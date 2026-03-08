Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
történelem

3 híresség, akiről megfeledkezett a világ – Ők is a Titanic áldozatai voltak

Getty Images - Max Dannenbaum
történelem titanic híresség hajóbaleset
Simon Benedek
2026.03.08.
A Titanic katasztrófája az egyik legismertebb tragédia a történelemben. A gigantikus hajó rögtön az első útján elsüllyedt, és vele együtt sok ember is életét vesztette. Ebben a cikkben bemutatjuk azokat a korabeli hírességeket, akik a Titanic áldozatai voltak.

A Titanic katasztrófájának több mint 1500 áldozata között a korszak híres és gazdag személyiségei is ott voltak, ám valamiért sokukról méltatlanul megfeledkeztek a tragédiával kapcsolatban. Mutatjuk a Titanic áldozatait, akik a korszak leghíresebbjei között voltak!

A Titanic áldozatai: a Titanic az első útján.
A Titanic áldozatai között korabeli hírességek is voltak. 
Forrás: Universal Images Group Editorial
  • A Titanic elsüllyedésekor nemcsak hétköznapi utasok, hanem a korszak legismertebb és leggazdagabb személyiségei is életüket vesztették.
  • Több milliárdos, iparmágnás és világhírű szakember is a fedélzeten tartózkodott az első úton.
  • Sok áldozat neve mára elveszett a köztudatból, pedig korukban meghatározó szerepet töltöttek be.
  • A cikkben bemutatjuk azokat a híres embereket, akiknek sorsa örökre összefonódott a Titanic tragédiájával.

A Titanic áldozatai között hírességek is voltak

Amikor a Titanic 1912. április 15-én elsüllyedt, több mint 1500 ember vesztette életét. A katasztrófáról szóló történetek többsége csupán egy-egy ikonikussá vált névre, a túlélőkre vagy a névtelen áldozatok tömegére fókuszál, miközben számos olyan világhírű személy is a fedélzeten volt, akiről ma már alig esik szó, pedig a maguk korában rendkívül ismert és befolyásos személyeknek számítottak. Íme a Titanic híres áldozatai!

A Titanic leggazdagabb utasa: John Jacob Astor

A Titanic áldozatai között volt John Jacob Astor, aki a hatalmas hajó leggazdagabb utasának is számított egyben. Vagyonát akkoriban mintegy 87 millió dollárra becsülték (mai árfolyamon körülbelül 2,21 milliárd dollár). A 48 éves üzletember az Astor család tagja volt, többek között a híres, New York-i Waldorf Astoria szálloda építésébe is befektetett, valamint íróként és feltalálóként is ismert volt. A feleségével, Madeleine-nel éppen Európában tartózkodtak, amikor kiderült, hogy az asszony terhes. Mivel a gyermeknek mindenképpen az Egyesült Államokban szeretett volna életet adni, ezért jegyet váltottak a Titanicra. John Jacob Astort utoljára egy mentőcsónak oldalába kapaszkodva látták a szemtanúk, a holtteste csak 10 nappal később került elő. Várandós neje túlélte a Titanic katasztrófáját, és nem sokkal később fiúgyermeknek adott életet. 

A Titanic tervezője, Thomas Andrews 

Thomas Andrews, a Titanic tervezője azért ment el az általa tervezett hajó első útjára, hogy megvizsgálja, milyen fejlesztéseket lehetne még eszközölni. Amikor megtudta, hogy az ütközés után öt vízzáró rekesz megtelt vízzel, azonnal tudta, hogy a hajó el fog süllyedni. A túlélők vallomásai szerint sokat segített a mentésben, de ő maga nem akart beszállni a mentőcsónakokba, így végül saját mesterműve fedélzetén lelte a végzete. 

Thomas Andrews a Titanic tervezője.
A Titanic tervezője, Thomas Andrews.
Forrás: NORTHFOTO

Benjamin Guggenheim

Benjamin Guggenheim bányatulajdonos még a katasztrófa után is bizakodó volt: a szobalányának azt mondta, hogy biztosan csak néhány javításra van szükség, és a hajó ismét szelheti a hullámokat. Tőle származik az ikonikus mondat: „A legjobb ruhánkat vettük fel, és készen állunk úriemberhez méltóan meghalni”. Feleségének egy üzenetet azért küldött New Yorkba: az egyik utastársát kérte meg, hogy keresse fel a nejét, és mondja meg neki, ő mindent megtett, hogy hazatérhessen. 

Ezek is érdekelhetnek a Titanickal kapcsolatban:

Hátborzongató ereklye került elő a Titanicról: minden név mögött egy élet, egy sors, egy elnémult történet húzódik meg

Kalapács alatt a halotti értesítés és az utaslista. Különleges leletek kerültek elő a Titanicról, egy olyan első osztályon utazó férfi (és örökösei) tulajdonából, aki maga is odaveszett a tragédiában.

A Titanic macskájának legendás története: Jenny médiumként mentett életeket a tragédia előtt

A cica ösztönei előre jelezték a szörnyű eseményeket, így megmenekült ő is és gazdája, a fűtő is. A Titanic macskája az óceánjáró "személyzetéhez" tartozott, a fedélzeten egerészett.

Kísérteties hangfelvétel látott napvilágot a Titan tragédiájáról: döbenetes dolgot tett a vezérigazgató

A Titan katasztrófájáról dokumentumfilm is készült, mivel azóta is az foglalkoztat mindenkit, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a tragédiát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu