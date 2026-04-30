Az internetezők egy része szerint Schóbert Lara felvág anyagi helyzetével. Most a Redditen áltak bele azért, mert egy videóban jól látható volt, hogy milyen órát visel.

Schóbert Lara ezúttal luxusórája miatt lett támadások célpontja.

Forrás: Szabolcs László/Hot!

Schóbert Lara luxusórája kiverte a biztosítékot

A fiatal nő, aki a minap plasztikai sebészhez indulva jelentkezett be, egy napját vette videóra, amikor körmösnél is járt, így a követők láthatták, hogy milyen óra van a csuklóján. Schóbert Lara a pazar kiegészítőt tavalyi születésnapján édesanyjától, Rubint Rékától kapta. A luxusórára sokan felfigyeltek, és hivalkodással vádolták. Az pedig csak hab volt a tortán, hogy Lara a körmöshöz egy drága autóval érkezett.

Az intereten álltak bele

A videó láttán a Reddit népe kíméletlen kritikákkal árasztotta el a fiatal lányt: voltak, akik csupán az anyagi helyzetét firtatták, mások édesanyja, Rubint Réka betegsége ürügyén írtak neki kegyetlen kommenteket. Az egyikre Lara is válaszolt, ennyit üzent vissza: „Az ilyen ember büszke lehet, miután kommentel a videóim alá” – szúrta ki a Bors.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: