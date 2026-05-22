Sokk az autósoknak: teljesen felforgatja a jogosítványokat az EU

Nagy fordulat készül az európai közlekedésben: az EU új szabályai alapjaiban írhatják át az autóvezetést. A digitális rendszer bevezetése mellett a jogosítvány megszerzése és használata is megváltozhat, különösen a B kategóriás sofőrök számára, akik nehezebb járműveket is vezethetnek majd.

A B kategóriás jogosítvány súlyhatára 4,25 tonnára nőhet.

Digitális jogosítvány jöhet az Európai Unió minden tagállamában.

A kezdő sofőrökre szigorúbb szabályok várhatnak 2029-től.

Az új jogosítvány-szabályok milliók mindennapi autózását érinthetik az EU-ban

Alaposan átírja a szabályokat az Európai Unió: a következő években gyakorlatilag új korszak kezdődhet az autózásban. Jöhet a digitális jogosítvány, szigorodhatnak a kezdő sofőrökre vonatkozó előírások, és ami sokakat a leginkább érinthet: a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek súlyhatára is jelentősen megemelkedik.

Az EU új irányelve szerint a jelenlegi 3,5 tonnás limit helyett akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetünk majd sima B kategóriás jogsival – igaz, egyelőre csak bizonyos feltételekkel. A változás főként az elektromos és alternatív hajtású autókat érinti, mivel ezek az akkumulátorok miatt jóval nehezebbek a hagyományos modelleknél.

Az elektromos autósok örülhetnek: végre nem büntet a pluszsúly

Az EU szerint tarthatatlan helyzet alakult ki az elmúlt években: rengeteg villanyautó, elektromos furgon és lakóautó lépte át a 3,5 tonnás határt pusztán az akkumulátorok tömege miatt. Ez azt jelentette, hogy sok sofőrnek külön engedélyre vagy magasabb kategóriájú jogosítványra lett volna szüksége egy környezetbarát jármű vezetéséhez.

Az új szabály ezt a problémát oldaná meg. Sőt, bizonyos esetekben akár az 5 tonnás össztömegű alternatív hajtású járművek vezetése is lehetővé válhat, bár ehhez már külön képzés vagy vizsga is szükséges lehet.

A könnyítés a lakóautók piacát is felpörgetheti. Több gyártó – köztük a Volkswagen – éppen a súlykorlátozások miatt halasztotta el elektromos kempingautóinak piacra dobását.

A rózsaszín plasztikkártya eltűnhet

A másik óriási újdonság a digitális jogosítvány bevezetése. Az EU terve szerint a vezetői engedély bekerülne az európai digitális személyiadat-tárcába, így mobiltelefonon is igazolhatnánk magunkat közúti ellenőrzésnél vagy akár autóbérléskor.

A digitális jogsit az összes uniós tagállamban elfogadnák. A hagyományos plasztikkártya ugyanakkor nem tűnne el teljesen: aki ragaszkodik hozzá, továbbra is használhatná.