Egyetlen és tűpontos teszt, ami megmutatja, mikor hal meg a beteg

A kutatást a Gyeongsang Nemzeti Egyetemi Kórház hospice-központjában végezték, és egy régóta ismert reflexre épít. A szakemberek szerint a módszer segíthet pontosabban látni, hogy 24 órán belül bekövetkezik-e a halál.

A reflex, amely a halál közeledtét jelzi

A kutatás a szaruhártyareflexet vizsgálta, vagyis azt az akaratlan pislogást, amely a szem érintésére jelentkezik. A vizsgálat során 112, előrehaladott rákos, haldokló beteg állapotát követték nyomon, akikről az orvosok már korábban úgy vélték, hogy legfeljebb két hetük lehet hátra.

Az ápolók naponta háromszor ellenőrizték a reflexet steril vattával vagy gézzel. Az eredményeket három kategóriába sorolták: ép, csökkent vagy hiányzó reflex. Azoknál a betegeknél, akiknél a reflex teljesen hiányzott, ötször nagyobb volt az esély arra, hogy 24 órán belül meghaljanak. A statisztikák szerint ebben a csoportban a halálozási arány 70,7 százalék volt egy napon belül. A vizsgálat során 110 beteg a megfigyelés kezdetét követő hét napon belül elhunyt. A kutatók szerint az eredmények megerősítik, hogy a szaruhártyareflex vizsgálata hasznos prognosztikai módszer lehet a végstádiumban lévő betegeknél.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A reflex hiánya jelzi a közelgő halált, de a megléte sem zárja ki azt és a halál időpontja sem állapítható meg belőle. „A szaruhártyareflex elvesztése az agytörzs funkciójának fokozatos romlását tükrözheti, ami a haldoklási folyamat része” − fogalmazott Jung Hun Kang, a tanulmány vezetője.Hozzátette, a jövőben a mesterséges intelligencia bevonását is fontolgatják, hogy még finomabb mintázatokat is felismerjenek.

„Az élet utolsó óráiban a megfelelő és emberséges ellátás ugyanolyan fontos, mint az élet meghosszabbítása. Minél pontosabban tudjuk a halál valószínűsíthető időpontját, annál jobban tudunk békésebb és méltóságteljesebb életet biztosítani a betegek és családjaik számára” – hangsúlyozta Kang.