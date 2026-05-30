Hihetetlenül dögös és tehetséges a Csengetett, Mylord? sztárjának lánya: így néz ki – Fotó

A '80-as és '90-es évek szitkomjainak rajongói biztosan emlékeznek a Csengetett, Mylord? című sorozatra, amely egy arisztokrata család és szolgálóik mindennapjait mutatta be. A kultikus BBC-produkció egyik legfőbb karakterét, Lord George Meldrumot Donald Hewlett alakította, akinek lánya ma szintén a sztárok világát erősíti. Íme a részletek!

A brit televíziózás egyik legegyedibb vígjátéksorozata kétségkívül a Csengetett, Mylord? volt. A történet a Meldrum család és cselédeik életét követte nyomon, a koncepció jó harminc évvel előzte meg a Downton Abbey-t. A viktoriánus és merev nézeteiről, valamint Lady Agathával folytatott titkos viszonyáról ismert Lord Meldrumot a zseniális brit színész, Donald Hewlett keltette életre. Donald Hewlett, aki 2011. június 4-én, 90 éves korában hunyt el, élete során háromszor nősült, egyik felesége Thérèse McMurray színésznő volt. Öt gyermek büszke édesapja volt, legkisebb lánya, Siobhan Hewlett pedig végül követte szüleit a show-biznisz világába.

A Csengetett, Mylord? sorozat árnyékában, Siobhan a 2000-es években vált ismertté, egyik első átütő szerepét a Canterbury mesék (The Canterbury Tales) adaptációjában kapta, ahol olyan legendás nevek mellett játszhatott, mint Dame Julie Walters és Bill Nighy. Karrierje elején feltűnt még a Gyülekezet (The Gathering), a Húszas-harmincasok (Fortysomething) és a Monsieur N. című alkotásokban is. Később olyan népszerű sikersorozatokban és filmekben kapott szerepet, mint a Sherlock, a Torchwood, az Irina Palm, a Dread, a Kolibri-kód (Hummingbird) vagy a The Lost Girls.

Bár kislány kora óta tudta, hogy színésznő szeretne lenni, szülei, főként Donald Hewlett mindent meg tettek, hogy lebeszéljék erről a pályáról. „A szüleim teljesen ellenezték a dolgot. Édesanyám már gyerekként is sikeres színész volt, apám pedig elképesztően népszerű tévésztárnak számított. Pontosan tudták, mennyire könyörtelen ez az iparág, ezért akartak megvédeni tőle. Ezt a szakmát mindennél jobban kell szeretned, mert embert próbáló életmódot követel. Be kell vallanom, hatalmas nyomást éreztem amiatt is, hogy igazán jó színésznővé váljak.”