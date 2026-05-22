Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
krimi

Visszatér mindenki kedvenc detektívje, Hercule Poirot – Ekkor kezdenek el újra dolgozni a kis szürke agysejtek

Collection ChristopheL via AFP - ITV PLC / GRANADA INTERNATIONAL
krimi Hercule Poirot Agatha Christie
Klusovszki Kíra
2026.05.22.
Meglepő dologgal állt elő a hatalmas brit műsorszolgáltató, újra életre keltik mindenki hőn szeretett karakterét. A legendás belga detektívről szóló sorozat már korábban is nagy sikert aratott, a BBC ezért úgy döntött ad egy esélyt Hercule Poirot újragondolásának.

Ismét újraindítják mindenki kedvenc krimijét, az ikonikus belga detektívről szóló sorozatot, amely korábban 24 éven keresztül futott hatalmas sikerrel az ITV műsorán. Az eredeti Agatha Christie-adaptációk után azonban most egy teljesen új koncepcióval és merőben más külsővel tér vissza Hercule Poirot, a produkció jogait ráadásul ezúttal a BBC nyert meg.

David Suchet 24 éven át formálta meg a zseniális belga Hercule Poirot karakterét.
A brit színészlegenda, David Suchet nem kevesebb mint 24 éven át formálta meg a zseniális belga detektív karakterét. A BBC most úgy döntött, hogy teljesen új alapokra helyezi  Hercule Poirot figuráját.
Forrás: Getty Images

Ezeket biztosan nem tudtad a David Suchet-féle Hercule Poirot-sorozatról: 

  • David Suchet annyira komolyan vette a karakter precizitását, hogy a jelmeztervezőknek kötelező volt milliméterre pontosan szimmetrikusan felhelyezniük a híres bajuszt.
  • A színészt nem a producerek, hanem a krimiírónő lánya, Rosalind Hicks ajánlotta a szerepre.
  • Suchet mindvégig harcolt a karakter méltóságáért, és azért, hogy mindvégig hűek maradjanak Christie könyveihez.

A BBC feltámasztja a legendás detektívet

Pontosan 13 évvel a legendás sorozat lezárása után a BBC vezetői úgy döntöttek, hogy nem hagyják tovább pihenni a televíziózás legélesebb eszű belga detektívét. 

A klasszikus történet az elmúlt időszakban ráadásul egy teljesen új, fiatalabb generációt is megfertőzött, miután mind a 13 évad azaz a teljes, 70 epizódos, nosztalgikus gyűjtemény felkerült a Netflix kínálatába.

A streamingen elért elképesztő nézettségi sikereket látva a BBC joggal bízik abban, hogy a modernebb köntösbe bújtatott, sármosabb Poirot ismét nézők millióit szegezi majd a képernyők elé. A brit tévétársaság emellett a sorozat visszatérését sem aprózta el, máris három teljes évadra kötelezték el magukat a gyártóval. Bár a rajongóknak még várniuk kell egy kicsit, hiszen a bemutatót legkorábban 2027 végére tűzhetik ki, a sorozatról már most elindultak a találgatások.

A főszereplőt még jelenleg is keresik

A kiszivárgott kulisszatitkok szerint még gőzerővel keresik azt a színészt, aki hitelesen életre kelthetné a legendás detektívet, miközben az új epizódok történetéért felelős Benji Walters zseniális forgatókönyve a belsős források szerint valósággal új életet fog lehelni a már jól ismert karakterbe. 

Természetesen a szenzációs bejelentést követően szinte azonnal felrobbant az internet, és beindultak a vad rajongói találgatások is arról, hogy vajon Sir David Suchet visszatérhet-e valamilyen formában a képernyőre, azután, hogy közel negyed évszázadon át ő formálta meg a zseniális koponyát.

Egyelőre azonban semmilyen megerősített információ sincs arról, hogy a 80 éves színészlegenda akár csak egy cameo erejéig is tiszteletét tenné a projektben. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ismert tévés lánya vesztette életét a balesetben - Tragédiával végződött a búvártúra

Öt ember vesztette életét, amikor eltűntek egy Maldív-szigeteki barlangban tervezett búvártúrán. Egy ismert olasz tévés és természettudós, Monica Montefalcone is a búvárbaleset áldozatok között volt.

Kerekesszékbe került David Hasselhoff: szívszorító képek készültek a Baywatch sztárjáról

A 73 éves színész egészsége megroppant az elmúlt hónapokban.

Teljesen lefagyott a színpadon – Sokkot kapott a világsztár, félbeszakadt a koncertje

Drámai jelenetek játszódtak le egy madridi koncerten. A világhírű brit zenész, Eric Clapton ugyanis annyira megijedt, hogy nem tudta folytatni a fellépést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu