A PMS, vagyis premenstruációs szindróma a menstruációt megelőző napokban vagy hetekben jelentkező testi és lelki tünetek összessége. A háttérben elsősorban hormonális változások állnak, amelyek hatással vannak az idegrendszerre, az anyagcserére és az érzelmi állapotra is.
Fontos tudni, hogy a PMS nem egyetlen tünetet jelent. A szakértők szerint akár 150 különböző panasz is kapcsolódhat hozzá, és mindenkinél másképp jelenhet meg. Éppen ezért sokan hosszú ideig nem ismerik fel, hogy amit tapasztalnak, ciklushoz kötődő jelenség.
A PMS leggyakoribb tünetei
Bár a lista hosszú, vannak olyan jelek, amelyek kifejezetten gyakoriak PMS idején. Ezek közül sok elsőre hétköznapi panasznak tűnhet.
Testi jelek, amelyek gyanút kelthetnek:
• mellfeszülés vagy érzékenység,
• puffadás, vízvisszatartás,
• fejfájás vagy migrén,
• fáradtság, energiahiány,
• alvászavarok,
• aknék vagy egyéb bőrproblémák,
• deréktáji és hasi fájdalom.
Sokan például nem is gondolnák, hogy a visszatérő migrén vagy a hirtelen étvágyváltozás is összefügghet a ciklussal.
Lelki és mentális tünetek – amikor az érzelmek hullámvasútra ülnek
A PMS nemcsak fizikai, hanem érzelmi szinten is megterhelő lehet. A hormonális ingadozások miatt egyesek érzékenyebbé válhatnak, míg mások inkább feszültebbnek érzik magukat.
Gyakori lelki jelek:
• ingerlékenység vagy türelmetlenség,
• szorongás,
• lehangoltság,
• koncentrációs nehézség,
• motivációhiány,
• fokozott érzékenység.
Ha ezek a tünetek minden hónapban hasonló időszakban jelentkeznek, érdemes feljegyezni őket – ez fontos kapaszkodó lehet a felismerésben.
Mikor gyanakodjunk arra, hogy PMS áll a háttérben?
Az egyik legárulkodóbb jel az időzítés. A PMS tünetei általában a menstruáció előtti 1–2 hétben jelennek meg, majd a vérzés kezdetével vagy röviddel utána enyhülnek.
Érdemes elgondolkodni a PMS lehetőségén, ha:
- a panaszok ciklikusan ismétlődnek,
- a menstruáció közeledtével erősödnek,
- a vérzés kezdete után látványosan javul a közérzet.
Sokan csak akkor veszik észre az összefüggést, amikor tudatosan elkezdik figyelni a testük jelzéseit.
Mi segíti a diagnosztizálást?
A PMS-nek nincs egyetlen laborvizsgálattal kimutatható „tesztje”, ezért a diagnózis alapja leginkább a tünetek követése és az orvosi konzultáció.
Amit te is megtehetsz:
- vezess ciklusnaplót vagy használj menstruációs applikációt,
- jegyezd fel a hangulati és testi változásokat,
- figyeld meg, mikor kezdődnek és mikor múlnak el a tünetek.
Az orvos számára ezek az információk kulcsfontosságúak lehetnek, mert segítenek elkülöníteni a PMS-t más hormonális vagy mentális problémáktól.
Nem kell egyedül küzdeni vele
Bár a PMS-t sokszor „normális női dologként” könyvelik el, ez nem jelenti azt, hogy el kell viselni a kellemetlenségeket. Az életmódváltás, a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a stresszkezelés sokaknál enyhítheti a tüneteket. Súlyosabb esetben orvosi segítség is szóba jöhet.
A PMS sokkal összetettebb jelenség annál, mint hogy egyszerű rosszkedvként kezeljük. Több mint 150 féle tünettel jelentkezhet, és minden nőnél más arcát mutatja. Ha visszatérő, ciklushoz köthető testi vagy lelki változásokat tapasztalsz, érdemes tudatosan figyelni a jeleket, és szükség esetén szakemberhez fordulni. A tested nem ellened dolgozik – csak kommunikál, és néha finomabban, néha hangosabban jelzi, hogy mire van szüksége.
