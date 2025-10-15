Mindenki jól ismeri az elsüllyeszthetetlennek vélt óceánjáró, a Titanic első, és egyben utolsó útjának tragikus történetét. Hihetetlen véletlenek miatt menekültek meg egyesek, számtalan sztorit ismerünk utasokról, akik lekésték a hajót, vagy épp ellenkezőleg: a sors furcsa fintora volt, hogy véletlenül felkerültek rá.Egy olyan hihetetlen megmeneküléstörténet is része a Titanic-legendáriumnak, amely szerint Jim Mullholland, fűtő Jenny cicának, a hajó macskájának köszönheti, hogy életben maradt.
A Titanic utasai közt állatok is voltak – Hihetetlen meneküléstörténet az övék is
Amikor a Titanicról beszélünk, a legtöbbször csak az emberi veszteségeket említjük, azokat az utasokat, akik a hajóval együtt szálltak hullámsírba 1912. április 15-e hajnalán. A luxus-óceánjárón azonban nem csak emberek utaztak: a legtehetősebbek magukkal vitték állataikat is, jobbára kutyákat, de akadt köztük kanári is.
Összesen 12 állat volt a fedélzeten, sajnos közülük csupán három kistestű kutyus élte túl a katasztrófát,
annak köszönhetően, hogy a gazdáik magukkal vitték őket a mentőcsónakba is.
Utazott a fedélzeten néhány macska is, de ők nem kísérők voltak, a cirkáló személyzetéhez tartoztak: hivatásos rágcsálóirtóként azért feleltek, hogy elkapják a kikötőkben hajóra merészkedett patkányokat és egereket, amelyek bizony még a legkülönlegesebb utasszállítón is előfordultak. Arról keveset tudunk, hogy miként alakult az ő sorsuk, kivéve egy cicát, Jennyt, akinek története bejárta a világot.
Jenny, a macska megérezte a közeledő szörnyűséget
Jenny cica Belfastban került a Titanicra, tette a dolgát, egerészett. Nem csak a rágcsálóirtás miatt tartott akkoriban a haditengerészet macskákat a fedélzeten, segítettek javítani a honvággyal küzdő tengerészek hangulatát, kedélyállapotukra is jó hatással voltak.
Jenny a konyhán dolgozók és egy fűtő, Jim Mullholland kedvence volt.
Jim elmesélte, hogy vemhesen érkezett a hajóra Jenny, hamarosan meg is szülte kiscicáit. Amikor Southamptonban kikötött a Titanic, hogy felkészüljön első útjára, Mulholland állítólag látta, ahogy a macska egyesével kiviszi kicsinyeit a szárazföldre. Jenny ezután nem ment többé vissza a hajóra, a személyzet nagyon hiányolta, hisz megszerették.
Mullholland, - ismerve a sok ősi hiedelmet, miszerint a macskák ösztönösen érzik, ha valami rossz készülődik - Jenny eltűnését ómennek, jóslatnak vette és követte a macska példáját: kereket oldott, elhagyta a Titanicot mielőtt az nekivágott volna az óceánnak. Ez mentette meg életét.
A macska véd a szellemektől és negatív energiáktól
Már az ókori Egyiptomiak nagy tiszteletben tartották a macskákat, hittek spirituális képességeikben. A középkorban viszont éppen emiatt a boszorkányok társainak hitték őket, így főként a fekete macskákat elpusztították, féltek tőlük, ölték őket. Pedig jó szolgálatot tehettek volna a patkányoktól, egerektől hemzsegő középkori városokban, a rágcsálók által is terjesztett járványok elleni védekezést szolgálhatták volna.
Ma úgy tartják ezoterikus körökben, hogy a cicák megvédenek minket és otthonunkat is a gonosz szellemektől, negatív energiáktól. Ez különösen akkor fontos, ha a lakásnak, ahova költöztél, már volt korábbi lakója, vagy éppen meghalt ott valaki. Amikor a macska gonosz szellemet érzékel, megpróbálja elűzni azt. Figyelj a macskádra, hogy visszatér-e a lakás egyes pontjaira, megfeszíti-e a testét, és bámul-e esetleg a semmibe. Az ilyen jellegű viselkedés egyértelműen gonosz szellem jelenlétére utal.
Tudtad?
Amikor a macskád lábadhoz dörgölőzik, nem csak hízeleg, de az asztrális erejét is átadja számodra. Ha ilyenkor elhessegeted, akkor nem részesülsz abból a pozitív energiából, amit képes nyújtani. Legközelebb már nem osztozik veled ebben az energiamezőben, sőt, csökkenhet is ez az energia.
Hogyan nyilvánul meg a macskák spirituális szerepe?
A macskák spirituális útmutató szerepe sokféleképpen megnyilvánulhat. Sokan tapasztalják, hogy amikor nehezebb lelki állapotba kerülnek, a macskáik hirtelen különleges figyelmet fordítanak rájuk, mintha megéreznék a szükségleteiket. Az egyik legszembetűnőbb és legérdekesebb jelenség az, amikor a macska váratlanul egy adott helyzetben jelenik meg, mintha vezetné gazdáját a helyes döntés felé.
Ez történt a Titanicon is, Jenny vezette gazdáját. Jim Mullholland életét spirituális nyitottsága mentette meg, tudott olvasni a jelekből, értette a macska viselkedését, így kivezette őt a rossz szellemekkel teli Titanicról.
Te bízol ennyire cicádban? Követnéd, ha vezet?