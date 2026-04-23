A királyi család humorheroldja: 8 éves lett Lajos herceg, mutatjuk a legikonikusabb grimaszait - GALÉRIA

Ma ünnepli 8. születésnapját a – már nem is olyan kicsi – Lajos herceg , aki néhány év alatt a brit királyi család egyik legszórakoztatóbb szereplőjévé nőtte ki magát. Bár hivatalosan ő a walesi hercegi pár legkisebb gyermeke, a nyilvános eseményeken sokszor mégis úgy tűnik, mintha ő lenne a főszereplő.

Lajos herceg a palota humorheroldja, manapság már egy hangyányit visszafogottabb.

A nyilvános eseményeken rendszeresen ellopja a show-t szüleitől.

A cikk végén galériában gyűjtöttük össze a legviccesebb pillanatait.

A kis herceg a kamerák előtt mindig teljes természetességgel reagál: néha grimaszol, máskor viccesen integet, vagy éppen látványosan unja a hosszú ceremóniákat. És épp ez az, amiért belopta magát mindenki szívébe.

Lajos herceg egyszerre királyi és nagyon is hétköznapi gyerkőc.

A rajongók talán sosem felejtik el azt a jelenetet, amikor a platina jubileumi ünnepségén sorra produkálta a vicces arcokat, miközben édesanyja Katalin hercegné, próbálta finoman rendre utasítani. Az internet persze azonnal mémgyárként kezdett működni, és a képek pillanatok alatt bejárták a világot.

De nem ez volt az egyetlen ikonikus pillanat

Egy másik alkalommal katonai repülőket figyelve olyan lelkes integetésbe kezdett, mintha ő maga irányítaná a légiparádét. Miközben apja, Vilmos herceg, láthatóan próbálta visszafogni a nevetését.

A királyi család hivatalos eseményei általában elegánsak és fegyelmezettek, Lajos herceg viszont rendszeresen emlékezteti a világot arra, hogy a koronák és protokoll mögött gyerekek is vannak. És néha egyetlen jól időzített grimasz többet mond minden szónál.

A születésnapja alkalmából most galériában idézzük fel Lajos herceg legviccesebb pillanatait. Készülj fel, mert ezek a képek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra.

