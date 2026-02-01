4 udvarlási rituálé a történelemből, amit ma már simán betiltanának

Mind tudjuk, hogy szerelem útjai kifürkészhetetlenek, és néha az emberek elég furcsa módon próbálják közölni a kiszemeltjükkel, hogy fülig beléjük vannak zúgva. Mutatunk pár udvarlási szokást, amely a saját korában teljesen elfogadott volt, de ma már simán betiltanák közegészségügyi vagy közbiztonsági okokból.

Az álarcosbálok lehetőséget adtak olyan bizarr, társadalmilag nem elfogadott udvarlási formákra, mint a csóklopás.

El sem hiszed, milyen bizarr udvarlási szokások voltak a középkorban. Az alábbi középkori flörtölési próbálkozásokért ma már vagy a rendőr visz el, vagy a mentő.

1. Hónalj alatt pácolt szerelem

A 19. századi Ausztriában a vidéki parasztlányok a néphagyomány szerint almagerezdeket használták arra, hogy vonzóbbá tegyék magukat, de ezt a mai szemmel egészen bizarr módon oldották meg. A tavaszi bálok párválasztó funkciót is betöltöttek, és a lányoknál szokás volt, hogy egy-egy gerezd almát tettek a hónuk alá, amit az egész bál alatt ott tartottak. Egyrészt, az alma dezodor funkciót is betöltött, másrészt, ha tetszett nekik a legény, a tánc végén az izzadságban érlelt gyümölcsöt odaadták a kedvesüknek, aki elfogyasztásával viszonozta az érdeklődést.

2. Nyilvános ájulás

A viktoriánus kori Angliában, a nemesi származású nők gyakran hordtak fűzőt, mert a törékeny test és karcsú derék volt a szépségideál. A ruhadarab mellékhatásaként azonban nem mindig kaptak rendesen levegőt, ezért gyakran elájultak. Sokan elkezdték megjátszani az ájulást, hogy így figyelmet vonjanak magukra és gondoskodást váltsanak ki a férfiakból, ezzel megkerülve a rendkívül prűd társadalmi szabályokat, és hogy a szívük választottjának karjaiban kössenek ki. Hát, ha ma csinálná meg ezt valaki, lehet a sürgősségin találná magát a hölgy agyrázkódással, mert nem kapnák el, az biztos.

3. Elejtett zsebkendő

A csipkével díszített zsebkendő a reneszánsztól kezdve Franciaországban vált először státuszszimbólummá és a flörtölés kellékévé, majd innen kiindulva terjedt tovább az angol udvarba, valamint a nemesi és polgári rétegekhez. Ha egy nő elejtette a zsebkendőjét a férfi előtt, az azt jelentette, hogy tetszik neki az úr. Ha az úriember felvette, visszaadta vagy magánál tartotta, az a kölcsönös érdeklődés kifejezése volt, viszont, ha teljesen ignorálta, az egyértelmű elutasításnak számított.