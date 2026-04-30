Ahogy megírtuk, tegnap, április 19-én volt Katalin hercegné és Vilmos herceg 15. házassági évfordulója. A pár a nagy napon is a jótékonysági munkát helyezte a középpontba, amiről a hivatalos Instagram-oldalukon posztoltak is.
Katalin hercegné és Vilmos egy jótékonysági szervezetet látogattak meg
„15. házassági évfordulós látogatás. Egy jótékonysági szervezet, amelynek célja, hogy segítsen a fiataloknak kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket az oktatásban és azon túl is. Büszkék vagyunk arra, hogy az IntoUniversity 2011-ben részesült a Royal Wedding Gift Fund támogatásából, és továbbra is tanulmányi támogatást nyújt azoknak, akiknek ma a legnagyobb szükségük van rá” − írta az évfordulós pár a közösségi médiában.
A személyes ünneplés sem maradt el
Tegnap délben megosztottak egy korábban még sosem látott családi fotót magukról, amit még Lajos herceg 8. születésnapján készítettek róluk.
A megható kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke.
