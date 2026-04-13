A jobb csuklódon hordod az órát? Az energiaáramlásodat befolyásolod vele

Nem is olyan régi kiegészítő. A 20. század elején, de főleg az első világháború alatt vált igazán elterjedtté, amikor a zsebórát felváltotta a praktikusabb, csuklón viselt változat, a karóra. Innen indult el az a folyamat, amelynek végén a karóra – legyen szó klasszikusról, sportosról, vagy csillogó, strasszokkal kirakott modellről – nemcsak hasznos eszköz lett, hanem divat- és státuszszimbólummá is vált.
Karóra viselése − Jobb vagy bal csukló, az itt a kérdés
- Az, hogy melyik csuklódon viseled a karórát, meghatározhatja tested energiaáramlását is.
- Az ezoterikus szemlélet a bal és jobb csuklót eltérő működésmódokhoz köti, amelyek az intuíciót, a cselekvést és kommunikációt jelképezik.
- Nincs rossz választás: mutatjuk, mit jelent, ha a bal, és mit, ha a jobb csuklódon viseled ezt az ikonikus kiegészítőt.
A karóra viselésének praktikus okai
A legelterjedtebb szokás szerint a karóra a bal csuklóra kerül, ennek pedig nagyon is gyakorlati okai vannak. A legtöbb ember jobbkezes, így a bal csuklón kisebb eséllyel sérül a mindennapi tevékenységek során egy szép koktélóra, és a domináns kéz így szabadon marad.
Az utóbbi években egyre többen választják a jobb csuklót a karóra helyének
Ennek már jóval több köze van az önkifejezéshez, mint a praktikussághoz. A legkézenfekvőbb ok természetesen a balkezesség, hiszen, ha te is balkezes vagy, tejesen érthető, hogy kényelmesebb a bal csuklódra felcsatolni a karórát.
Ha jobbkezes létedre a jobb csuklódat ékesíti a karóra, az finom jelzés lehet arra, hogy szeretsz eltérni a megszokottól, és nem feltétlenül követed a hagyományokat.
Az egészséget is monitorozó okosórák pedig teljesen feloldották a dilemmát: könnyedén igazodnak bármelyik csuklóhoz, így már tényleg csak a személyes preferencia számít.
Egyes értelmezések szerint, aki a jobb csuklóján hordja az óráját, az nyitottabb az újdonságokra, kreatívabb gondolkodású, és kevésbé ragaszkodik a szabályokhoz. Ezzel szemben azok, akik a bal csuklójukon viselik a karórát a rutin és a megszokás, a stabilitás és a hagyományok hívei.
Karóra viselése az ezotéria és energiaáramlás tükrében
A spirituális megközelítések szerint nagyon nem mindegy, hogy melyik csuklódat ékesíted karórával, ez az apró részlet ugyanis összefügghet az energiák áramlásával is. Az energetikai értelmezések a test két oldalának eltérő szerepéből indulnak ki.
- A bal oldalt a befogadó, intuitív, jin (női) energiákkal hozzák összefüggésbe, így ha valaki a bal csuklóján hordja a karórát, az ezekre a belső, nyugodtabb folyamatokra is hatással lehet, pontosabban azokat erősítheti.
- Ezzel szemben a jobb oldal a jang (férfi), azaz a cselekvő, kifelé irányuló energia terepe, így a jobb csuklón viselt karóra inkább az aktivitással, a kezdeményezéssel és a külvilág felé való nyitottsággal kapcsolható össze.
Azáltal, hogy naponta többször ránézel az órádra, tudattalanul is erősítheted az időhöz és az életritmusodhoz való viszonyodat.
A kérdés tehát nem az, hogy melyik a helyes csukló a karóra számára, hanem az, hogy neked mi a kényelmesebb, mit szeretnél kifejezni vele, és melyik oldalt (jin vagy jang) kívánod erősíteni.
