Lángra kapott a feje a szőkítéstől: a combjából operáltak új fejbőrt a nőnek az orvosok

Egy brit nő, Ellie Swain élete gyökeresen megváltozott, miután egy szépségszalonban végzett beavatkozás során súlyos égési sérüléseket szenvedett. A szőkítés odáig fajult, hogy végül bőrátültetésre szorult. Habár az eset 5 éve történt, még mindig nem tud szabadulni a sokkoló emlékektől – pszichológus segít neki az önelfogadásban.

A haj szőkítés során azért éghet le, mert a túl erős szőkítőpor vagy a túlzásba vitt hatóidő felbontja a hajszálak szerkezetét védő kötéseket.

A fiatal nő szerint a feje „úgy égett, mintha lángolna”, amikor a szőkítőt a haján hagyták.

A sérülések miatt a fejbőrének egy része elhalt.

Az önbizalma teljesen összeomlott, azóta is pszichológus segíti az önelfogadásban.

Korábban írtunk egy lányról, akinek lyukat égetett a fejbőőrébe a fodrásza, Ellie sztorija azonban még ennél is sokkolóbb. 2021 májusában foglalt időpontot egy barátnője által ajánlott és kipróbált sussexi hajszalonba – sötétbarna haját szerette volna világosíttatni. A fodrász egy műanyag sapkával fedte le a haját, miután bekente a szőkítő krémmel.

Alig 10-15 perccel azután, hogy a szőkítő anyagot felvitték a hajamra, erős égő érzést kezdtem érezni. Amikor levette rólam a fodrász a műanyag sapkát, olyan volt, mint amikor kinyitsz egy sütőajtót. Szó szerint gőz tört fel a fejemből.

Bár a fodrász végül lemosta a szőkítőt, addigra már súlyos és visszafordíthatatlan károk keletkeztek. Ellie hajának színe rikító sárgára változott, a haja pedig erősen roncsolódott.

Mivel élénksárga színben pompázott a megviselt hajam, a »szakember« felkent egy hamvas szőke árnyalatú festéket. Az újabb vegyszer azonban csak tovább rontott a helyzeten. Öt perc után szóltam neki, hogy ezt azonnal mossa le, mert égeti a fejbőröm.

A fodrász egy jégakkut adott neki és hazaküldte

A fodrász végül kondicionálta és befonta Ellie haját, majd egy jégakkut adott neki és hazaküldte. Másnapra visszahívta a szalonba, hogy „helyrehozza” a problémát: a hosszú haját vállig érőre kellett levágni.

Három-négy nappal később a fejbőröm hólyagosodni kezdett, és gennyes váladék szivárgott belőle. Körülbelül egy hét múlva a fejem hátulja elkezdett elfeketedni, néhány nappal később pedig már szivárgott a vér a fejemből és csomókban hullott a hajam.

Az orvosok közölték vele, hogy műtétre van szüksége. A sebész elmagyarázta neki, hogy mivel a a feje egy bizonyos területén a bőre elhalt, bőrátültetésre van szükség, méghozzá úgy, hogy a a combjáról vett bőrdarabbal pótolnák az elhalt fejbőrt.