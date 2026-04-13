A jobb csuklódon hordod az órát? Az energiaáramlásodat befolyásolod vele

Nem is olyan régi kiegészítő. A 20. század elején, de főleg az első világháború alatt vált igazán elterjedtté, amikor a zsebórát felváltotta a praktikusabb, csuklón viselt változat, a karóra. Innen indult el az a folyamat, amelynek végén a karóra – legyen szó klasszikusról, sportosról, vagy csillogó, strasszokkal kirakott modellről – nemcsak hasznos eszköz lett, hanem divat- és státuszszimbólummá is vált.

Idő, szokások és energiaáramlás: hogyan függ össze mindez a karóra viselésével?

Karóra viselése − Jobb vagy bal csukló, az itt a kérdés Az, hogy melyik csuklódon viseled a karórát, meghatározhatja tested energiaáramlását is.

Az ezoterikus szemlélet a bal és jobb csuklót eltérő működésmódokhoz köti, amelyek az intuíciót, a cselekvést és kommunikációt jelképezik.

Nincs rossz választás: mutatjuk, mit jelent, ha a bal, és mit, ha a jobb csuklódon viseled ezt az ikonikus kiegészítőt.

A karóra viselésének praktikus okai

A legelterjedtebb szokás szerint a karóra a bal csuklóra kerül, ennek pedig nagyon is gyakorlati okai vannak. A legtöbb ember jobbkezes, így a bal csuklón kisebb eséllyel sérül a mindennapi tevékenységek során egy szép koktélóra, és a domináns kéz így szabadon marad.

Az utóbbi években egyre többen választják a jobb csuklót a karóra helyének

Ennek már jóval több köze van az önkifejezéshez, mint a praktikussághoz. A legkézenfekvőbb ok természetesen a balkezesség, hiszen, ha te is balkezes vagy, tejesen érthető, hogy kényelmesebb a bal csuklódra felcsatolni a karórát.

Ha jobbkezes létedre a jobb csuklódat ékesíti a karóra, az finom jelzés lehet arra, hogy szeretsz eltérni a megszokottól, és nem feltétlenül követed a hagyományokat.

Az egészséget is monitorozó okosórák pedig teljesen feloldották a dilemmát: könnyedén igazodnak bármelyik csuklóhoz, így már tényleg csak a személyes preferencia számít.