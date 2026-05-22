Sokk az autósoknak: teljesen felforgatja a jogosítványokat az EU

Nagy fordulat készül az európai közlekedésben: az EU új szabályai alapjaiban írhatják át az autóvezetést. A digitális rendszer bevezetése mellett a jogosítvány megszerzése és használata is megváltozhat, különösen a B kategóriás sofőrök számára, akik nehezebb járműveket is vezethetnek majd.
- A B kategóriás jogosítvány súlyhatára 4,25 tonnára nőhet.
- Digitális jogosítvány jöhet az Európai Unió minden tagállamában.
- A kezdő sofőrökre szigorúbb szabályok várhatnak 2029-től.
Az új jogosítvány-szabályok milliók mindennapi autózását érinthetik az EU-ban
Alaposan átírja a szabályokat az Európai Unió: a következő években gyakorlatilag új korszak kezdődhet az autózásban. Jöhet a digitális jogosítvány, szigorodhatnak a kezdő sofőrökre vonatkozó előírások, és ami sokakat a leginkább érinthet: a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek súlyhatára is jelentősen megemelkedik.
Az EU új irányelve szerint a jelenlegi 3,5 tonnás limit helyett akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetünk majd sima B kategóriás jogsival – igaz, egyelőre csak bizonyos feltételekkel. A változás főként az elektromos és alternatív hajtású autókat érinti, mivel ezek az akkumulátorok miatt jóval nehezebbek a hagyományos modelleknél.
Az elektromos autósok örülhetnek: végre nem büntet a pluszsúly
Az EU szerint tarthatatlan helyzet alakult ki az elmúlt években: rengeteg villanyautó, elektromos furgon és lakóautó lépte át a 3,5 tonnás határt pusztán az akkumulátorok tömege miatt. Ez azt jelentette, hogy sok sofőrnek külön engedélyre vagy magasabb kategóriájú jogosítványra lett volna szüksége egy környezetbarát jármű vezetéséhez.
Az új szabály ezt a problémát oldaná meg. Sőt, bizonyos esetekben akár az 5 tonnás össztömegű alternatív hajtású járművek vezetése is lehetővé válhat, bár ehhez már külön képzés vagy vizsga is szükséges lehet.
A könnyítés a lakóautók piacát is felpörgetheti. Több gyártó – köztük a Volkswagen – éppen a súlykorlátozások miatt halasztotta el elektromos kempingautóinak piacra dobását.
A rózsaszín plasztikkártya eltűnhet
A másik óriási újdonság a digitális jogosítvány bevezetése. Az EU terve szerint a vezetői engedély bekerülne az európai digitális személyiadat-tárcába, így mobiltelefonon is igazolhatnánk magunkat közúti ellenőrzésnél vagy akár autóbérléskor.
A digitális jogsit az összes uniós tagállamban elfogadnák. A hagyományos plasztikkártya ugyanakkor nem tűnne el teljesen: aki ragaszkodik hozzá, továbbra is használhatná.
Keményebb szabályok jönnek a kezdő sofőröknek
Az új rendszer a friss jogosítványosokat sem kíméli. Az EU egy kétéves próbaidőszakot vezetne be, amely alatt a kezdő vezetőkre szigorúbb szabályok vonatkoznának.
Kiemelt cél az ittas és drogos sofőrök kiszűrése, valamint a vezetés közbeni mobiltelefon-használat visszaszorítása. Emellett a képzés is modernizálódhat: nagyobb hangsúlyt kaphatnak a vezetéstámogató rendszerek, a holttérfigyelés és a nagy forgalmú közlekedési helyzetek kezelése.
A tervek szerint az új szabályok 2029 körül léphetnek életbe az Európai Unióban. Egy biztos: az autósoknak érdemes lesz nagyon figyelniük, mert a következő években teljesen megváltozhat, mit jelent B kategóriás jogosítvánnyal vezetni.
