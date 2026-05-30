Lángra kapott a feje a szőkítéstől: a combjából operáltak új fejbőrt a nőnek az orvosok

Egy brit nő, Ellie Swain élete gyökeresen megváltozott, miután egy szépségszalonban végzett beavatkozás során súlyos égési sérüléseket szenvedett. A szőkítés odáig fajult, hogy végül bőrátültetésre szorult. Habár az eset 5 éve történt, még mindig nem tud szabadulni a sokkoló emlékektől – pszichológus segít neki az önelfogadásban.
- A fiatal nő szerint a feje „úgy égett, mintha lángolna”, amikor a szőkítőt a haján hagyták.
- A sérülések miatt a fejbőrének egy része elhalt.
- Az önbizalma teljesen összeomlott, azóta is pszichológus segíti az önelfogadásban.
„Szőkítés során mintha lángolt volna a fejem"
Korábban írtunk egy lányról, akinek lyukat égetett a fejbőőrébe a fodrásza, Ellie sztorija azonban még ennél is sokkolóbb. 2021 májusában foglalt időpontot egy barátnője által ajánlott és kipróbált sussexi hajszalonba – sötétbarna haját szerette volna világosíttatni. A fodrász egy műanyag sapkával fedte le a haját, miután bekente a szőkítő krémmel.
Alig 10-15 perccel azután, hogy a szőkítő anyagot felvitték a hajamra, erős égő érzést kezdtem érezni. Amikor levette rólam a fodrász a műanyag sapkát, olyan volt, mint amikor kinyitsz egy sütőajtót. Szó szerint gőz tört fel a fejemből.
Bár a fodrász végül lemosta a szőkítőt, addigra már súlyos és visszafordíthatatlan károk keletkeztek. Ellie hajának színe rikító sárgára változott, a haja pedig erősen roncsolódott.
Mivel élénksárga színben pompázott a megviselt hajam, a »szakember« felkent egy hamvas szőke árnyalatú festéket. Az újabb vegyszer azonban csak tovább rontott a helyzeten. Öt perc után szóltam neki, hogy ezt azonnal mossa le, mert égeti a fejbőröm.
A fodrász egy jégakkut adott neki és hazaküldte
A fodrász végül kondicionálta és befonta Ellie haját, majd egy jégakkut adott neki és hazaküldte. Másnapra visszahívta a szalonba, hogy „helyrehozza” a problémát: a hosszú haját vállig érőre kellett levágni.
Három-négy nappal később a fejbőröm hólyagosodni kezdett, és gennyes váladék szivárgott belőle. Körülbelül egy hét múlva a fejem hátulja elkezdett elfeketedni, néhány nappal később pedig már szivárgott a vér a fejemből és csomókban hullott a hajam.
Az orvosok közölték vele, hogy műtétre van szüksége. A sebész elmagyarázta neki, hogy mivel a a feje egy bizonyos területén a bőre elhalt, bőrátültetésre van szükség, méghozzá úgy, hogy a a combjáról vett bőrdarabbal pótolnák az elhalt fejbőrt.
Soha többé nem nő haj azon a területen
A bőrátültetett részen már soha többé nem fog újra haj nőni, mert a hajhagymák teljesen elpusztultak. Bár Ellie hajának egy része megmaradt, a korábban derékig érő, dús hajából szinte semmi nem maradt.
„Erre egyszerűen nem számít az ember. Elmegy a fodrászhoz, és végül egy életre szóló sérüléssel távozik. Az önbizalmam gyakorlatilag nullára csökkent. Nem is mentem ki otthonról, csak ha kórházi időpontom volt. Hajhosszabbítást kellett csináltatnom, hogy elfedjem a kopasz foltot, és úgy tűnjön, mintha dúsabb lenne a hajam" − mesélte elkeseredetten a nő.
