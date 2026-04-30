Tanyasi IQ-teszt haladóknak − 10 másodperced van arra, hogy észrevedd a hibát

Őszintén, ki ne szeretne úgy szórakozni, hogy közben még az intelligenciáját is felmérheti? Ha neked is jó esne egy kis agytorna, ezt az IQ-tesztet ne hagyd ki! Ráadásul egy olyan vidékre kalauzol el, ahol a béke és a nyugalom honol. Kell ennél több?

Az IQ-teszt, amihez el kell merülnöd a tanyasi világban.

Forrás: Brightside /jagranjosh

Miért szeretjük ezt a tanyasi IQ-tesztet? Egyszerre szórakoztat és tornáztatja az agyat, ráadásul alig pár perc az egész.

Elrepít egy olyan vidékre, ahol reggelente az állatok hangjára ébredhetnénk.

A megoldásához a logikán túl az életlátásunkra is szükség lesz.

Ez a képes rejtvény a tanyavilágból ragadott ki egy pillanatképet, ami egyesekben nosztalgiát, míg másokban vágyat ébreszthet. A távolban egy víztorony, előrébb egy pajta magasodik, míg a képen látunk egy csinos kakast, szép virágokat, szántóföldet és sok más dolgot, amelyekkel csak egy tanyán találkozhatunk. Elsőre minden rendben, ugye? De ne feledd, ez egy nehéz IQ-teszt!

Az agytorna feladványa

Nézd meg alaposan a most következő teljes képet. Egyetlen részlet se kerülje el a figyelmedet! Miért? Mert a fejtörő megoldásához bizony meg kell találnod két hibát. Ez most nem egy kakukktojásos rejtvény, nem két szinte a megszólalásig hasonló képet kell összehasonlítanod. Itt bizony egyetlen képes rejtvényen kell kiszúrnod két igen jelentős hibát, amit az alkotó vétett. De siess, mert mindössze 10 másodperced lesz rá!

Jöhet a feladvány? Óra indul!

Találd meg a két hibát a képes rejtvényen!

A fejtörő megoldása

Sikerült rájönnöd, hol hibázott a képes agytorna megalkotója? Ez esetben gratulálunk, hiszen számot adtál kivételes logikádról, tudásodról és arról, hogy képes vagy egyetlen dologra fókuszálni – hidd el, ez a mai rohanó világunkban nagy érdem. Ha most nem sikerült megtalálnod mindkét hibát, ne csüggedj! Gyakorolj más hasonló rejtvénnyel, hogy ráérezz! Mutatjuk a megoldást:

Az IQ-teszt megoldása: a kakas lába egy kacsáé, és bizony a pajta árnyéka sem egyezik az épület tetejével.

