Ehető a penészes kenyér? Eláruljuk, elég-e kicsípni a romlott részeket

dilemma penészes kenyér kenyér
Simon Benedek
2026.04.30.
Ismerős, amikor a kenyér felszínén apró penészfoltok jelennek meg? Benned is felmerült már a kérdés, hogy vajon elegendő-e egyszerűen kicsípni a romlott részeket? Vagy az egész veknit ki kell dobni? Mutatjuk a választ!

Egy közösségi médiában terjedő videó azt a dilemmát járja körül, hogy az a kenyér, amelyen már megjelent a penész ehető-e még, ha kicsippentjük a „romlott” részeket. A felvétel bemutatja, mi történik valójában a penészes kenyér belsejében, amikor a jelenség már láthatóvá válik, és rávilágít arra is, it látunk pontosan a szemünkkel.

Penészes kenyér.
Elég kicsippenteni a penészes kenyér apró részét?
Forrás: 123rf
  • Ehető még a penészes kenyér érintetlen része?
  • Mi a teendő a penészes péktermékekkel?
  • Szakértő válaszol!

Ehető a penészes kenyér?

A mindennapi élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében sokan hajlamosak kompromisszumot kötni, különösen akkor, ha csak egy kisebb penészfoltot látnak az ételen. A kenyér esetében ez gyakori jelenség, hiszen gyorsan romlik, és sokszor csak részben válik láthatóan penészessé. Egy TikTokon terjedő videó viszont szemléletesen bemutatja, hogy a penészgombák mikroszkopikus szálai mélyen behatolnak a kenyér szerkezetébe. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy csak egy kis részt érint a romlás, a valóságban a fertőzés már jóval nagyobb területet lefedhet. Ez különösen igaz a puha, nedvességet jól megtartó élelmiszerekre, mint amilyen a kenyér is.

A posztban hallható szakértő egyértelműen figyelmeztet: a penészes kenyér fogyasztása még akkor is kockázatos lehet, ha a látható részeket eltávolítjuk. Ennek oka, hogy egyes penészfajták úgynevezett mikotoxinokat termelnek, amelyek káros hatással lehetnek az emberi szervezetre. Ezek az anyagok nemcsak a penészes foltokban, hanem az egész kenyérben jelen lehetnek, amikor már látható elváltozásokat tapasztalunk.

@plantprotecting Penészes kenyér teszt #agarlemez #kenyér #penész ♬ eredeti hang - Plantprotecting Rita

A videó egyik legfontosabb tanulsága, hogy az élelmiszerbiztonság nem mindig látható. Az, hogy a kenyér egyes részei kívülről még elfogadhatónak tűnik, nem jelenti azt, hogy biztonságos a fogyaszása, sőt! A kenyér esetében különösen fontos az óvatosság, mivel szerkezete ideális környezetet biztosít a penész gyors terjedéséhez.

Összességében tehát a válasz egyértelmű: a penészes kenyeret nem ajánlott fogyasztani, még akkor sem, ha csak kis részén látható elváltozás. A legbiztonságosabb döntés ilyenkor az, ha az egész kenyeret kidobjuk. Bár ez elsőre pazarlásnak tűnhet, hosszú távon az egészség megőrzése mindennél fontosabb szempont. Más romlott ételeknél szintén ez a helyes eljárásmód a szakértők szerint. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
