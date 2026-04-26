Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 26., vasárnap Ervin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Az első fotó Csernobilról az atomkatasztrófa után, ami bejárta a világot: egyedül ezt nem tette tönkre a sugárzás

Egyetlen felvétel maradt használható állapotban abból a sorozatból, amelyet Ihor Fedorovics Kosztyin készített a csernobili atomerőmű-baleset első óráiban – ez a kép később a tragédia egyik legismertebb vizuális dokumentuma lett.

Negyven évvel ezelőtt, 1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában. Ez volt a modern történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesete. Ihor Fedorovics Kosztyin fotóriporter a tragédia után helikopterből készített felvételeket a hekyszínről, ám csak egyet sikerült előhívni, a többit tönkretette a radioaktív sugárzás. 

A fotó, ami bejárta a világot a csernobili atomkataszrófa után.
Forrás: Youtube/Ihor Fedorovics Kosztyin

A kép, amely túlélte a csernobili sugárzást

Ihor Fedorovics Kosztyin  hírügynökségi munkatársként érkezett a csernobili katasztrófa helyszínére, és azon kevés fotóriporterek közé tartozott, akik a robbanást követő órákban dokumentálhatták az eseményeket. Egy helikopterről készített felvételeket, ám a rendkívül magas radioaktív sugárzás miatt a filmek szinte teljesen tönkrementek. 

Végül mindössze egyetlen felvétel maradt értékelhető – ez a kép vált később a csernobili tragédia egyik legismertebb és legtöbbet idézett fotójává.

Kosztyin nemcsak rövid időre érkezett: a balesetet követő 13 napban folyamatosan a helyszínen dolgozott, majd az azt követő években többször is visszatért, hogy dokumentálja a mentesítési és helyreállítási munkálatokat.

Csernobili erőmű akkor és most.
AFP

Életének végül nem a sugárzás, hanem egy tragikus baleset vetett véget: 2015. június 9-én, 78 éves korában közlekedési balesetben hunyt el Kijevben.

A csernobili tragédiát az utóbbi években számos film, sorozat és könyv feldolgozta.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
