Szerelemkanáltól a swipe-ig – Így udvaroltak régen a pasik

A romantika formái sokat változtak az évszázadok során. Az udvarlástörténelem megmutatja, hogy a mai üzenetek és randialkalmazások előtt mennyire kreatív – néha egészen különös – módszerekkel próbálták meghódítani egymást az emberek. Versek, virágok, titkos jelek és furcsa szokások is szerepet kaptak a párkeresésben.

Az udvarlástörténelem szerint egykor ajándékokkal és gesztusokkal hódítottak.

Az udvarlástörténelem szerint régen a családok döntöttek a házasságról.

A középkorban jelent meg a romantikus udvarlás és a lovagi gesztusok.

A múltban furcsa szokások is léteztek, ma viszont egy üzenet is elég.

Tuti tippek a múltból: az udvarlástörténelem legőrültebb trükkjei

Ma már egy „Szia, mizu?” üzenet, egy lájk vagy egy tűz emoji is elég lehet ahhoz, hogy elinduljon egy flört. Az ismerkedés gyors, néha kicsit felszínes, és sokszor egy alkalmazás képernyőjén történik.

De ha visszautaznánk pár száz évet az időben, rájönnénk: a randizás régen sokkal kreatívabb – és néha egészen furcsa – volt.

A történelem tele van romantikus gesztusokkal, titkos jelrendszerekkel és olyan udvarlási trükkökkel, amelyek mellett a mai online flört szinte gyerekjátéknak tűnik.

Amikor a szerelem még nem volt fő szempont

Az emberiség korai történetében a párválasztás nem feltétlenül a romantikáról szólt. A kapcsolatok inkább a túlélésről, a család fenntartásáról és az utódnemzésről szóltak. Sok kultúrában a család döntött a házasságról, a szerelem pedig gyakran csak később – vagy egyáltalán nem – érkezett meg.

Az ókorban sem volt mindig romantikus a helyzet. Bár a legendák szerint hatalmas szerelmek formálták a történelmet, a mindennapokban a házasság sokszor inkább politikai vagy gazdasági megállapodás volt. A családok szövetségeket kötöttek, vagyont egyesítettek, és a fiataloknak kevés beleszólásuk volt abba, kit vesznek feleségül vagy férjül.

A lovagok és a romantika születése

A középkor azonban hozott egy fontos fordulatot. A lovagi kultúra és a trubadúrok dalai új divatot teremtettek: a romantikus udvarlást. A férfiak verseket írtak, dalokat énekeltek, sőt akár lovagi tornákon is bizonyították bátorságukat a kiszemelt hölgy kedvéért.

Ekkor alakult ki sok olyan gesztus is, amelyet ma már természetesnek veszünk. Például az, hogy a férfi a jobb oldalán vezeti a nőt. Ennek eredetileg nagyon is praktikus oka volt: a férfi bal oldalán lógott a kardja, így könnyebben meg tudta védeni a partnerét.

Titkos jelek és női praktikák

A reneszánsz idején az udvarlás már igazi társasági játékká vált. Nemcsak a férfiak próbáltak hatni a nőkre, hanem a nők is küldtek finom jelzéseket.

Egy elejtett kendő, egy hosszabb pillantás vagy akár egy véletlenül megrendezett ájulás is azt jelenthette: a kiszemelt férfi nyugodtan közeledhet. Az ilyen apró, játékos gesztusok sokszor többet mondtak minden szónál.