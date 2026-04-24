Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 24., péntek György

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Las Vegas

Felismerhetetlenné öregedett a ‘90-es évek legendás Playboy-modellje - FOTÓ

Life
2026.04.24.
Saját rajongói sem ismerték fel a WWE legendát! 20 évig bujkált a világ elől egy kanadai farmon, most Las Vegasban fotózták le: így néz ki ma a Playboy modell, Sable!

Sable, a ‘90-es évek pankrációjának abszolút királynője, 2004-es visszavonulása óta kerüli a nyilvánosságot. A háromszoros Playboy-címlaplány most, 58 évesen, felismerhetetlenül, barna hajjal és konzervatív öltözetben tért vissza a reflektorfénybe férje, Brock Lesnar oldalán. Mutatjuk, hogy nézett ki fénykorában és most! 

Sable, mint a 1999-es Playboy magazin címlaplánya.
Forrás:  Getty Image

Playboy-modellből a világtól elvonult trófea feleség 

  • Sable nemcsak a női pankráció egyik kiemelkedő alakja volt, de a Playboy aranykorának egyik meghatározó címlaplánya is.  
  • A modell idén tölti 58. születésnapját, de a sok plasztikai beavatkozásoktól szinte teljesen felismerhetetlen.  
  • A szőke bombázót végleg maga mögött hagyta, és most barna tincsekkel és visszafogott öltözékekkel hódít. 

Bár Rena Lesnar (művésznevén Sable) az elmúlt két évtizedet a kanadai vidék nyugalmában, trófea feleségként töltötte, a múlt hétvégén kivételt tett. Las Vegasban, a Wrestlemania 42 alkalmából jelent meg, hogy támogassa férjét, Brock Lesnart utolsó mérkőzésén. Bár próbált észrevétlen maradni, egy közös szelfi erejéig összeállt férjével és a kanadai rapperrel, Tom MacDonalddal. A rajongók megdöbbentek: az egykori platinaszőke díva ma már hosszú, barna hajjal és visszafogott stílussal éli mindennapjait. 

Botrányok és sikerek: a ringtől a címlapokig 

Sable 1996-ban robbant be a WWE világába, és szépségével pillanatok alatt túlszárnyalta férfi kollégái népszerűségét. Karrierje csúcsán ő volt a szervezet legfőbb női húzóneve, ám az útja nem volt zökkenőmentes. 1999-ben egy 110 millió dolláros pert akasztott a cég nyakába szexuális zaklatás és veszélyes munkakörülmények miatt. A per egyik leggyomorforgatóbb részlete az volt, amikor egy kollégája, Sean Waltman (X-Pac) bosszúból a táskájába piszkított. Végül peren kívül megegyeztek, és Sable 2003-ban egy rövid időre még visszatért a ringbe. 

Sable pankrátornő a 2000-es évek elején.
Forrás:  Getty Image

A pankrátor-díva nemcsak a szorítóban, hanem az újságos standoknál is rekordokat döntött. 1999-ben ő lett az első WWE-sztár a Playboy címlapján, és ezzel az ő száma volt a magazin történetének addigi legkelendőbb kiadása. Még ugyanabban az évben másodszor is ő szerepelt a borítón, ami korábban egyetlen modellnek sem sikerült egy naptári éven belül. 2004-ben Torrie Wilsonnal közösen pózolt harmadszor (és utoljára), mielőtt végleg hátat fordított a showbiznisznek. 

A visszavonult élete 

Miután rátalált a szerelem a szintén pankrátor Brock Lesnar oldalán, Sable teljesen visszavonult. A házaspár 2014-ben egy távoli, saskatchewani farmra költözött. Sable híresen óvja magánéletét: „Nem vagyok hajlandó prostituálni a magánéletemet a rajongóknak” – nyilatkozta korábban. Úgy tűnik maradéktalanul osztja ezt az elvet: legutóbb 2025 májusában látták egy privát partin, és továbbra is kerüli a közösségi médiát.  

További sztáros cikkeink is érdekelhetnek:

Sophia Loren fürdőruhás menyén ámul most a világ: a színésznő 52 évesen is bombázó − Fotó

A világsztár legkisebb fiának felesége elképesztő alakot villantott, méghozzá a lehető legelegánsabban.

Csillámpor és sebészi szike: az Eufória szereplői akkor és most – Galéria

Újra dübörög az Eufória-láz, itt a népszerű sorozat harmadik évada. Ennek apropóján megnéztük, mennyit változtak a szereplők az évek alatt.

A saját otthonában támadta meg Palvin Barbit és férjét egy bűnöző – Világsztárok, akik átéltek már betörést

Péntek hajnalban a modell és a férje otthon pihentek, amikor váratlanul egy sötét alak rájuk rontott. Dylan Sprouse fegyverrel tartóztatta fel a betolakodót, amíg Palvin Barbi kihívta a rendőröket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
