A királyi család humorheroldja: 8 éves lett Lajos herceg, mutatjuk a legikonikusabb grimaszait - GALÉRIA

Hajdu Viktória
2026.04.23.
Ha valaki feldobja a királyi eseményeket, az biztosan Lajos herceg. A brit királyi család legkisebb tagja ma 8 éves lett és bizony már most legendásak a nyilvános „alakításai”.

Ma ünnepli 8. születésnapját a – már nem is olyan kicsi – Lajos herceg , aki néhány év alatt a brit királyi család egyik legszórakoztatóbb szereplőjévé nőtte ki magát. Bár hivatalosan ő a walesi hercegi pár legkisebb gyermeke, a nyilvános eseményeken sokszor mégis úgy tűnik, mintha ő lenne a főszereplő.

Lajos herceg a palota humorheroldja, manapság már egy hangyányit visszafogottabb.
Lajos herceg 8 éves lett – Visszanéztük a királyi család legviccesebb pillanatait, és nem tudtunk nem nevetni

  • Ma lett 8 éves Lajos herceg, a brit királyi család legkisebb „showmanje”.
  • A nyilvános eseményeken rendszeresen ellopja a show-t szüleitől. 
  • A cikk végén galériában gyűjtöttük össze a legviccesebb pillanatait.

A kis herceg a kamerák előtt mindig teljes természetességgel reagál: néha grimaszol, máskor viccesen integet, vagy éppen látványosan unja a hosszú ceremóniákat. És épp ez az, amiért belopta magát mindenki szívébe.

 Lajos herceg egyszerre királyi és nagyon is hétköznapi gyerkőc.

A rajongók talán sosem felejtik el azt a jelenetet, amikor a platina jubileumi ünnepségén sorra produkálta a vicces arcokat, miközben édesanyja Katalin hercegné, próbálta finoman rendre utasítani. Az internet persze azonnal mémgyárként kezdett működni, és a képek pillanatok alatt bejárták a világot.

De nem ez volt az egyetlen ikonikus pillanat

Egy másik alkalommal katonai repülőket figyelve olyan lelkes integetésbe kezdett, mintha ő maga irányítaná a légiparádét. Miközben apja, Vilmos herceg, láthatóan próbálta visszafogni a nevetését.

A királyi család hivatalos eseményei általában elegánsak és fegyelmezettek, Lajos herceg viszont rendszeresen emlékezteti a világot arra, hogy a koronák és protokoll mögött gyerekek is vannak. És néha egyetlen jól időzített grimasz többet mond minden szónál.

A születésnapja alkalmából most galériában idézzük fel Lajos herceg legviccesebb pillanatait. Készülj fel, mert ezek a képek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra.

Kattints a képre a galériáért!

királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
Trooping the Colour 2024: a királyi gyerekek mindig ellopják a show-t, Lajos herceg, György herceg és Sarolta heregnp
8 édes pillanat, amikor a kis Lajos
Katalin hercegné és Lajos herceg
Mike Tindall, Katalin, Lajos
Lajos herceg
károly király és lajos herceg
Lajos herceg
Vilmos, Katalin, György, Sarolta, Lajos
Lajos walesi herceg és György walesi herceg a Buckingham-palota erkélyéről nézik a RAF átrepülését, miután részt vettek a Trooping The Colour 2025 elnevezésű rendezvényen az angliai Londonban 2025. június 14-én.
Kamilla királyné, III. Károly király, Lajos walesi herceg, Vilmos walesi herceg, György walesi herceg, Katalin walesi hercegnő és Charlotte walesi hercegnő a Buckingham-palota erkélyén a 2025-ös Trooping The Colour 2025. június 14-én az angliai Londonban.
Lajos herceg sandringham
Lajos herceget ekkor még Katalin fogta.
Lajos herceg nyolcéves lett, és ez sok dolgot megváltoztat Vilmos hercegék életében

A legkisebb walesi gyermek ma ünnepli nyolcadik születésnapját, és a királyi család életében ez jóval többet jelent, mint egy újabb gyertya meggyújtása a tortán.

III. Károly király megható beszéddel tiszteleg édesanyja, II. Erzsébet előtt 100. születésnapján

Különleges pillanat előtt áll a brit királyi család. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján III. Károly nemcsak megemlékezik édesanyjáról, hanem egy személyes hangvételű beszédben erősíti meg saját uralkodói küldetését is.

Botrányos incidens a palotában: Erzsébet királynő tette helyre Meghan Markle-t

Egy történész szerint II. Erzsébet királynő maga avatkozott közbe, miután Meghan Markle durván bánt az alkalmazottakkal.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

