Alkoholmentes licsimartini – Hogy akkor is részesülj a nyári koktélozásból, amikor nem ihatsz alkoholt

Ha eddig azt hitted, hogy a Martini egy igazán erős és „felnőttes” ital, akkor van egy jó hírünk! Elhoztuk a legnyáriasabb verzióját, az alkoholmentes licsimartinit! Ugyanolyan fancy, csak másnap reggel is frissen ébredsz tőle.

A licsi nem véletlenül lett a koktéltrendek legnagyobb sztárja: édes, enyhén virágos ízű és elképesztően könnyed, nyárias aromát ad az italokhoz. Most mocktailban hoztuk el a felkapott gyümölcsöt: itt az alkoholmentes licsimartini!

Az alkoholmentes licsimartini megédesíti a nyári napokat.
Alkoholmentes licsimartini – A mocktailok forradalma

Ha idén valami új itallal dobnád fel a barátnős estéket vagy a kerti partit, és a társaságból vannak, akik nem isznak alkoholt, akkor ez a licsis mocktail (vagyis alkoholmentes koktél) a nyár kötelező darabja lesz! Az alkoholmentes koktélok nem „unalmas alternatívák”! Sőt, a száraz januári kihívások során megtapasztalhatjuk, hogy milyen sok ínycsiklandó alternatívája van az alkoholnak. Ha viszont már meguntad a különleges limonádékat és a fullextrás narancsleveket, de nem akarsz alkoholt inni, vagy akarnál, de nem ihatsz, mert például szoptatsz, és kerülöd az alkohol, akkor ideje megbarátkoznod a mocktail fogalmával!

Nyári koktélrecept licsivel

Ennek a licsimartininek (az eredeti nevén lychee martini) meg fogod köszönni a másnapot. Nem lesz szükséged fejfájás-csillapítóra, és kipihenten ébredsz tőle. Ugyanis csak a frissességet és a nyár ízét fogja maga után hagyni a szádban. És hidd el, ugyanolyan ízletes lesz, mint egy valódi Martini – a bártenderek szerint ugyanis a titok nyitja a friss alapanyag és az ízek egyensúlya.

Hozzávalók:

  • 4 db licsi, összetörve
  • 22 ml bodzaszirup
  • 30 ml citromlé
  • 7,5 ml cukorszirup
  • 60 ml szódavíz
  • jég

Elkészítés

  1. Hámozd meg, magozd ki, és zúzd össze a licsiket egy shakerben.
  2. Add hozzá a a többi összetevőt, és jól rázd fel a shakerben.
  3. Amikor már jeges lett a shaker külseje is, szűrd le és öntsd át az italt egy martinis pohárba.
  4. Ha ki szeretnéd díszíteni a mocktailt, akkor rakhatsz a poharad szélére egy extra licsit, vagy szelj az italba egy vékony kígyóuborka szeletet.
@mycocktailbible Lychee Martini 🍸 #DryJanuary Serve 6️⃣ Dry January never tasted this good 🤍 This Lychee Martini is all about balance: ripe lychees for delicate sweetness, non-alcoholic gin for a clean botanical backbone, elderflower cordial for soft floral notes, and fresh lemon to cut through with just the right zing. Light, aromatic, and beautifully refreshing—proof that mindful sipping can still feel indulgent 🍸✨ Recipe ▪️NA Botanical Spirit - 60ml ▪️Lychees - 4 Muddled ▪️Elderflower Cordial - 22.5ml ▪️Lemon Juice - 30ml ▪️Simple Syrup - 7.5ml ▪️Lychee Garnish #nonalcoholic #cocktail #martini ♬ shine on - choppy.wav

A legnyáriasabb alkoholmentes koktél: a licsimartini

Élvezd a nyár ízét a szádban ezzel a frissítő mocktaillal! Ez az ital pont olyan, mint egy nyári flört: könnyű, édes, és nem hagy maga után kellemetlen következményeket. Mi több, könnyű elkészíteni, és még könnyebb elfogyasztani. Mire vársz még? Próbáld ki a receptet!

