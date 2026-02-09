Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tudtad, hogy Viktória királynő túlélt 8 merényletet? Az őrangyala energiaitallal főzhette le a kávét

brit királyi család merényleti kísérlet Viktória királynő
Bába Dorottya
2026.02.09.
A legnagyobb hatású uralkodók gyakran kerülnek merénylők célkeresztjébe. Viktória királynő őrangyala sem tétlenkedett, hisz „Európa nagymamája” összesen nyolc merényletet élt túl.

Noha az utókor kedves, mégis határozott idős hölgyként emlékszik rá, Viktória királynő sem lopta be magát mindenki szívébe. Sőt, a Brit Birodalom fejeként számos ellenlábasa volt, így gyakran került merénylők és gyilkosok célkeresztjébe. Hosszú uralkodása alatt nyolc merényletből került ki élve csodával határos módon – ezeket gyűjtöttük egy csokorba.

Merényletek Viktória királynő ellen
Viktória királynő ellen nem kevesebb, mint 8 merényletet követtek el.
8 merénylet Viktória királynő ellen

A brit királynő szimbólum volt, ami sokaknak szúrta a szemét.

1. Edward Oxford – 1840. június 10.

Néhány évvel trónra lépése után került sor először Viktória brit királynő elleni merényletre, melyet az erőszakos természetű, munkanélküli Edward Oxford követett el. A hírnévre ácsingózó férfi két pisztolyt is bekészített, és az uralkodónő megszokott útvonala mellett állt lesben, ám mindkét lövést elvétette a megiramodó lovak és a királynő reflexei miatt. Elmebetegnek nyilvánították, több mint két évtizedet töltött elmegyógyintézetekben, szabadulása után pedig Ausztráliában telepedett le, ahol mintapolgár lett.

2. John Francis – 1842. május 29.

Az eredetileg díszletépítő John Francis trafikot nyitott, ám képtelen volt fizetni hiteleit, a behajtók folyvást a nyakára jártak, így a logikus megoldásnak az tűnt számára, ha elteszi láb alól a királynőt. Merényletét május 29-én követte el, amikor tüzet nyitott a Buckingham-palotából arra kocsikázó uralkodónőre, de a pisztoly nem sült el. Albert herceg azonnal utasításba adta, hogy fésüljék át a teret, fegyveres merénylő után kutatva, de senkit nem találtak.

Viktória királynő pedig ragaszkodott hozzá, hogy másnap is kikocsikázzon.

3. John Francis – 1842. május 30.

Francisnak sok terroristához hasonlóan nem szegte kedvét a kezdeti kudarc, hanem mindjárt másnap újrapróbálkozott. Ez esetben már képes volt lövésre bírni a fegyvert, de célzóképessége hagyott kívánnivalót maga után, így a lövedék mellément. Sikertelen merénylete után bebörtönözték, majd a királynő kegyelmével száműzték az országból.

4. John Bean – 1842. július 3.

A zavart elméjű, púpossága és törpenövése okán rengeteget gúnyolt, kiközösített John Bean életének szerencsétlen irányát akarta megfordítani, amikor a nyitott kocsin templomba igyekvő uralkodónőre rálőtt. Az Edward Oxfordot példaképének tartó férfi a királynőt éljenző tömeg elejére ment és lőni próbált, ám a pisztoly nem akart elsülni, minthogy főleg papírral és dohánnyal volt töltve. Végül 18 hónap közmunkára ítélték.

5. William Hamilton – 1849. június 29.

Történelemóráról már jól tudjuk, hogy az 1840-es évek végén forradalmak rengették meg az európai monarchiákat, amelyektől Viktória királynő is tartott. Forradalmat ugyan nem, de egy újabb merényletkísérletet mégis kapott a nyakába, ezúttal az ír William Hamiltontól, aki az Írországban tomboló éhínség elől menekült Londonba. Rálőtt az utcán kocsiázó királynőre, de nem okozott sérülést, mivel a fegyver csak puskaporral volt töltve.

Valójában csak börtönbe akart kerülni, ahol ellátást remélt, de öt év teherhajón töltött kényszermunka után végül Ausztráliában telepedett le.

6. Robert Pate – 1850. június 27.

A csak „őrült Pate” néven emlegetett katonatisztnek, aki már a kaszárnyában is hírhedt volt lobbanékony, kiszámíthatatlan természetéről, egy ízben „Európa nagymamája” lett az áldozata. A londoni Cambridge House előtt összegyűlt tömegen átverekedte magát, majd a gyerekét és unokáit látogató Viktória királynőhöz lépett és ráütött kalapjára, ami széttört, de az uralkodónő homloka is felszakadt. A heg a királynő homlokán közel egy évtizeden át látható volt. A férfi a tettéért több év kényszermunkát kapott a Brit Birodalom távoli zugában, Tasmániában.

7. Arthur O'Connor – 1872. február 29.

A 17 éves lázadó Arthur O’Connor politikai foglyok szabadon bocsáttatásának szándékával akarta túszul ejteni a királynőt, amikor a walesi herceg felépüléséért tartott istentiszteleten volt a Szent Pál-székesegyházban. A tömeg miatt első terve kudarcba fulladt, így inkább felfegyverkezve átmászott a Buckingham-palota kerítésén, ám Artúr herceg, valamint a palotaszolgák gyors cselekvése megmentette a királynőt.

8. Roderick Maclean – 1882. március 2.

A Viktória királynő elleni utolsó merényletre Windsorban került sor, amikor a nyitott hintóban a kastély felé igyekvő uralkodónőre egy Roderick Maclean nevű férfi nyitott tüzet. A lövést azonban elvétette, így a királynő szerencsésen túlélte az esetet. A tárgyaláson elmebetegnek nyilvánították az üldözési mániás férfit, aki elmegyógyintézetben töltött évtizedei alatt többször kérvényezte szabadon bocsátását.

Viktória brit királynő végül 1901. január 22-én szenderült jobblétre, nem merénylő, hanem többszörös stroke által, amelyet idős kora mellett egészségtelen életmódja éppúgy okozhatott.

 

