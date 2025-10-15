Mindenki jól ismeri az elsüllyeszthetetlennek vélt óceánjáró, a Titanic első, és egyben utolsó útjának tragikus történetét. Hihetetlen véletlenek miatt menekültek meg egyesek, számtalan sztorit ismerünk utasokról, akik lekésték a hajót, vagy épp ellenkezőleg: a sors furcsa fintora volt, hogy véletlenül felkerültek rá.Egy olyan hihetetlen megmeneküléstörténet is része a Titanic-legendáriumnak, amely szerint Jim Mullholland, fűtő Jenny cicának, a hajó macskájának köszönheti, hogy életben maradt.

Hihetetlen történet a Titanic macskájáról

Forrás: Universal Images Group Editorial

A Titanic utasai közt állatok is voltak – Hihetetlen meneküléstörténet az övék is

Amikor a Titanicról beszélünk, a legtöbbször csak az emberi veszteségeket említjük, azokat az utasokat, akik a hajóval együtt szálltak hullámsírba 1912. április 15-e hajnalán. A luxus-óceánjárón azonban nem csak emberek utaztak: a legtehetősebbek magukkal vitték állataikat is, jobbára kutyákat, de akadt köztük kanári is.

Összesen 12 állat volt a fedélzeten, sajnos közülük csupán három kistestű kutyus élte túl a katasztrófát,

annak köszönhetően, hogy a gazdáik magukkal vitték őket a mentőcsónakba is.

Utazott a fedélzeten néhány macska is, de ők nem kísérők voltak, a cirkáló személyzetéhez tartoztak: hivatásos rágcsálóirtóként azért feleltek, hogy elkapják a kikötőkben hajóra merészkedett patkányokat és egereket, amelyek bizony még a legkülönlegesebb utasszállítón is előfordultak. Arról keveset tudunk, hogy miként alakult az ő sorsuk, kivéve egy cicát, Jennyt, akinek története bejárta a világot.

Jenny, a macska megérezte a közeledő szörnyűséget

Jenny cica Belfastban került a Titanicra, tette a dolgát, egerészett. Nem csak a rágcsálóirtás miatt tartott akkoriban a haditengerészet macskákat a fedélzeten, segítettek javítani a honvággyal küzdő tengerészek hangulatát, kedélyállapotukra is jó hatással voltak.



Jenny a konyhán dolgozók és egy fűtő, Jim Mullholland kedvence volt.



Jim elmesélte, hogy vemhesen érkezett a hajóra Jenny, hamarosan meg is szülte kiscicáit. Amikor Southamptonban kikötött a Titanic, hogy felkészüljön első útjára, Mulholland állítólag látta, ahogy a macska egyesével kiviszi kicsinyeit a szárazföldre. Jenny ezután nem ment többé vissza a hajóra, a személyzet nagyon hiányolta, hisz megszerették.

Mullholland, - ismerve a sok ősi hiedelmet, miszerint a macskák ösztönösen érzik, ha valami rossz készülődik - Jenny eltűnését ómennek, jóslatnak vette és követte a macska példáját: kereket oldott, elhagyta a Titanicot mielőtt az nekivágott volna az óceánnak. Ez mentette meg életét.