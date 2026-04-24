Felismerhetetlenné öregedett a ‘90-es évek legendás Playboy-modellje - FOTÓ

Sable, a ‘90-es évek pankrációjának abszolút királynője, 2004-es visszavonulása óta kerüli a nyilvánosságot. A háromszoros Playboy-címlaplány most, 58 évesen, felismerhetetlenül, barna hajjal és konzervatív öltözetben tért vissza a reflektorfénybe férje, Brock Lesnar oldalán. Mutatjuk, hogy nézett ki fénykorában és most!

Sable, mint a 1999-es Playboy magazin címlaplánya.

Playboy-modellből a világtól elvonult trófea feleség Sable nemcsak a női pankráció egyik kiemelkedő alakja volt, de a Playboy aranykorának egyik meghatározó címlaplánya is.

A modell idén tölti 58. születésnapját, de a sok plasztikai beavatkozásoktól szinte teljesen felismerhetetlen.

A szőke bombázót végleg maga mögött hagyta, és most barna tincsekkel és visszafogott öltözékekkel hódít.

Bár Rena Lesnar (művésznevén Sable) az elmúlt két évtizedet a kanadai vidék nyugalmában, trófea feleségként töltötte, a múlt hétvégén kivételt tett. Las Vegasban, a Wrestlemania 42 alkalmából jelent meg, hogy támogassa férjét, Brock Lesnart utolsó mérkőzésén. Bár próbált észrevétlen maradni, egy közös szelfi erejéig összeállt férjével és a kanadai rapperrel, Tom MacDonalddal. A rajongók megdöbbentek: az egykori platinaszőke díva ma már hosszú, barna hajjal és visszafogott stílussal éli mindennapjait.

Botrányok és sikerek: a ringtől a címlapokig

Sable 1996-ban robbant be a WWE világába, és szépségével pillanatok alatt túlszárnyalta férfi kollégái népszerűségét. Karrierje csúcsán ő volt a szervezet legfőbb női húzóneve, ám az útja nem volt zökkenőmentes. 1999-ben egy 110 millió dolláros pert akasztott a cég nyakába szexuális zaklatás és veszélyes munkakörülmények miatt. A per egyik leggyomorforgatóbb részlete az volt, amikor egy kollégája, Sean Waltman (X-Pac) bosszúból a táskájába piszkított. Végül peren kívül megegyeztek, és Sable 2003-ban egy rövid időre még visszatért a ringbe.

Sable pankrátornő a 2000-es évek elején.

A pankrátor-díva nemcsak a szorítóban, hanem az újságos standoknál is rekordokat döntött. 1999-ben ő lett az első WWE-sztár a Playboy címlapján, és ezzel az ő száma volt a magazin történetének addigi legkelendőbb kiadása. Még ugyanabban az évben másodszor is ő szerepelt a borítón, ami korábban egyetlen modellnek sem sikerült egy naptári éven belül. 2004-ben Torrie Wilsonnal közösen pózolt harmadszor (és utoljára), mielőtt végleg hátat fordított a showbiznisznek.