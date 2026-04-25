Kokaincápák terrorizálják a turistákat a népszerű üdülőhelyen

A Karib-tenger vize most nemcsak kristálytiszta… olyan adalékanyagokkal is tele van, ami nincs jó hatással az élővilágra. A kokaincápák már nem egy sci-fi hangazos címe, hanem a valóság.

Aki látott már legalább egy cápás filmet, most talán kicsit idegesebben húzza fel a búvárszemüveget. A Karib-tenger egyik népszerű térségében ugyanis egészen különös jelenséget figyeltek meg a kutatók: több cápa szervezetében is drogok és gyógyszermaradványok nyomaira bukkantak. Mit mondanak a szakértők a kokaincápákról? 

Kokaincápák jelentek meg a Karib-partoknál.
Kokaincápák jelentek meg a Karib-partoknál. 
Ijesztő kokaincápák úszkálnak az üdülőhely környékén

  •  Kutatók több cápafaj szervezetében is kábítószer- és gyógyszermaradványokat találtak.
  • A szennyeződés valószínűleg turizmushoz és szennyvízhez köthető.
  • A szakértők szerint még nem tudni, hogyan befolyásolja ez a cápák viselkedését.

Az Environmental Pollution folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tudósok közel harminc cápát vizsgáltak egy, a Bahamák közelében található távoli szigetnél. A három különböző fajhoz tartozó állatok vérvizsgálata meglepő eredményeket hozott. A leggyakrabban ugyan a koffeint mutatták ki, de jelen volt az acetaminofen és a diklofenák is – vagyis fájdalomcsillapítók hatóanyagai. És igen, kábítószer-maradványokat is bőven találtak.

A kutatók azt is észrevették, hogy a cápák szervezetében bizonyos anyagcsere-mutatók – például a laktát és a karbamid szintje – megváltozott. Hogy ez pontosan mit jelent a viselkedésük szempontjából, egyelőre még nem teljesen világos. 

A tudósok azonban nem zárják ki, hogy az ilyen szennyeződések hatással lehetnek az állatok aktivitására vagy agresszivitására is.

A legtöbb példányt nagyjából hat kilométerre a parttól fogták ki, egy korábban működő halgazdaság közelében, amely ma népszerű búvárhely. A kérdés csak az: hogyan kerülnek ezek az anyagok a tengeri ragadozók szervezetébe?

A szakértők szerint a válasz valószínűleg kevésbé hollywoodi, mint azt elsőre gondolnánk. A drogok és gyógyszerek maradványai a szennyvízzel vagy akár a turisták által a vízbe juttatott anyagokkal kerülhetnek a tengerbe. Ahogy Natascha Wosnick, a Brazíliában működő Paraná Szövetségi Egyetem kutatója fogalmazott: az emberek gyakran egyszerűen a vízbe ürítenek vagy oda engedik a szennyvizet.

A cápák pedig – kíváncsi természetükből adódóan – hajlamosak „megkóstolni” az ismeretlen dolgokat. És úgy tűnik, néha egészen furcsa menüt találnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu