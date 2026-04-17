Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Haragos természet-kritika: a terhes Daphne Bridgerton cápákkal harcol – Az év legrosszabb katasztrófafilmje?

Netflix kritika film
Hajdu Viktória
2026.04.17.
Hurrikán, vérszomjas cápák és egy kilenc hónapos, terhes nő a túlélésért küzd: papíron őrült jó film lenne. A valóság azonban egészen más. Vigyázat, a Haragos természet-kritika spoilert tartalmaz.

A katasztrófafilmeknek van egy sajátos varázsa. Néha elég egy óriási vihar, pár elszabadult cápa és néhány szerencsétlen túlélő, hogy működjön a recept. A B-kategóriás túlélőthrillerek rajongói – köztük mi is – kifejezetten imádják az olyan „agresszíven buta”, mégis szórakoztató filmeket, amelyek nem veszik túl komolyan magukat, de legalább képesek feszültséget teremteni. A Haragos természet azonban nem ilyen film.

A Haragos természet a Netflix eddigi legnagyobb baklövése. 
Forrás:  Northfoto 

Haragos természet-kritika: cápák, hurrikán és egy teljesen szétesett Netflix-katasztrófa

  • A Haragos természet (Thrash) papíron látványos cápás katasztrófafilm, de a kivitelezés meglepően lusta.
  • A történet tele van logikátlan, már-már nevetséges fordulatokkal.
  • A Netflix filmje végül inkább bosszantó, mint szórakoztató és könnyen lehet, hogy az év egyik legrosszabb alkotása.

A történet szerint egy brutális hurrikán csap le egy dél-karolinai kisvárosra. A vihar átszakítja a gátakat, az utcákat elönti az óceán vize, és természetesen – mert miért ne – cápák úsznak be a városba. Papíron ez a fajta túlzó alaphelyzet pontosan az a fajta guilty pleasure, ami egy péntek esti popcornmozizáshoz tökéletes lehetne.

Csakhogy a film valahogy már az első percekben elveszíti a lendületét.

A főszereplő Lisa, akit a Bridgerton-sorozatból ismert Phoebe Dynevor alakít (aki már soha többé nem szerepel a Bridgerton családban), kilenc hónapos terhes, és természetesen pont akkor ragad a városban, amikor a hurrikán lecsap. Ha ez még nem lenne elég, a vízzel együtt cápák is érkeznek, így a túlélés szó szerint foggal-körömmel történik.

Ez eddig akár működhetne is.

A probléma az, hogy a film annyira képtelen történetszálakat pakol egymás mellé, hogy egy ponton már nem feszültséget érzünk, hanem egyszerűen csak egyfajta fáradtságot. A cápás vonal egyébként is régóta túlhasznált a műfajban (már A cápa film is 50 éves) – elég csak a kultikusan trash Cápavihar vagy a meglepően jól működő Préda példájára gondolni. Ott legalább volt egy világos koncepció és némi kreativitás és realitásérzet. 

A Haragos természet viszont mintha két külön filmet próbálna egyszerre elmesélni. Az egyik szálon Lisa küzd az életéért a vízben úszó cápák között, a másikon különböző mellékszereplők próbálnak túlélni a viharban. A gond csak az, hogy ezek a történetek alig kapcsolódnak egymáshoz. Az eredmény: folyamatos ugrálás a jelenetek között, ami minden feszültséget szépen le is nulláz.

És akkor még nem beszéltünk a film talán legbizarrabb jelenetéről.

Lisa – a szó szoros értelmében – gyakorlatilag csak úgy megszül. Egy pillanat alatt. Fájdalom nélkül. Közben cápák úszkálnak a közelben, a ház pedig félig víz alatt áll. Ez az a pont, ahol a film már nem csak hiteltelen, hanem kifejezetten komikus. És nem nem az a fajta furcsa fekete humor, amit sokan úgy kedvelnek, hanem az a szekunder szégyent keltő felesleges erőlködés. 

Ez nem teszi Lisát „szupernővé”. Sokkal inkább azt az érzést kelti, mintha a filmkészítők egyszerűen nem vették volna a fáradságot arra, hogy egy minimálisan hihető jelenetet írjanak.

Ráadásul még a színészek sem tudják megmenteni a helyzetet. A mindig karizmatikus Djimon Hounsou például egy cápa-szakértőt alakít, aki megpróbál segíteni a túlélőknek, de még ő sem tud mit kezdeni a forgatókönyv teljes káoszával.

Voltak már jó filmjei

A rendező, Tommy Wirkola, korábban már bizonyította, hogy képes látványos és szórakoztató trashfilmeket készíteni. Itt azonban mintha minden energia elfogyott volna. A jelenetek sokszor unalmasak, a támadások kaotikusak, és még a vérengzés sem igazán látványos.

A legnagyobb bűne azonban mégsem az, hogy buta. Hanem az, hogy lusta.

Egy jó katasztrófafilm lehet teljesen abszurd – de akkor legyen legalább izgalmas, vicces vagy látványos. A  Haragos természet ezzel szemben olyan, mintha valaki egy checklist alapján pipálta volna ki az elemeket: cápa, pánik, vihar, dráma. Csak éppen a lelkesedés hiányzik belőle.

Értékelés 10/1 

Legszívesebben 0 pontot adnánk, de a CGI elég jó volt, hiába nevetségesen abszurd. 

A Netflix valószínűleg nagy dobásnak szánta, de a végeredmény inkább egy felejthető, széteső produkció lett, amelyből még a trash-rajongók sem igazán tudnak örömet meríteni. És ez talán a legnagyobb csalódás. Mert mi tényleg szeretjük a jó katasztrófafilmeket. De ez egyszerűen nem az.

Ezek is érdekelhetnek:

Eufória-kritika: a botrányos sorozat kifulladt és már Zendaya sem menti meg

Négy év várakozás után visszatért az Eufória, de a harmadik évad inkább fáradt botrányshow lett, mint generációs mestermű. Figyelem, az Eufória-kritika spoilert tartalmaz!

Kész dráma: Zendaya véres esküvői ruhában viszi hátán a filmet – Kritika

Nem egy könnyen fogyasztható film a Kész dráma, és nem is kínál feloldozást.

Két pár + egy rosszul sikerült vacsoraparti: a The Invite a nyár kihagyhatatlan filmje lesz

Két pár, egy vacsora és egy ajánlat, ami mindent felforgat. A The Invite már most az év legkínosabb filmélményének ígérkezik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
