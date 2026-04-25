Aggasztó fotók láttak napvilágot: járókerettel kapták lencsevégre David Hasselhoffot

A Baywatch sztárja nemrég még komoly egészségi problémákkal küzdött, kerekes székbe került. Később úgy tűnt, gyógyul, le is fotózták, hogy feleségével, Hayley Robertsszel túrázik. Most pedig járókerettel kapták lencsevégre a 73 éves David Hasselhoffot Los Angelesben.

David Hasselhoffot megműtötték

Miután a minap túrabottal a kezében kirándulni látták, most megdöbbentőek azok a fotók, amelyeken David Hasselhoff járókeretet használ. Azt tudni lehet, hogy a színész térd- és csípőprotézis-műtéten esett át. A beavatkozás előtt erről ő maga beszélt, amikor 2025 májusában a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren kerekesszékben fotózták le és elmondta, nagyon fáj a lába. A sajtósa a Page Sixnek azt nyilatkozta, jelenleg fizikoterápiára jár, de jól van, jól érzi magát.

A Knight Rider és a Baywatch tette világsztárrá

David Hasselhoffot a Kinght Riderrel ismerte meg a világ. Ennél is sikeresebb volt a Baywatch, amit egy évad után elkaszáltak. A színész a kezébe vette az irányítást és minden idők egyik legsikeresebb sorozatává tette a sorozatot. Hasselhoff népszerűsége óriási volt, ő volt minden idők legnézettebb tévés sztárja. Amikor a Baywatch népszerűsége csúcsán volt, 143 országban ment a műsor és több, mint egymilliárd ember követte a történetet.