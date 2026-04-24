Így él a világ legmagasabb nője: el sem hiszed, hogy hány centiméteres

Guinness-rekord legmagasabb nő rumeysa gelgi
A Guinness Rekordok könyve 2021-ben jegyezte be hivatalosan. A török Rumeysa Gelgi ma a világ legmagasabb nője, az élete pedig nem egy leányálom.

A világ legmagasabb nője, Rumeysa Gelgi testmagassága egy genetika rendellenesség miatt éri el a 215 centit. A török nőnek rengeteg olyan dolog kihívást jelent, ami másnak magától értetődő. Ilyen például a járás is. 

Rumeysa Gelgi a világ legmagasabb nője. 
A világ legmagasabb nője mindenben segítségre szorul 

Rumeysa Gelgi magassága egy ritka genetikai rendellenesség, a Weaver-szindróma következménye, amely fokozott csontnövekedéssel jár. Bár a 215 centijével bekerült a Rekordok Könyvébe, valószínű, szívesen lemondott volna róla. Egy interjúban elmondta, hogy a mindennapi tevékenységek jelentős részéhez segítségre van szüksége. „A szüleimmel élek, ők segítenek mindenben, különösen az édesanyám” – fogalmazott a világ legmagasabb nője, aki járókerettel közlekedik. Rumeysának nagyon gyengék az izmai és súlyos gerincferdülése van, ami rettenetesen megnehezíti az életét. „Segítségre van szükségem ahhoz, hogy felkeljek az ágyból, felöltözzek, vagy hogy kimenjek a fürdőszobába zuhanyozni” – mondta el.  „De az evőeszközt a számhoz tudom emelni, ki tudom magam sminkelni és a frizurámmal is boldogulok”  – tette hozzá.

Az utazás kész rémálom számára

Rumeysa a ahátában lévő implantátumok miatt nem tud hagyományos autóban ülni, és a megfelelő ruházat, cipő megtalálása is nehézséget okoz számára. Ha pedig távoli országba készül, 6 ülőhelyet kell foglalnia a repülőgépen, mivel kizárólag hordágyon, fekve tud utazni. 

A valaha élt legmagasabb nő a 246,3 centiméteres kínai Cseng Csin-Lien volt, aki 1982-ben hunyt el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
