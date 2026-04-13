Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 13., hétfő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kiegészítő

A jobb csuklódon hordod az órát? Az energiaáramlásodat befolyásolod vele

Jónás Ágnes
2026.04.13.
Viselése többet elárul rólad, mint azt valaha gondoltad volna. Bizony, a karóra mesélhet az egódról, a rugalmasságodról, de még a testedben zajló energiaáramlási folyamatokról is, attól függően, melyik csuklódat ékesíted vele. Készen állsz, hogy mindent megtudj arról, mit árul el rólad a karóraviselési szokásod?

Nem is olyan régi kiegészítő. A 20. század elején, de főleg az első világháború alatt vált igazán elterjedtté, amikor a zsebórát felváltotta a praktikusabb, csuklón viselt változat, a karóra. Innen indult el az a folyamat, amelynek végén a karóra – legyen szó klasszikusról, sportosról, vagy csillogó, strasszokkal kirakott modellről – nemcsak hasznos eszköz lett, hanem divat- és státuszszimbólummá is vált.

Idő, szokások és energiaáramlás: hogyan függ össze mindez a karóra viselésével?
Forrás: Getty Images North America

Karóra viselése − Jobb vagy bal csukló, az itt a kérdés

  • Az, hogy melyik csuklódon viseled a karórát, meghatározhatja tested energiaáramlását is.
  • Az ezoterikus szemlélet a bal és jobb csuklót eltérő működésmódokhoz köti, amelyek az intuíciót, a cselekvést és kommunikációt jelképezik.
  • Nincs rossz választás: mutatjuk, mit jelent, ha a bal, és mit, ha a jobb csuklódon viseled ezt az ikonikus kiegészítőt. 

A karóra viselésének praktikus okai

A legelterjedtebb szokás szerint a karóra a bal csuklóra kerül, ennek pedig nagyon is gyakorlati okai vannak. A legtöbb ember jobbkezes, így a bal csuklón kisebb eséllyel sérül a mindennapi tevékenységek során egy szép koktélóra, és a domináns kéz így szabadon marad.

Az utóbbi években egyre többen választják a jobb csuklót a karóra helyének

Ennek már jóval több köze van az önkifejezéshez, mint a praktikussághoz. A legkézenfekvőbb ok természetesen a balkezesség, hiszen, ha te is balkezes vagy, tejesen érthető, hogy kényelmesebb a bal csuklódra felcsatolni a karórát. 

Ha jobbkezes létedre a jobb csuklódat ékesíti a karóra, az finom jelzés lehet arra, hogy szeretsz eltérni a megszokottól, és nem feltétlenül követed a hagyományokat. 

Az egészséget is monitorozó okosórák pedig teljesen feloldották a dilemmát: könnyedén igazodnak bármelyik csuklóhoz, így már tényleg csak a személyes preferencia számít. 

Egyes értelmezések szerint, aki a jobb csuklóján hordja az óráját, az nyitottabb az újdonságokra, kreatívabb gondolkodású, és kevésbé ragaszkodik a szabályokhoz. Ezzel szemben azok, akik a bal csuklójukon viselik a karórát a rutin és a megszokás, a stabilitás és a hagyományok hívei.

Karóra és energiaáramlás
Karóra, jin és jang
Forrás: 123rf

Karóra viselése az ezotéria és energiaáramlás tükrében 

A spirituális megközelítések szerint nagyon nem mindegy, hogy melyik csuklódat ékesíted karórával, ez az apró részlet ugyanis összefügghet az energiák áramlásával is. Az energetikai értelmezések a test két oldalának eltérő szerepéből indulnak ki.

  • A bal oldalt a befogadó, intuitív, jin (női) energiákkal hozzák összefüggésbe, így ha valaki a bal csuklóján hordja a karórát, az ezekre a belső, nyugodtabb folyamatokra is hatással lehet, pontosabban azokat erősítheti. 
  • Ezzel szemben a jobb oldal a jang (férfi), azaz a cselekvő, kifelé irányuló energia terepe, így a jobb csuklón viselt karóra inkább az aktivitással, a kezdeményezéssel és a külvilág felé való nyitottsággal kapcsolható össze.

Azáltal, hogy naponta többször ránézel az órádra, tudattalanul is erősítheted az időhöz és az életritmusodhoz való viszonyodat.

A kérdés tehát nem az, hogy melyik a helyes csukló a karóra számára, hanem az, hogy neked mi a kényelmesebb, mit szeretnél kifejezni vele, és melyik oldalt (jin vagy jang) kívánod erősíteni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Divatos karórák kicsiknek és nagyoknak: ezekkel a darabokkal stílusos lesz minden pillanat

A divatos karórák ma már nemcsak az időt mutatják, hanem a megjelenésünk egyik legfontosabb kiegészítői is. Legyen szó elegáns, sportos vagy éppen játékos darabról, minden stílushoz létezik tökéletes választás. Mi pedig összegyűjtöttük a legjobbakat a női, férfi és gyerek kategóriákban is.

A legnépszerűbb férfi karóra márkák, amelyeket érdemes ismerni

Az alábbiakban három olyan márkát mutatunk be, amelyek Magyarországon és világszerte is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek, és különböző életstílusokhoz kínálnak megbízható, szerethető modelleket.

Elegáns koktélórák és vintage modellek − 2026 legmenőbb karóratrendjei

A karóra mindig is a stílus és a praktikum kifinomult ötvözete marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
