5 ok, amiért imádjuk a 40-es férfiakat: ezek a legvonzóbb tulajdonságaik

Szubjektív, hogy kinek milyen pasik jönnek be. Van, aki imádja a babaképű szépfiúkat, mások a sármos 40-es férfiakra esküsznek. Egy dolog viszont biztos! Ha félretesszük a külsőt, akkor találhatunk egy csomó olyan belső tulajdonságot, amely a korral alakul ki a férfiakban. Mi pedig imádjuk ezeket!
A vonzó 40-es férfiak titkai
Reneszánszukat élik a középkorú férfiak. Ezen sokat segít Hollywood is, ahol az elmúlt évtizedek legjóképűbb férfijai szinte már mind átlépték ezt a bűvös határt. De ha félretesszük a férfias megjelenést, a szexi ősz hajtincseket, és azt, hogy ezek a pasik általában már gyermeket is nevelnek – aminél kevés vonzóbb dolog van egy nő számára – akkor is találhatunk itt még izgalmat. Összeszedtünk nektek 5 olyan vonzó tulajdonságot, amely általában jellemző egy 40-es férfira.
1. Jól érzi magát a bőrében
Kezdjük talán a legfontosabbal. A 40-es pasik általában már túl vannak azokon az éveken, amikor még legyezgetni kell a férfiúi hiúságukat, vagy amikor még azon emésztik magukat, hogy elég jól néznek-e ki a tükörben. Egy 40 feletti férfi ekkora már eljutott arra a pontra az életében, hogy kevésbé foglalkoztatja a kinézete, emiatt pedig az önértékelése is sokkal egészségesebb, mint a fiatalabb éveiben volt. Ez pedig kihatással lehet az egész életére is. Hiszen egy magabiztos férfi sokkal szexibb, mint egy kigyúrt fiú, aki folyton azt kérdezgeti, hogy elég feszes-e a bicepsze.
2. Aktív hallgatóság
A fiatalabb férfiakra még jellemző, hogy minden beszélgetést megpróbálnak magukra irányítani, és sokszor dominálni akarnak olyan helyzetekben is, ahol semmi szükség rá. Sokszor bizonygatni próbálják az értékeiket, ezzel azonban megakadályozzák, hogy egy igazán mély és tartalmas beszélgetést folytassanak a partnerükkel. Egy 40-es férfi azonban már nem fecseg feleslegesen és szívesen figyel a párjára, mert jól esnek neki azok a pillanatok, amikor már nem kell szerepeket játszania vagy bizonygatnia a másiknak, hogy milyen izgalmas személyiség. Inkább hagyja, hogy a barátnője is szóhoz jusson, ő pedig aktívan figyel és őszintén érdeklődik, hogy minél jobban körüljárhassák a témát.
3. Nincs szüksége már külső megerősítésre
Ezt a pontot már érintettük, de nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Egy 40-es férfi általában már ott jár az életében és a karrierjében, hogy sikerült kiépítenie egy biztos egzisztenciát és egy olyan érzelmi és értelmi érettséget, hogy egyáltalán nincs már szüksége arra, hogy mások véleménye alapján határozza meg magát. Ennél pedig kevés férfiasabb dolog létezik. Ha a pasiknak sikerül megszabadulniuk a toxikus férfi egótól, akkor egy sokkal egészségesebb önértékelést alakíthatnak ki.
4. Türelmes a stresszes helyzetekben
Az életük felét leélő férfiak már láttak ezt azt. Keresztül mentek már egy sor bukáson és megtapasztalták a sikert is, így el tudják dönteni, hogy mennyire komoly egy probléma és mennyi energia kell a megoldásához. Ennek hála nem idegeskednek feleslegesen. Józan ítélőképességgel állnak a problémákhoz és türelmesek maradnak a krízishelyzetekben is. Ezzel pedig sokat segíthetnek a párjuknak is, ha támogatásra van szüksége.
5. Nem zavarja az egyedüllét
Ha nem szereted a matricapasikat, akkor a 40-es férfiak neked valóak. Az erősebbik nem tagjai általában ebben a korban érnek el arra a szintre, hogy már tudják, hogy mennyire fontos a szabadidő minőségi eltöltése, ezért rendelkeznek olyan hobbival, ami boldoggá teszi őket. Egy középkorú pasi akkor sem unatkozik, ha te éppen nem érsz rá vele foglalkozni. Időt szán az önfejlesztésre és a tanulásra is, mindegy hogy a munkáról vagy a szabadidős tevékenységeikről van szó. Mellette te sem fogsz unatkozni, mert tisztában vagy vele, hogy ha néhanapján te is kikapcsolódsz nélküle, akkor sem dől össze a világ.
