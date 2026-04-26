Az első fotó Csernobilról az atomkatasztrófa után, ami bejárta a világot: egyedül ezt nem tette tönkre a sugárzás

Negyven évvel ezelőtt, 1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában. Ez volt a modern történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesete. Ihor Fedorovics Kosztyin fotóriporter a tragédia után helikopterből készített felvételeket a hekyszínről, ám csak egyet sikerült előhívni, a többit tönkretette a radioaktív sugárzás.
A kép, amely túlélte a csernobili sugárzást
Ihor Fedorovics Kosztyin hírügynökségi munkatársként érkezett a csernobili katasztrófa helyszínére, és azon kevés fotóriporterek közé tartozott, akik a robbanást követő órákban dokumentálhatták az eseményeket. Egy helikopterről készített felvételeket, ám a rendkívül magas radioaktív sugárzás miatt a filmek szinte teljesen tönkrementek.
Végül mindössze egyetlen felvétel maradt értékelhető – ez a kép vált később a csernobili tragédia egyik legismertebb és legtöbbet idézett fotójává.
Kosztyin nemcsak rövid időre érkezett: a balesetet követő 13 napban folyamatosan a helyszínen dolgozott, majd az azt követő években többször is visszatért, hogy dokumentálja a mentesítési és helyreállítási munkálatokat.
Életének végül nem a sugárzás, hanem egy tragikus baleset vetett véget: 2015. június 9-én, 78 éves korában közlekedési balesetben hunyt el Kijevben.
A csernobili tragédiát az utóbbi években számos film, sorozat és könyv feldolgozta.
