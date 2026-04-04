„Az anyaság teljesen megváltoztatott” – Szöllősi-Zácsik Szandra vallomása A mi történetünk műsorában

Az élsport világa kívülről sokszor csillogónak tűnik. Olimpiai válogatott, telt házas mérkőzések és megszámlálhatatlan siker. A háttérben azonban kemény munka, fegyelem és rengeteg lemondás áll. A mi történetünk ötödik adásában egy olyan házaspár mesélt erről az életről, akik mindezt testközelből tapasztalják nap mint nap: Szöllősi Szabi és Szöllősi-Zácsik Szandra.

Élsportolóból anya: ez Szöllősi-Zácsik Szandra története, amit A mi történetünk című műsorban is láthatunk.

A mi történetünk: Szöllősi-Zácsik Szandra őszintén mesélt az anyaságról – Ilyen az élet egy olimpikoncsaládban

Szandra Felvidékről költözött Magyarországra a kézilabda miatt, itt teljesedett ki a karrierje.

Az anyaság új szemléletet adott számára, miközben a sport és a család egyensúlyát is megtanulta kezelni.

A sportkedvelők számára a nevük aligha ismeretlen. Mindketten többszörös magyar válogatott kézilabdázók és olimpikonok, akik még a mai napig aktívan ott vannak a pályán. Szabi jelenleg Cegléden erősíti csapatát, míg Szandra Esztergomban játszik. Az élsport számukra nem csupán hivatás, hanem életforma is, amely hosszú évek óta meghatározza a mindennapjaikat.

Szandra története különösen érdekes, hiszen Felvidékről érkezett Magyarországra. Mindössze 14 éves volt, amikor a kézilabda miatt meghozta az egyik legfontosabb döntést az életében. Szlovákiában egy élsportoló számára sokkal nehezebb megélni a sportból, Magyarországon azonban olyan támogatási rendszert talált, amely lehetővé tette, hogy valóban a csúcsra törjön. Ez a lépés végül olimpiai szerepléshez és nemzetközi karrierhez vezetett.

Az élsport sok lehetőséget adott a családnak

Stabil megélhetést, sikereket és olyan életkörülményeket, amelyekről sok sportoló csak álmodik. A jövőre nézve pedig új terveik is vannak. Most épp egy pizzázó megnyitásán gondolkodnak.

A beszélgetés azonban most nemcsak a sportról szólt, hanem a családról és a gyereknevelésről is. Szabi és Szandra számára fontos, hogy gyermekeik már kicsi koruktól természetesnek érezzék a mozgást. Nem az a céljuk, hogy feltétlenül élsportolók legyenek, sokkal inkább az, hogy megszeressék a sportot és az aktív életet.

Az anyaság gyökeresen megváltoztatta az életemet. Nemcsak egy új szerepet adott, hanem egy teljesen új szemléletet is. Megtanított türelmesebbnek lenni, jobban értékelni az apró pillanatokat. Amióta anya lettem, sokkal tudatosabban élem a mindennapjaimat. A döntéseimet már nemcsak magam miatt hozom meg, hanem azért is, hogy a gyermekemnek biztonságot, szeretetet és jó példát mutassak. Az anyaság felelősséggel jár, de közben olyan örömöt is ad, amit nehéz szavakba önteni. Számomra az anyaság nemcsak egy szerep, hanem az életem egyik legnagyobb ajándéka.

A sport és a családi élet összeegyeztetése persze nem mindig egyszerű feladat. Az edzések, utazások és mérkőzések mellett rengeteg szervezést igényel a mindennapi élet. Szandra szerint azonban ebben hatalmas szerepe van a családi összetartásnak.