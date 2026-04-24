Megbolondult az időjárás: 50 centi hó hullhat a hétvégén, brutális tél tér vissza

50 centi hó is eshet a hétvégén Kanadában. Április végén az ilyen mértékű havazás ott sem megszokott.

Visszatér a havazás: brutális téli időre számítanak.

Forrás: Shutterstock

Ciklon okozza a havazást: ítéletidő lesz

Amíg mi itthon a húsz fokokhoz közelítő tavaszt élvezhetjük, addig Kanadában egészen más időjárás, konkrétan ítéletidő várható. Markáns ciklon éri el Manitoba északi részét, előbb ónos eső, majd havazás várható, ami napokig kitarthat és akár 50 centis is lehet. A helyzetet nem könnyíti meg a 60-70 km/órás szél sem, az autósokat figyelmeztették a csúszós utakra és a csökkent látótávolságra − írja a Köpönyeg.

A szél miatt az útviszonyok nagyon gyorsan változnak, a hó torlaszokat képez, előfordulhat, hogy a közlekedés pedig megbénulhat.

