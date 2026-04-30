Nem tudod, mennyi ballagási pénzt illik adni? Ezzel az összeggel nem lőhetsz mellé!

Magyarországon a ballagásra ajándékot, vagy pénzt szokás adni. A ballagási pénz összege azonban sok mindenen múlik. Nem mindegy, hogy barát vagy, távoli rokon, netán közeli hozzátartozó. Íme egy ballagási kisokos, ami segít eligazodni az összegek tekintetében!

Ballagási pénz vagy ajándék? Segítünk dönteni!

A ballagási pénzösszeg nem szabály, hanem társadalmi szokás.

A közeli hozzáartozók általában többet adnak, mint a távolabbi rokonok vagy barátok.

A „helyes összeg” helyett sokszor a gesztus és a figyelmesség számít igazán. Íme a ballagási kisokos!

Ballagás 2026: mi befolyásolja a ballagási pénz összegét?

A ballagás kicsit olyan, mint egy esküvő: gyakran pénzzel jutalmazzuk az ünnepelteket. De vajon mennyi pénzt illik adni ballagásra 2026-ban? Ezt mutatjuk meg ebben a ballagási kisokosban!

A pénz nagysága alapvetően négy tényezőtől függ:

Kapcsolat közelsége – minél szorosabb a viszony, annál nagyobb az összeg.

Anyagi helyzet – senki nem várhat el többet, mint ami reálisan belefér.

Helyi szokások – városokban és falvakban is eltérhet a „bevett” gyakorlat.

Ballagási ajándék vagy pénz? – Sokan ma már inkább kombinálják a kettőt.

Az általános iskolai ballagásokra ha szülőről, nagyszülőről, idősebb testvérről vagy keresztszülőről van szó, jellemzően 10-20 ezer forint az elfogadott összeg. Távolabbi rokonok esetén – például nagybácsik, nagynénik, családi barátok – esetében 5-10 ezer forint az általános.

A középiskolai ballagás már más tészta: itt már szóba jöhet, hogy a frissen végzett diákok valamilyen komolyabb tételre gyűjtenek, netán olyan ajándékot kapnak, amelyeknek nagyobb az értékük. Közeli hozzátartózként – a család anyagi helyzetét figyelembe véve – szóba jöhet mobiltelefon, utazás, nagyobb pénzösszeg, sőt a tehetősebbeknek akár egy olcsóbb autó is. Ha pénzben gondolkodtok, akkor családként az 50-100 ezer forint körüli összeg lehet reális. Távoli rokonok vagy barátok 10-30 ezer forint között nem lőhetnek mellé.

Ezek is érdekelhetnek a ballagással kapcsolatban: