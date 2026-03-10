Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
előkelő

Elegáns koktélórák és vintage modellek − 2026 legmenőbb karóratrendjei

előkelő tökéletes karóra luxus karóra
Jónás Ágnes
2026.03.10.
Nem kell különösebben gesztikulálnod ahhoz, hogy észrevegyenek; elég egyetlen lassú mozdulat, és a környezetedben lévők figyelme máris a csuklódra szegeződik. Mindenki számára egyértelmű, hogy nemcsak viseled az időt, hanem uralod is, a karóra ugyanis rengeteget elárul a személyiségedről. Vigyázz a szemedre, mert vakítóan szép karórákat mutatunk az idei év legelőkelőbb modelljei közül.

A karóra tulajdonképpen egy csendes státuszszimbólum, amivel még azelőtt kivívod a környezeted tiszteletét, hogy egyetlen szót is szóltál volna. A telefonunkkal ellentétben az analóg óra nem bombáz értesítésekkel, épp ellenkezőleg: csendességével segít, hogy jelen maradj a pillanatban. 

Karóra 2026, a legszebb karórák faágon
Ne csak viseld, urald is az időt 2026 legelegánsabb karóramodelljeivel.
Forrás: Hearst Newspapers

2026 legszebb karóramodelljei

  • A 2026-os karóradivat a vintage stílus kedvelőinek és a koktélkarórák szerelmeseinek egyaránt kedvez.
  • Nagy visszatérő a négyzet alakú karóra, mely az art deco korszak örökségét ötvözi a mai minimalista elvárásokkal.
  • Hiába az okosórák, az egyéniséget tükröző karórák létjogosultsága örök.
  • Mutatjuk az idei év legszebb modelljeit árakkal. 

2026 legszebb koktélórái

A koktélóra ékszernek is beillik, legfőbb jellemzője a finom, nőies design, az aranyból vagy platinából készült, apró gyémántokkal ékesített számlap. Szíja olyan, mint egy finom karkötő vagy karperec, de persze készülhet keskeny bőrből is. Tökéletes alkalmi ruhákhoz és elegáns rendezvényekhez.

Ferragamo koktél karóra
A koktélórák egy elegáns karkötőt is képesek helyettesíteni.
Forrás: Getty Images Europe

2026 négyzetes fazonú karórái 

A szögletes karóra 2026 nagy visszatérője. Az art deco korszak örökségét ötvözi a mai minimalista elvárásokkal. Ideális üzleti vagy mindennapi viselethez, bőrszíjjal vintage hatást kelt, fémszíjjal pedig alkalmi megjelenést kölcsönöz a viselőjének. Remekül mutat blézerrel, de egy egyszerű póló-farmer összeállítást is azonnal elegánsabbá tesz. 

Cartier karóra
Négyzetes, karakteres Cartier karóra a magabiztos, karizmatikus hölgyeknek.
Forrás: Shutterstock

2026 vintage ihletésű karórái

Lágy ívek, nőies sziluettek, kerek és ovális formák, hmmm….! Ezek az órák elegánsak, nosztalgikus hangulatúak, ráadásul hosszú távon is stílusosak maradnak. Viselheted nappal bőrszíjjal, például egy letisztult irodai szetthez, este pedig akár rose gold szíjjal és karkötővel is.

Tiffany Cocktail karóra gyémántokkal
Ovális, bőrszíjas karóra a nosztalgia kedvéért.
  Forrás: Getty Images Europe

Örökzöld sportos karórák 

Nem, nem a bumfordi okosórák az idei év legkedveltebb karórái, hanem a gumi- vagy acélszíjjal ellátott modellek, amelyek még egy elegánsabb ingruhával is jól mutatnak, sőt, egyfajta trendi kontrasztot adnak a megjelenésednek. 

Octea karóra a Swarovskitól
A sportos karóráknak hosszú jövőt jósolnak az ékszerészek.
Forrás: Getty Images Europe

A karóra a stílus és a praktikum kifinomult ötvözete, amely még az okosórák és a digitális kütyük uralta világban is megőrzi létjogosultságát.

Inspirálódj karóra-válogatásunkból

(balról fentről) 1. BREITLING Lady Premiere 3 740 000 Ft, 2. CHOPARD Happy Sport 2 656 000 Ft, 3. FERRAGAMO charm karóra 562 500 Ft, 4. LONGINES Mini Dolcevita 600 000 Ft, TISSOT Seastar 214 000 Ft
Forrás: breitling.com, chopard.com, zalando.hu, longines.com, tissotwatches.com
(balról fentől) 1. CALVIN KLEIN Twisted Bezel 67 490 Ft, 2. CHANEL Premiére Galon Diamond 6 120 369 Ft, 3. CARTIER Baignore Allongée 20 600 000 Ft,  4. SWAROVSKI Ocatogon blue 160 000 Ft, 5. PIAGET Sixtie 11 080 000 Ft,  6.  JAEGER-6. LECOULTRE Reverso Classic 2 440 000 Ft
Forrás: calvinklein.hu, chanel.com, cartier.com, swarovski.com, piaget.com, jaeger-lecoultre.com, 

 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tavaszi körmök 2026: márciusi manikűr inspirációk trendteremtő csajoknak

Itt a dopamin-mainkűr! A játékos, színes francia végektől a romantikus hattyú-esztétikáig most minden belefér. Felejtsd el a téli letargiát, és válts vibrálóbb fokozatra, mutatjuk a legtrendibb tavaszi körmöket!

Tudod, hogy milyen típusú eljegyzési gyűrű illik a kezedhez? A személyiségtesztünk megmondja!

Készítsd fel a kezed a legszebb eljegyzési gyűrűre!

Tavasszal a divat is virágba borul: mutatjuk a szezon legnagyobb trendjét, a virágos hajcsatokat

Kapaszkodj meg, mert az eddig ódivatúnak ható művirágos hajcsat a legnagyobb tervezők kifutóin tért vissza.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu