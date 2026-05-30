Alkoholmentes licsimartini – Hogy akkor is részesülj a nyári koktélozásból, amikor nem ihatsz alkoholt

A licsi nem véletlenül lett a koktéltrendek legnagyobb sztárja: édes, enyhén virágos ízű és elképesztően könnyed, nyárias aromát ad az italokhoz. Most mocktailban hoztuk el a felkapott gyümölcsöt: itt az alkoholmentes licsimartini!
Alkoholmentes licsimartini – A mocktailok forradalma
Ha idén valami új itallal dobnád fel a barátnős estéket vagy a kerti partit, és a társaságból vannak, akik nem isznak alkoholt, akkor ez a licsis mocktail (vagyis alkoholmentes koktél) a nyár kötelező darabja lesz! Az alkoholmentes koktélok nem „unalmas alternatívák”! Sőt, a száraz januári kihívások során megtapasztalhatjuk, hogy milyen sok ínycsiklandó alternatívája van az alkoholnak. Ha viszont már meguntad a különleges limonádékat és a fullextrás narancsleveket, de nem akarsz alkoholt inni, vagy akarnál, de nem ihatsz, mert például szoptatsz, és kerülöd az alkohol, akkor ideje megbarátkoznod a mocktail fogalmával!
Nyári koktélrecept licsivel
Ennek a licsimartininek (az eredeti nevén lychee martini) meg fogod köszönni a másnapot. Nem lesz szükséged fejfájás-csillapítóra, és kipihenten ébredsz tőle. Ugyanis csak a frissességet és a nyár ízét fogja maga után hagyni a szádban. És hidd el, ugyanolyan ízletes lesz, mint egy valódi Martini – a bártenderek szerint ugyanis a titok nyitja a friss alapanyag és az ízek egyensúlya.
Hozzávalók:
- 4 db licsi, összetörve
- 22 ml bodzaszirup
- 30 ml citromlé
- 7,5 ml cukorszirup
- 60 ml szódavíz
- jég
Elkészítés
- Hámozd meg, magozd ki, és zúzd össze a licsiket egy shakerben.
- Add hozzá a a többi összetevőt, és jól rázd fel a shakerben.
- Amikor már jeges lett a shaker külseje is, szűrd le és öntsd át az italt egy martinis pohárba.
- Ha ki szeretnéd díszíteni a mocktailt, akkor rakhatsz a poharad szélére egy extra licsit, vagy szelj az italba egy vékony kígyóuborka szeletet.
A legnyáriasabb alkoholmentes koktél: a licsimartini
Élvezd a nyár ízét a szádban ezzel a frissítő mocktaillal! Ez az ital pont olyan, mint egy nyári flört: könnyű, édes, és nem hagy maga után kellemetlen következményeket. Mi több, könnyű elkészíteni, és még könnyebb elfogyasztani. Mire vársz még? Próbáld ki a receptet!
