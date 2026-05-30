Újabb részletek derültek ki Schumacher tragikus balesetéről – megszólalt a megmentője

Több mint egy évtizednyi hallgatás után megtörte a csendet az a helikopterpilóta, akit Michael Schumacher balesetéhez riasztottak 2013 decemberében. Yannick Dainese arról beszélt, hogy korábban azért nem árult el semmilyen részletet a tragikus síbalesetről, mert rettegett a Schumacher család ügyvédeitől. Most azonban úgy érezte, hogy elég idő telt már el ahhoz, hogy a hétszeres világbajnok rajongói többet tudhassanak meg arról, hogy mi történt a kedvencükkel azon a szívszorító napon.

13 év telt el Michael Schumacher-síbalesete óta

Nem készülhetett semmilyen felvétel Schumacher mentéséről

A mentőstiszt nemrég a Hello Magazine számára elevenítette fel a történteket. Yannick arról beszélt, hogy amikor elindultak a riasztás helyszínére, akkor még nem tudhatták, hogy ki került életveszélyes helyzetbe. Ám amikor megérkeztek, váratlanul közölték velük, hogy vegyék le a testkamerákat, és a mikrofonokat a ruhájukról. Nemsokkal később megtudták, hogy erre azért volt szükség, mert Michael Schumacher megmentéséhez kérték a segítségüket.

„Tudat alatt persze hatalmas nyomást tett rám, hogy kiről van szó. Nem voltam soha nagy Forma-1 rajongó, de tudtam, hogy az emberek Istenként tisztelik őt. Nekem azonban nem szabadott különbséget tennem ember és ember között. Ő egy ugyanolyan súlyos sérült volt, mint bárki más" – kezdte beszámolóját az életmentő. Yannick és a csapata 25 perc alatt stabilizálták a sportoló állapotát, majd kórházba szállították, ahol már várta őket az orvosi stáb. Bár maximális titoktartásra kötelezték őket, néhány nappal később már az egész világ tudta, hogy mi történt Schumacherrel és hol ápolják éppen.

„Néhány nappal a baleset után visszamentem a kórházba, mert egy másik sérültet szállítottam oda. Megdöbbentem azon, amit ott tapasztaltam. Több tucat busz, piros zászló és több száz ember volt ott. Olyan volt az egész, mintha Forma-1-es pályává változott volt a kórház parkolója. Hihetetlen volt" – zárta sorait az életmentő.

Michael Schumacher egészségügyi állapota A pilóta a balesete óta nem szerepelt a nyilvánosságban, és néhány közeli hozzátartozóját leszámítva senki nem tudja, hogy milyen egészségügyi állapotban van.

A legfrissebb információkat januárban kaptuk a pilótáról: ekkor került napvilágra, hogy már nincs ágyhoz kötve, ugyanis kerekesszékkel képes a közlekedésre. A családtagjai pedig éjjel-nappal gondoskodnak róla.

