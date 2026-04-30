Katalin hercegné és Vilmos herceg a személyes ünneplés mellett a házassági évfordulójukon a királyi kötelezettségeiket is teljesítették. Egy jótékonysági szervezettől posztoltak.

Ahogy megírtuk, tegnap, április 19-én volt Katalin hercegné és Vilmos herceg 15. házassági évfordulója. A pár a nagy napon is a jótékonysági munkát helyezte a középpontba, amiről a hivatalos Instagram-oldalukon posztoltak is. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg jótékonysági szervezetet látogattak meg a házassági évfordulójukon.
Katalin hercegné és Vilmos egy jótékonysági szervezetet látogattak meg

„15. házassági évfordulós látogatás. Egy jótékonysági szervezet, amelynek célja, hogy segítsen a fiataloknak kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket az oktatásban és azon túl is. Büszkék vagyunk arra, hogy az IntoUniversity 2011-ben részesült a Royal Wedding Gift Fund támogatásából, és továbbra is tanulmányi támogatást nyújt azoknak, akiknek ma a legnagyobb szükségük van rá” − írta az évfordulós pár a közösségi médiában. 

A személyes ünneplés sem maradt el

Tegnap délben megosztottak egy korábban még sosem látott családi fotót magukról, amit még Lajos herceg 8. születésnapján készítettek róluk. 

Lajos walesi herceg és György walesi herceg a Buckingham-palota erkélyéről nézik a RAF átrepülését, miután részt vettek a Trooping The Colour 2025 elnevezésű rendezvényen az angliai Londonban 2025. június 14-én.
Kamilla királyné, III. Károly király, Lajos walesi herceg, Vilmos walesi herceg, György walesi herceg, Katalin walesi hercegnő és Charlotte walesi hercegnő a Buckingham-palota erkélyén a 2025-ös Trooping The Colour 2025. június 14-én az angliai Londonban.
Lajos herceget ekkor még Katalin fogta.
A megható kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
