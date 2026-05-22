Visszatér mindenki kedvenc detektívje, Hercule Poirot – Ekkor kezdenek el újra dolgozni a kis szürke agysejtek

Ismét újraindítják mindenki kedvenc krimijét, az ikonikus belga detektívről szóló sorozatot, amely korábban 24 éven keresztül futott hatalmas sikerrel az ITV műsorán. Az eredeti Agatha Christie-adaptációk után azonban most egy teljesen új koncepcióval és merőben más külsővel tér vissza Hercule Poirot, a produkció jogait ráadásul ezúttal a BBC nyert meg.

A brit színészlegenda, David Suchet nem kevesebb mint 24 éven át formálta meg a zseniális belga detektív karakterét. A BBC most úgy döntött, hogy teljesen új alapokra helyezi Hercule Poirot figuráját.

Ezeket biztosan nem tudtad a David Suchet-féle Hercule Poirot-sorozatról: David Suchet annyira komolyan vette a karakter precizitását, hogy a jelmeztervezőknek kötelező volt milliméterre pontosan szimmetrikusan felhelyezniük a híres bajuszt.

A színészt nem a producerek, hanem a krimiírónő lánya, Rosalind Hicks ajánlotta a szerepre.

Suchet mindvégig harcolt a karakter méltóságáért, és azért, hogy mindvégig hűek maradjanak Christie könyveihez.

A BBC feltámasztja a legendás detektívet

Pontosan 13 évvel a legendás sorozat lezárása után a BBC vezetői úgy döntöttek, hogy nem hagyják tovább pihenni a televíziózás legélesebb eszű belga detektívét.

A klasszikus történet az elmúlt időszakban ráadásul egy teljesen új, fiatalabb generációt is megfertőzött, miután mind a 13 évad azaz a teljes, 70 epizódos, nosztalgikus gyűjtemény felkerült a Netflix kínálatába.

A streamingen elért elképesztő nézettségi sikereket látva a BBC joggal bízik abban, hogy a modernebb köntösbe bújtatott, sármosabb Poirot ismét nézők millióit szegezi majd a képernyők elé. A brit tévétársaság emellett a sorozat visszatérését sem aprózta el, máris három teljes évadra kötelezték el magukat a gyártóval. Bár a rajongóknak még várniuk kell egy kicsit, hiszen a bemutatót legkorábban 2027 végére tűzhetik ki, a sorozatról már most elindultak a találgatások.

A főszereplőt még jelenleg is keresik

A kiszivárgott kulisszatitkok szerint még gőzerővel keresik azt a színészt, aki hitelesen életre kelthetné a legendás detektívet, miközben az új epizódok történetéért felelős Benji Walters zseniális forgatókönyve a belsős források szerint valósággal új életet fog lehelni a már jól ismert karakterbe.

Természetesen a szenzációs bejelentést követően szinte azonnal felrobbant az internet, és beindultak a vad rajongói találgatások is arról, hogy vajon Sir David Suchet visszatérhet-e valamilyen formában a képernyőre, azután, hogy közel negyed évszázadon át ő formálta meg a zseniális koponyát.

Egyelőre azonban semmilyen megerősített információ sincs arról, hogy a 80 éves színészlegenda akár csak egy cameo erejéig is tiszteletét tenné a projektben.