Ahogy megírtuk, tegnap, április 19-én volt Katalin hercegné és Vilmos herceg 15. házassági évfordulója. A pár a nagy napon is a jótékonysági munkát helyezte a középpontba, amiről a hivatalos Instagram-oldalukon posztoltak is.

„15. házassági évfordulós látogatás. Egy jótékonysági szervezet, amelynek célja, hogy segítsen a fiataloknak kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket az oktatásban és azon túl is. Büszkék vagyunk arra, hogy az IntoUniversity 2011-ben részesült a Royal Wedding Gift Fund támogatásából, és továbbra is tanulmányi támogatást nyújt azoknak, akiknek ma a legnagyobb szükségük van rá” − írta az évfordulós pár a közösségi médiában.

A személyes ünneplés sem maradt el

Tegnap délben megosztottak egy korábban még sosem látott családi fotót magukról, amit még Lajos herceg 8. születésnapján készítettek róluk.