Hátborzongató felfedezés − Erről álmodnak a legtöbben a haláluk előtti napokban

A halál a nyugati kultúrkörben még mindig sok esetben tabu. Nem szívesen gondolunk rá, ahogyan beszélni sem szeretünk róla. Kivéve persze az orvosokat, akik nap mint nap találkoznak vele. Most egy izgalmas kutatás látott napvilágot, ami érdekes képet ad a halál előtti tudatunkról. Engedd el a félelmeidet!

A halál előtti álmokban is megjelenik az alagút végén ragyogó fény.

Forrás: 123rf.com

Erről álmodnak az emberek a halál előtti napokban

Arról már sokat hallottunk, hogy mit tapasztalnak azok az emberek, akik visszatértek a klinikai halál állapotából. Az ilyen beszámolókban visszatérő eleme az alagút és a fehér fény, amit a kutatók általában az agy leállásának folyamatával magyaráznak, míg mások a mennyország kapuját látják bennük. Egy friss olaszországi felmérésben azonban azt vizsgálták, milyen álmok jelennek meg a halál előtt.

Az Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia kutatói közel 240 palliatív ellátásban dolgozó szakember bevonásával készítették el tanulmányukat. Ennek során azt találták, hogy a halálos betegek gyakran számolnak be élénk álmokról és életvégi látomásokról (ELDV) a halál előtti napjaikban. Ezek azonban nem a szorongásról tanúskodnak, sőt, kicsit sem ijesztőek, inkább megnyugvást és békét hoznak a halál kapujában lévő beteg számára.

A tanulmányból az derült ki, hogy az emberek a halál előtt leggyakrabban az elhunyt szeretteikkel, fehér fénnyel, lépcsőkkel vagy nyitott ajtókkal álmodnak. Egy nő például azt álmodta, hogy elhunyt férje szól hozzá: „Várok rád.”

A legtöbben legalább egyszer felteszik maguknak a kérdést, hogy mi lehet a halál után?, ami az elmúláshoz közeledve inkább aggodalommal tölti el az embereket. A tudósok szerint épp ezek az álmok és látomások segíthetnek a betegeknek feldolgozni a halállal kapcsolatos félelmeiket, valamint megbirkózni a rájuk váró végleges és ismeretlen állapottal.

