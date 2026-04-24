Ez a filléres gyomirtó módszer menti meg idén a kertedet: a te konyhádban is ott van!

A remek tavaszi időjárásnak köszönhetően ébredezik a természet, mi pedig egyre több időt töltünk a kertben. A kerti munkák ugyan fokozatosan térnek vissza a mindennapokba, de egyvalami már most megállíthatatlanul elkezdte borzolni az idegeinket: a gyomok. Mindenhol ott vannak, a növények közelében, a járólapok között, de még a teraszokon is. Jó hír azonban, hogy a gyomirtás többé nem okozhat problémát. Létezik ugyanis egy egyszerű, olcsó és hatékony megoldás, ami már ott lapul a konyhádban.

Sosem volt még a gyomirtás ilyen egyszerű és olcsó.

Gyomirtásra fel!

A gyomok elleni harc nem feltétlenül igényel drága és veszélyes vegyszereket. Most bebizonyítjuk, hogy a gyomirtó házilag is elkészíthető, ráadásul fillérekből. Egy olyan hétköznapi alapanyag, mint a só is hatékony segítség lehet, ha okosan használod. Egy szakértő szerint a sós víz képes kiszárítani a gyomokat, így azok idővel elpusztulnak, a helyükre pedig hosszabb ideig nem nő új növény. A kulcs a megfelelő arányokban rejlik. Egy bögre sót három bögre vízzel hígítsuk, majd ezt permetezzük a problémás területekre. Ez a gyomirtó módszer rendkívül hatékony, ugyanakkor van pár tanács, amit be kell tartanod.

Hogyan használd?

Fontos az óvatosság, hiszen a túl gyakori vagy túl tömény sóhasználat károsíthatja a térkövet és a betont, különösen természetes kövek esetén végez nagy pusztítást. Elszíneződést és akár szerkezeti romlást is okozhat. Ráadásul a só − ahogy arra az Express cikke is kitér − nem válogat, más növényeket is elpusztíthat, és hosszabb távon a talaj pH-értékét is megváltoztathatja.

Éppen ezért ezt a gyomirtó módszert inkább járdákon, teraszokon és kerti ösvényeken érdemes alkalmazni, ügyelve arra, hogy a gyomirtásra szánt oldat ne jusson a virágágyásokba.

