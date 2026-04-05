Ágyasból lett Kína utolsó női uralkodója a „sárkányhölgy”, Cixi császárné

Cixi egy olyan korszakban élt, amikor a nőket Kínában távol tartották a befolyásos pozícióktól. Ennek ellenére Özvegy Cixi császárné néven 1861 és 1908 között, 47 évig uralkodott Kínában. Cixi máig az utolsó női uralkodó, aki a trónra került Kínában, és uralkodása nagyban befolyásolta az ázsiai ország történelmét.

Cixi császárné, Kína utolsó női uralkodója.

Élete ágyasként kezdődött, de fiának születése után gyorsan hatalmat szerzett, és államcsíny révén régenssé vált.

Intelligenciája, határozottsága és ékszerek iránti rajongása legendássá tette a Tiltott Városban.

Fia halála után unokaöccsét, Guangxut tette császárrá, miközben továbbra is irányította a birodalom ügyeit.

Uralkodása alatt leverte a nagy lázadásokat, modernizálta a hadsereget és az oktatást, valamint jelentős reformokat vezetett be.

Cixi császárné élete ágyasként kezdődött

Cixit már serdülőkorában, 15 évesen kiválasztották Xianfeng császár lehetséges ágyasának, ezért átköltöztették a Tiltott Városba. Kezdetben alacsonyabb rangú ágyasként tartották számon, azonban 1856-ban Cixi megszülte Xianfeng császár egyetlen fiát, Zaichunt. A császár halála után 6 éves fiát megkoronázták, de a birodalom ügyei egy nyolc tisztviselőből álló tanácshoz kerültek megvitatásra. Miután Cixi nem bízott ezekben a tisztviselőkben, néhány hónappal később államcsínyt szervezett, aminek eredményeként fia nagykorúságáig ő lett a régens császárné.

Cixi ekkoriban már ismert volt a intelligenciájáról, valamint határozottsága mellett könyörtelenségéről is. Az özvegy császárné ékszerek iránti rajongásáról is keringtek legendák. Pozíciójának megszilárdítását segítette, hogy tudott írni és olvasni, ezért a törvénykezéshez is konyított. Sokszor „sárkányhölgyként” ábrázolták: ravasz, manipulatív és keménykezű uralkodóként.

A fia halála után is megtartotta a befolyását és hatalmát

1875-ben Cixi fia meghalt, azonban régensként való uralkodása mégsem ért véget. A női császárné nagy szerepet játszott utódjának kiválasztásában: végül négyéves unokaöccsére, Zaitianra esett a választása, akit Guangxu néven császárrá koronáztak. Cixi azonban az uralkodó kiskorúságára tekintettel ismét régensként lépett fel a csecsemőcsászár árnyékában. Tizenkét év elteltével adta át a hatalmát, miután a pekingi Nyári Palotába költözött, ahol hivatalosan visszavonult a politikai vezetéstől, azonban továbbra is beavatkozott a kínai birodalom ügyeibe és a Csing-dinasztiára is nagy befolyása volt. Informátorok és tanácsadók hálózatával vette magát körbe, ezáltal továbbra is hatalmas befolyást gyakorolt ​​a kinevezésekre, a birodalom bel- és külpolitikájára, valamint egyéb államügyekre.