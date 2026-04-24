„Felfordult a gyomrom” – Sokkot kapott az édesanya, miután kiderült, ki valójában a gyerekei apja

Simon Benedek
2026.04.24.
Egy látszólag tökéletes család élete omlott össze pillanatok alatt, miután egy DNS-teszt olyan igazságot tárt fel, amire senki sem számított. A háromgyermekes édesanya sokkot kapott, amikor kiderült, hogy ki a férje valójában!

Egy édesanya, Celina eredetileg csak a saját családi gyökereire volt kíváncsi, ám a DNS-teszt eredményei sokkolták. A hír annyira megrázta a nőt, hogy saját bevallása szerint rosszullét tört rá, amikor meghallotta. 

  • Egy DNS-teszt teljesen felborította egy házaspár életét.
  • Az édesanya valósággal rosszul lett a sokkoló felfedezéstől.
  • A történet gyorsan elterjedt a TikTokon.
  • A pár sok kritikát kapott, de végül meghozta a döntését! Íme a részletek!

Sokkoló felfedezést tett egy édesanya saját gyermekei apjáról

Celina és Joseph Quinones mindössze néhány hónap randizás után házasodtak össze, de ekkor még nem is sejtették, hogy valójában unokatestvérek. Amikor kiderült, hogy rokonok, Celina valóssággal sokkot kapott, elfogta a hányinger. 

„Felfordult a gyomrom” – mondta a DNS-teszt eredményéről az édesanya.

„Belemélyedtem a DNS-kutatásba, mert ismerni akartam a származásomat – a lányom bőre nagyon sötét, a fiamnak göndör a haja, a középső gyerekem világos bőrű, és mindenki faggatta. Nem tudtam mást mondani, csak azt, hogy amerikai őslakosok az őseink” – mesélte Celina, aki a TikTokon is megosztotta a történetüket. 

Özönlöttek a reakciók a TikTokon

Sokan nem értették, hogyan történhetett ilyen, mások viszont a gyerekek sorsát kezdték el firtatni. A család számára azonban a legnagyobb kérdés az volt: vajon egy ilyen felfedezés felülírhat-e egy több éve tartó házasságot? Joseph és Celina végül nem váltak el. Inkább szembenéztek a helyzettel, és egy egészen váratlan döntést hoztak: egy saját vállalkozást indítottak, amely segít másoknak megelőzni a hasonlóan durva családi felfedezéseket. A sokkoló történet azóta is heves vitákat vált ki az interneten. Van, aki szerint ez pusztán genetikai véletlen, mások szerint viszont elfogadhatatlan a románc. 

