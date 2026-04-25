Aggasztó fotók láttak napvilágot: járókerettel kapták lencsevégre David Hasselhoffot

los angeles baywatch david hasselhoff knight rider
David Hasselhoffot feleségével, Hayley Robertsszel egy parkolóban sétálva fotózták le.

A Baywatch sztárja nemrég még komoly egészségi problémákkal küzdött, kerekes székbe került. Később úgy tűnt, gyógyul, le is fotózták, hogy feleségével, Hayley Robertsszel túrázik. Most pedig  járókerettel kapták lencsevégre a 73 éves David Hasselhoffot Los Angelesben.

  • David Hasselhoffot járókerettel látták Los Angelesben.
  • A színész térd- és csípőprotézis-műtéten esett át.
  • Jelenleg fizikoterápiára jár.

David Hasselhoffot megműtötték 

Miután a minap túrabottal a kezében kirándulni látták, most megdöbbentőek azok a fotók, amelyeken David Hasselhoff járókeretet használ. Azt tudni lehet, hogy a színész térd- és csípőprotézis-műtéten esett át. A beavatkozás előtt erről ő maga beszélt, amikor 2025 májusában a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren kerekesszékben fotózták le és elmondta, nagyon fáj a lába. A sajtósa a Page Sixnek azt nyilatkozta, jelenleg fizikoterápiára jár, de jól van, jól érzi magát. 

A Knight Rider és a Baywatch tette világsztárrá

David Hasselhoffot a Kinght Riderrel ismerte meg a világ. Ennél is sikeresebb volt a Baywatch, amit egy évad után elkaszáltak. A színész a kezébe vette az irányítást és minden idők egyik legsikeresebb sorozatává tette a sorozatot. Hasselhoff népszerűsége óriási volt, ő volt minden idők legnézettebb tévés sztárja. Amikor a Baywatch népszerűsége csúcsán volt, 143 országban ment a műsor és több, mint egymilliárd ember követte a történetet. 

Újra reflektorfénybe kerül a kilencvenes évek egyik legikonikusabb sorozata, a Baywatch, ám a sorozat rebootja körül nemcsak az izgalom, hanem egy furcsa félelem is egyre erősebben jelen van. Bennfentesek szerint a produkcióhoz csatlakozó új szereplőgárda attól tart, hogy a sorozatot egyfajta átok sújtja, amely már az eredeti Baywatch sztárjait is utolérte.

Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.
Nicole Eggert a '90-es években a Baywatch egyik legnépszerűbb szereplője volt, pedig ő már előtte is ismerős lehetett a tévénézőknek, például a Charles in Charge című sorozatból. A Baywatchban Summer Quinnként a szőke naivitás és a drámai tekintetek királynője volt, akinek már a tekintete is életet mentett. A kamera mögötti élet viszont nem volt ennyire napfényes: Nicole a rivaldafény után pénzügyi gondokkal küzdött, szerepelt egy plasztikai sebészeti műsorban is (igen, egy olyanban), és egy ideig fagylaltos kocsit vezetett – szó szerint. Ma már inkább a nyugalmat keresi, mint a reflektorfényt, és legutóbbi nyilatkozatai szerint „nem érdekli, hogy kinek tetszik”.
Kelly Packard volt az, aki még a Baywatch legsötétebb drámái közepette is úgy mosolygott, mintha a világ legnagyobb baja az lenne, hogy elfogyott a naptej. April Giminski szerepében ő testesítette meg a napfényes, amerikai álomlányt, aki képes volt megmenteni egy fuldoklót, miközben a sminkje sem mozdult el. Kelly viszont talán a legnormálisabban öregedett szereplő – nincs botrány, nincs összeomlás, nincs reality. Házasságban él, négy gyereke van, és amikor épp nem a családját menedzseli, akkor újrahasznosítással és egészséges életmóddal foglalkozik. Igen, ő az, aki úgy tűnik, valóban megúszta a Baywatch-átkot.
Gena Lee Nolin is tipikus Baywatch-karakter volt: hosszú szőke haj, tökéletes test, és egy "nem zavar, ha rám bámulsz" típusú önbizalom. Neve a sorozatban Neely Capshaw volt, de a rajongók egyszerűen csak a másik szőkének hívták, aki nem Pamela. Gena viszont egy idő után teljesen más vizekre evezett. Pajzsmirigyproblémák, depresszió, majd egy teljes életmódváltás után most egészségügyi aktivistaként tevékenykedik. Több könyvet is írt a hormonháztartásról, és egy egész online közösséget épített fel, ahol más nőknek segít – piros fürdőruha helyett már inkább fehér köpenyben.
Erika Eleniak neve hallatán valószínűleg minden Baywatch-néző férfi azonnal hőhullámot kap – és nem a globális felmelegedés miatt. Az egykori Playboy-modell és Shauni McClain karaktere az ártatlan szexiség archetípusa volt. Erika még Pamela Anderson előtt robbant be a sorozatba, és gyakorlatilag ő rakta le a "szőke bombázó életmentő" szerep alapjait. A rivaldafény azonban neki sem hozott tartós boldogságot. Több egészségügyi problémával küzdött, és ma már inkább a spiritualitásban talál menedéket. Sokat beszél az önszeretetről, az elfogadásról és arról, hogy a külső csak illúzió – amiben egykor Hollywood igen ügyesen becsomagolta.
