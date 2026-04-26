40 éve robbant fel Csernobil: megrázó galéria a katasztrófa nyomairól

Hajdu Viktória
2026.04.26.
Negyven évvel ezelőtt, 1986. április 26-án hajnalban robbanás történt a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában, amely a modern történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesetévé vált. A radioaktív szennyezés rövid időn belül Európa nagy részét elérte.

1986. április 26-án hajnalban egy ukrajnai atomerőműben olyan esemény történt, amelyet azóta is a modern történelem egyik legsúlyosabb ipari tragédiájaként emlegetnek. A csernobili katasztrófa nem csupán egy technikai hiba volt, hanem egy láncreakció, amely végül egész Európát érintette.

40 éve történt a csernobili katasztrófa.
40 éve történt a csernobili katasztrófa. 
Forrás:  123rf

40 éve történt a csernobili katasztrófa – Az éjszaka, amikor Európa rádöbbent az atomenergia árnyoldalára

  • 1986. április 26-án robbanás rázta meg a csernobili atomerőmű 4-es reaktorát.
  • A radioaktív szennyeződés szinte egész Európát elérte, Magyarországon is emelkedett sugárzást mértek.
  • A katasztrófa máig az atomenergia történetének egyik legnagyobb figyelmeztetése.

Az éjszaka egy látszólag rutin, biztonsági teszttel kezdődött a Pripjaty mellett működő Lenin-atomerőműben. A mérnökök azt akarták ellenőrizni, hogy egy esetleges áramszünet esetén a rendszer képes-e néhány percig saját energiával működni, amíg a dízelgenerátorok beindulnak.

A terv elsőre logikusnak tűnt, de katasztrófa lett a vége

Csakhogy a reaktor teljesítménye a teszt közben váratlanul összeomlott, majd a kezelőszemélyzet sorra hozta azokat a döntéseket, amelyek végül katasztrófához vezettek. A biztonsági előírásokat egyre inkább félretették, miközben megpróbálták stabilizálni a rendszert.

A fordulópont akkor jött el, amikor megnyomták a vészleállító gombot. A rendszernek ekkor le kellett volna állnia – ehelyett azonban a reaktor teljesítménye brutális tempóban emelkedni kezdett. Másodpercekkel később két hatalmas detonáció rázta meg az épületet.

A robbanás gyakorlatilag feltépte a reaktor tetejét, és hatalmas mennyiségű radioaktív anyagot juttatott a levegőbe. A következő napokban a szél messzire sodorta a sugárzó részecskéket: a radioaktív felhő elérte Skandináviát, Közép-Európát és a kontinens számos más részét is. 

Magyarországon néhány nappal később mértek megemelkedett sugárzási szintet.

A világ azonban először nem Moszkvából értesült a történtekről. A szerencsétlenséget Svédországban fedezték fel, amikor egy atomerőmű dolgozói szokatlan sugárzási értékeket mértek. Rövid nyomozás után kiderült: a radioaktív szennyeződés a Szovjetunió felől érkezik.

A szovjet vezetés kezdetben próbálta minimalizálni a helyzet súlyosságát, miközben a környező országokban egyre több kérdés merült fel. A lakosság sok helyen csak pletykákból vagy külföldi rádiókból értesült arról, hogy valójában mekkora baj történt.

A baleset után hatalmas mentőakció kezdődött. Több százezer ember – az úgynevezett likvidátorok – dolgozott a romok eltakarításán és a reaktor lezárásán, gyakran óriási egészségügyi kockázatot vállalva. A reaktor fölé végül egy hatalmas betonburkot építettek, amelyet később egy új, modern védőszerkezet váltott fel.

Negyven évvel később Csernobil neve még mindig erős szimbólum. Egy tragikus figyelmeztetés arra, hogy a technológia, az emberi hiba és a titkolózás veszélyes kombináció lehet.

Csernobili erőmű akkor és most.
