Ez a filléres gyomirtó módszer menti meg idén a kertedet: a te konyhádban is ott van!

kert gyomirtás gyomirtó
Kiderült, mi a legolcsóbb és legegyszerűbb módja, hogy megszabadulj a kéretlen kertlakóktól. Ha eddig minden évben nagy fejfájást okozott a gyomirtás, most végre vége lehet a küzdelemnek!

A remek tavaszi időjárásnak köszönhetően ébredezik a természet, mi pedig egyre több időt töltünk a kertben. A kerti munkák ugyan fokozatosan térnek vissza a mindennapokba, de egyvalami már most megállíthatatlanul elkezdte borzolni az idegeinket: a gyomok. Mindenhol ott vannak, a növények közelében, a járólapok között, de még a teraszokon is. Jó hír azonban, hogy a gyomirtás többé nem okozhat problémát. Létezik ugyanis egy egyszerű, olcsó és hatékony megoldás, ami már ott lapul a konyhádban.

Gyomirtásra fel!

A gyomok elleni harc nem feltétlenül igényel drága és veszélyes vegyszereket. Most bebizonyítjuk, hogy a gyomirtó házilag is elkészíthető, ráadásul fillérekből. Egy olyan hétköznapi alapanyag, mint a só is hatékony segítség lehet, ha okosan használod. Egy szakértő szerint a sós víz képes kiszárítani a gyomokat, így azok idővel elpusztulnak, a helyükre pedig hosszabb ideig nem nő új növény. A kulcs a megfelelő arányokban rejlik. Egy bögre sót három bögre vízzel hígítsuk, majd ezt permetezzük a problémás területekre. Ez a gyomirtó módszer rendkívül hatékony, ugyanakkor van pár tanács, amit be kell tartanod.

Hogyan használd?

Fontos az óvatosság, hiszen a túl gyakori vagy túl tömény sóhasználat károsíthatja a térkövet és a betont, különösen természetes kövek esetén végez nagy pusztítást. Elszíneződést és akár szerkezeti romlást is okozhat. Ráadásul a só − ahogy arra az Express cikke is kitér − nem válogat, más növényeket is elpusztíthat, és hosszabb távon a talaj pH-értékét is megváltoztathatja. 

Éppen ezért ezt a gyomirtó módszert inkább járdákon, teraszokon és kerti ösvényeken érdemes alkalmazni, ügyelve arra, hogy a gyomirtásra szánt oldat ne jusson a virágágyásokba. 

Ezek is érdekelhetnek:

Kutya és kert? – 7 tipp a szakértőtől, hogy ne legyen probléma

Ki ne ismerné a kutya ásta gödröket, a feltúrt gyepet, a kirángatott palántákat, a megrágott növényeket? Nem könnyű egy négylábú mellett szépen tartani a kertet, pedig néhány praktikus változtatással minden kutyabaráttá alakítható. Megyeri Szabolcs kertészmérnök ad ehhez néhány tanácsot.

Tedd el a kesztyűket: ez a nagyihobbi tarol most a TikTokon

Sokáig tipikus nagymamás hobbinak tartották, most viszont egyre hangosabb tőle a közösségi média.

Lejárt a szimpla szobanövények ideje – Legyen élő zöldfal az otthonodban

A lakberendezés új trendje látványos, praktikus és meglepően sok előnnyel jár.

 

 

