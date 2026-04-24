A PMS, vagyis premenstruációs szindróma a menstruációt megelőző napokban vagy hetekben jelentkező testi és lelki tünetek összessége. A háttérben elsősorban hormonális változások állnak, amelyek hatással vannak az idegrendszerre, az anyagcserére és az érzelmi állapotra is.

PMS tünetei és jelei.

Fontos tudni, hogy a PMS nem egyetlen tünetet jelent. A szakértők szerint akár 150 különböző panasz is kapcsolódhat hozzá, és mindenkinél másképp jelenhet meg. Éppen ezért sokan hosszú ideig nem ismerik fel, hogy amit tapasztalnak, ciklushoz kötődő jelenség.

A PMS leggyakoribb tünetei

Bár a lista hosszú, vannak olyan jelek, amelyek kifejezetten gyakoriak PMS idején. Ezek közül sok elsőre hétköznapi panasznak tűnhet.

Testi jelek, amelyek gyanút kelthetnek:

• mellfeszülés vagy érzékenység,

• puffadás, vízvisszatartás,

• fejfájás vagy migrén,

• fáradtság, energiahiány,

• alvászavarok,

• aknék vagy egyéb bőrproblémák,

• deréktáji és hasi fájdalom.

Sokan például nem is gondolnák, hogy a visszatérő migrén vagy a hirtelen étvágyváltozás is összefügghet a ciklussal.

Lelki és mentális tünetek – amikor az érzelmek hullámvasútra ülnek

A PMS nemcsak fizikai, hanem érzelmi szinten is megterhelő lehet. A hormonális ingadozások miatt egyesek érzékenyebbé válhatnak, míg mások inkább feszültebbnek érzik magukat.

Gyakori lelki jelek:

• ingerlékenység vagy türelmetlenség,

• szorongás,

• lehangoltság,

• koncentrációs nehézség,

• motivációhiány,

• fokozott érzékenység.

Ha ezek a tünetek minden hónapban hasonló időszakban jelentkeznek, érdemes feljegyezni őket – ez fontos kapaszkodó lehet a felismerésben.

Mikor gyanakodjunk arra, hogy PMS áll a háttérben?

Az egyik legárulkodóbb jel az időzítés. A PMS tünetei általában a menstruáció előtti 1–2 hétben jelennek meg, majd a vérzés kezdetével vagy röviddel utána enyhülnek.

Érdemes elgondolkodni a PMS lehetőségén, ha:

a panaszok ciklikusan ismétlődnek,

a menstruáció közeledtével erősödnek,

a vérzés kezdete után látványosan javul a közérzet.

Sokan csak akkor veszik észre az összefüggést, amikor tudatosan elkezdik figyelni a testük jelzéseit.