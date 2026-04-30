Nem tudod, mennyi ballagási pénzt illik adni? Ezzel az összeggel nem lőhetsz mellé!

Magyarországon a ballagásra ajándékot, vagy pénzt szokás adni. A ballagási pénz összege azonban sok mindenen múlik. Nem mindegy, hogy barát vagy, távoli rokon, netán közeli hozzátartozó. Íme egy ballagási kisokos, ami segít eligazodni az összegek tekintetében!
- A ballagási pénzösszeg nem szabály, hanem társadalmi szokás.
- A közeli hozzáartozók általában többet adnak, mint a távolabbi rokonok vagy barátok.
- A „helyes összeg” helyett sokszor a gesztus és a figyelmesség számít igazán. Íme a ballagási kisokos!
Ballagás 2026: mi befolyásolja a ballagási pénz összegét?
A ballagás kicsit olyan, mint egy esküvő: gyakran pénzzel jutalmazzuk az ünnepelteket. De vajon mennyi pénzt illik adni ballagásra 2026-ban? Ezt mutatjuk meg ebben a ballagási kisokosban!
A pénz nagysága alapvetően négy tényezőtől függ:
- Kapcsolat közelsége – minél szorosabb a viszony, annál nagyobb az összeg.
- Anyagi helyzet – senki nem várhat el többet, mint ami reálisan belefér.
- Helyi szokások – városokban és falvakban is eltérhet a „bevett” gyakorlat.
- Ballagási ajándék vagy pénz? – Sokan ma már inkább kombinálják a kettőt.
Az általános iskolai ballagásokra ha szülőről, nagyszülőről, idősebb testvérről vagy keresztszülőről van szó, jellemzően 10-20 ezer forint az elfogadott összeg. Távolabbi rokonok esetén – például nagybácsik, nagynénik, családi barátok – esetében 5-10 ezer forint az általános.
A középiskolai ballagás már más tészta: itt már szóba jöhet, hogy a frissen végzett diákok valamilyen komolyabb tételre gyűjtenek, netán olyan ajándékot kapnak, amelyeknek nagyobb az értékük. Közeli hozzátartózként – a család anyagi helyzetét figyelembe véve – szóba jöhet mobiltelefon, utazás, nagyobb pénzösszeg, sőt a tehetősebbeknek akár egy olcsóbb autó is. Ha pénzben gondolkodtok, akkor családként az 50-100 ezer forint körüli összeg lehet reális. Távoli rokonok vagy barátok 10-30 ezer forint között nem lőhetnek mellé.
