Szex sziámi ikerként? A házas Carmen és az aszexuális Lupita az intim életükről beszéltek

A mexikói születésű sziámi ikrek egyike 25 éves Carmen Andrade 2024 októberében ment férjhez Daniel McCormackhez, akivel még 2020-ban, egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg. A kérdés, hogyan élik meg az intim pillanataikat Lupita folyamatos jelenlétében.

Forrás: carmen_soland/Instagram

A sziámi ikrek szétválasztása kockázatos lett volna

A sziámi ikrek, Carmen Andrade és Lupita Andrade Mexikóban születtek: több szervük – köztük a keringési, emésztő- és reproduktív rendszerük – közös, ugyanakkor mindkettőjüknek saját szíve, tüdeje és gyomra van. Bár gyermekkorukban felmerült a szétválasztó műtét lehetősége, az orvosok szerint az rendkívül kockázatos lett volna, attól féltek, sérül az idegrendszerük vagy akár bele is halhatnak.

Carmen férjhez ment, Lupita elfogadta a helyzetet

Carmen férjével, Daniel McCormackkel (és persze Lupitával) Connecticutban él. Elmondta, hogy a kapcsolatuk működésének kulcsa az állandó kommunikáció: folyamatosan megbeszélik, hogy hogyan érzik magukat, és ez a közte és Daniel közötti intimitásra is igaz. Carmen mindig tiszteletben tartja, ha ikertestvére kellemetlenül érzi magát egy adott szituációban, de hozzátette, nagyon indiszkrétnek érzi, ha idegenek erről kérdezik. „Nem értem, miért kell az embereknek tudniuk az intim életünkről ahhoz, hogy emberibbnek lássanak minket” – fogalmazott. Az aszexuális Lupita Andrade röviden reagált a testvére én annak férje közötti szexuális életet firtató kérdésekre: „Van fejhallgatóm és telefonom. Nem érdekel.”

Danielnek kicsit sok a rájuk irányuló figyelem

Daniel McCormack elmondta, gyakran terhes neki a hatalmas érdeklődés az életük iránt. „Az emberek megszállottjai a szexnek. Mindenkit az érdekel, hogyan csináljuk. Szerintem ez magánügy, semmi közük hozzá” – vélekedik.

Carmen és Lupita esete nem egyedülálló. Egy másik sziámiikerpár, Abby és Brittany Hensel hatévesen tűnt fel az Oprah Winfrey Show-ban, és különleges történetük azóta is lenyűgözi a világot. Az érdeklődés tovább nőtt, amikor saját valóságshow-t kaptak, amely betekintést engedett mindennapjaikba. Abby azóta megházasodott, és arról is lehetett olvasni, hogy gyereke születhetett.

