutatjuk a Titanic áldozatait, akik a korszak leghíresebbjei között voltak!

A Titanic áldozatai között korabeli hírességek is voltak.

Forrás: Universal Images Group Editorial

A Titanic elsüllyedésekor nemcsak hétköznapi utasok, hanem a korszak legismertebb és leggazdagabb személyiségei is életüket vesztették.

Több milliárdos, iparmágnás és világhírű szakember is a fedélzeten tartózkodott az első úton.

Sok áldozat neve mára elveszett a köztudatból, pedig korukban meghatározó szerepet töltöttek be.

A cikkben bemutatjuk azokat a híres embereket, akiknek sorsa örökre összefonódott a Titanic tragédiájával.

Amikor a Titanic 1912. április 15-én elsüllyedt, több mint 1500 ember vesztette életét. A katasztrófáról szóló történetek többsége csupán egy-egy ikonikussá vált névre, a túlélőkre vagy a névtelen áldozatok tömegére fókuszál, miközben számos olyan világhírű személy is a fedélzeten volt, akiről ma már alig esik szó, pedig a maguk korában rendkívül ismert és befolyásos személyeknek számítottak. Íme a Titanic híres áldozatai!

A Titanic leggazdagabb utasa: John Jacob Astor

A Titanic áldozatai között volt John Jacob Astor, aki a hatalmas hajó leggazdagabb utasának is számított egyben. Vagyonát akkoriban mintegy 87 millió dollárra becsülték (mai árfolyamon körülbelül 2,21 milliárd dollár). A 48 éves üzletember az Astor család tagja volt, többek között a híres, New York-i Waldorf Astoria szálloda építésébe is befektetett, valamint íróként és feltalálóként is ismert volt. A feleségével, Madeleine-nel éppen Európában tartózkodtak, amikor kiderült, hogy az asszony terhes. Mivel a gyermeknek mindenképpen az Egyesült Államokban szeretett volna életet adni, ezért jegyet váltottak a Titanicra. John Jacob Astort utoljára egy mentőcsónak oldalába kapaszkodva látták a szemtanúk, a holtteste csak 10 nappal később került elő. Várandós neje túlélte a Titanic katasztrófáját, és nem sokkal később fiúgyermeknek adott életet.