Tudtad, hogy Viktória királynő túlélt 8 merényletet? Az őrangyala energiaitallal főzhette le a kávét

Noha az utókor kedves, mégis határozott idős hölgyként emlékszik rá, Viktória királynő sem lopta be magát mindenki szívébe. Sőt, a Brit Birodalom fejeként számos ellenlábasa volt, így gyakran került merénylők és gyilkosok célkeresztjébe. Hosszú uralkodása alatt nyolc merényletből került ki élve csodával határos módon – ezeket gyűjtöttük egy csokorba.

Viktória királynő ellen nem kevesebb, mint 8 merényletet követtek el.

8 merénylet Viktória királynő ellen

A brit királynő szimbólum volt, ami sokaknak szúrta a szemét.

1. Edward Oxford – 1840. június 10.

Néhány évvel trónra lépése után került sor először Viktória brit királynő elleni merényletre, melyet az erőszakos természetű, munkanélküli Edward Oxford követett el. A hírnévre ácsingózó férfi két pisztolyt is bekészített, és az uralkodónő megszokott útvonala mellett állt lesben, ám mindkét lövést elvétette a megiramodó lovak és a királynő reflexei miatt. Elmebetegnek nyilvánították, több mint két évtizedet töltött elmegyógyintézetekben, szabadulása után pedig Ausztráliában telepedett le, ahol mintapolgár lett.

2. John Francis – 1842. május 29.

Az eredetileg díszletépítő John Francis trafikot nyitott, ám képtelen volt fizetni hiteleit, a behajtók folyvást a nyakára jártak, így a logikus megoldásnak az tűnt számára, ha elteszi láb alól a királynőt. Merényletét május 29-én követte el, amikor tüzet nyitott a Buckingham-palotából arra kocsikázó uralkodónőre, de a pisztoly nem sült el. Albert herceg azonnal utasításba adta, hogy fésüljék át a teret, fegyveres merénylő után kutatva, de senkit nem találtak.

Viktória királynő pedig ragaszkodott hozzá, hogy másnap is kikocsikázzon.

3. John Francis – 1842. május 30.

Francisnak sok terroristához hasonlóan nem szegte kedvét a kezdeti kudarc, hanem mindjárt másnap újrapróbálkozott. Ez esetben már képes volt lövésre bírni a fegyvert, de célzóképessége hagyott kívánnivalót maga után, így a lövedék mellément. Sikertelen merénylete után bebörtönözték, majd a királynő kegyelmével száműzték az országból.

4. John Bean – 1842. július 3.

A zavart elméjű, púpossága és törpenövése okán rengeteget gúnyolt, kiközösített John Bean életének szerencsétlen irányát akarta megfordítani, amikor a nyitott kocsin templomba igyekvő uralkodónőre rálőtt. Az Edward Oxfordot példaképének tartó férfi a királynőt éljenző tömeg elejére ment és lőni próbált, ám a pisztoly nem akart elsülni, minthogy főleg papírral és dohánnyal volt töltve. Végül 18 hónap közmunkára ítélték.