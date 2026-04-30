Elment a hang, amit mindenki ismert: meghalt hazánk ismert rádiós bemondónője

2026.04.30.
A Magyar Rádió legendás bemondójának hangja évtizedeken át kísérte a hallgatókat. Erőss Anna a rádiózás aranykorának meghatározó alakja volt, aki nemcsak a mikrofon mögött alkotott maradandót, hanem tanárként és mentorként is generációkat segített a pályán.

Április 29-én szerdán elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió meghatározó alakja, aki évtizedeken át volt a hazai rádiózás egyik legismertebb hangja. Az 1930. június 27-én született, Kazinczy-díjas műsorvezető nemcsak bemondóként, hanem tanárként és mentorként is maradandót alkotott, generációk szakmai fejlődését segítve.

Erőss Anna volt a hazai rádiózás egyik legismertebb hangja.
Meghalt Erőss Anna: a magyar rádiós 95 éves volt

Erőss Anna pályafutása során a Magyar Rádió mindhárom csatornáján – a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon – dolgozott, és hangja hosszú időn át kísérte a hallgatókat. A hírolvasás mellett számos műsort vezetett, valamint színházi közvetítések narrátoraként is gyakran hallhatták a rádióhallgatók.

Erőss Anna nemcsak a mikrofon mögött volt meghatározó személyiség: sok fiatal pályakezdőt segített, többek között Kertész Zsuzsa és Acél Anna szakmai útját is támogatta. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a rádiózás folyamatosan változik, és a bemondók szerepe is átalakul, ugyanakkor mindig marad számukra is fontos feladat. Különösen közel állt hozzá a komolyzene, amelynek közvetítésében örömmel vett részt – írja a Borsonline.

Több rangos díjat kapott

Munkáját több rangos elismeréssel jutalmazták. 1970-ben kollégáival, Dömök Gábor és Egressy István nívódíjat kaptak a hírszolgálat fejlesztésében végzett tevékenységükért. 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki, amelyet Péchy Blanka jelenlétében vehetett át.

A rádión belül vezetői feladatokat is ellátott: osztályvezető-helyettesként és szakszervezeti titkárként dolgozott, munkája során pedig számos terület – így a műsoradás, az információszolgáltatás, a dokumentáció, a könyvtár, a sajtóarchívum és a szalagtár – működését hangolta össze. Több mint száz munkatárs tevékenységét segítette és koordinálta.

Erőss Anna a Magyar Rádió meghatározó hangjaként évtizedeken át volt jelen a hazai éterben.
Erőss Anna életműve a magyar rádiózás egyik fontos korszakát idézi, amelyben a hang és a megszólalás minősége meghatározó szerepet játszott. Halálával egy olyan szakembert veszített a szakma, aki nemcsak jelen volt, hanem formálta is a hazai rádiózás arculatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
