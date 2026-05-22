Döbbenetesen néz ki Palvin Barbi: így még sosem láthattuk a várandós modellt

Magyarország büszkesége, Palvin Barbara új címlapfotókat posztolt, és ezektől még a mi sokat látott szemünk is könnybe lábadt. A modell csodaszép kreációkban, egyedi kompozíciókban mutatta meg, mi az az igazi modellkedés.

Palvin Barbara új fotói felrobbantották az Instagramot.

Szinte még egy hét sem telt el azóta, hogy Palvin Barbara és férje a cannes-i filmfesztiválon bejelentették: első gyermeküket várják.

Barbi a nívós fesztivál több napján is részt vett, és teljesen megreformálta a kismamadivatot.

A magyar szupermodell most új címlapfotókat posztolt, amelyeket neked is látnod kell!

Palvin Barbara úgy pózolt, ahogy még sosem

Palvin Barbara férje oldalán mutatta meg kerekedő pocakját a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén. A hír világszerte hatalmas szenzáció volt, hiszen a modell lélegzetelállítóan festett az eseményen. Mondanunk sem kell, most minden szem a sztárpárosra szegeződik, így nem csoda, hogy Barbi az elmúlt napokban aktívan posztolt az Instagram-oldalán. Pár nappal azután, hogy elhagyta a filmfesztivált, új címlapfotókat osztott meg rajongóival, amelyeken egy francia magazinnak pózolt.

A fotósorozat azonnal berobbantotta a közösségi médiát, hiszen egyedi, kicsit gótikus, de ízig-vérig divatos stílusa teljesen egyedülálló. Barbi a képek egyik részén egy modern és reneszánsz fúziós lovagként pózol, láncos fejdísszel és vörös rúzzsal. Ezekhez a képekhez Stéphane Rolland-ruhát viselt és méregdrága Bulgari ékszereket. A gótikus vonalat tovább erősítve Barbit egy másik kompozícióban egy földre szállt angyalként láthatjuk, tollakkal és irigylésre méltó hajzuhataggal.

Palvin Barbara világszerte rengeteg lánynak példakép, de senki sem lesz olyan büszke rá, mint mi, magyar rajongók. A francia lap, amelynek a címlapján szerepel, a következőket írta róla: „A magyar szupermodell – aki látványosabb, mint valaha – élete és karrierje egy új, érettebb korszakára reflektál. Miután mindössze 16 évesen lépett a legfontosabb kifutókra, most hálával, a jelen megélésével és az új lehetőségekre való nyitottsággal tekint a jövőbe, mind a szakmai, mind a magánéletében, anyává válása kapujában.”