Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 25., szombat Márk

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Szex sziámi ikerként? A házas Carmen és az aszexuális Lupita az intim életükről beszéltek

házasság carmen andrade sziámi ikrek
A sziámi ikrek élete olyan lehet, amit elképzelni se tudunk. Így aztán a legtöbb embert érdekli, miként boldogulnak a mindennapokban, és mi történik, ha az egyikük szerelmes lesz, netán férhez megy.

A mexikói születésű sziámi ikrek egyike 25 éves Carmen Andrade 2024 októberében ment férjhez Daniel McCormackhez, akivel még 2020-ban, egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg. A kérdés, hogyan élik meg az intim pillanataikat  Lupita folyamatos jelenlétében.

 Forrás: carmen_soland/Instagram
  • Carmen Andrade 2024-ben ment férjhez.
  • Testvérével, Lupitával sziámi ikrek.
  • Több szervük közös, de külön szívük és tüdejük van.
  • Tisztelik egymás határait.
  • Nyíltan beszélnek az életükről, tudják, hogy sokan kíváncsiak rájuk, de gyakran indiszkrétnek találják a kérdéseket.

A sziámi ikrek szétválasztása kockázatos lett volna

A sziámi ikrek, Carmen Andrade és Lupita Andrade Mexikóban születtek: több szervük – köztük a keringési, emésztő- és reproduktív rendszerük – közös, ugyanakkor mindkettőjüknek saját szíve, tüdeje és gyomra van. Bár gyermekkorukban felmerült a szétválasztó műtét lehetősége, az orvosok szerint az rendkívül kockázatos lett volna, attól féltek, sérül az idegrendszerük vagy akár bele is halhatnak.

Carmen férjhez ment, Lupita elfogadta a helyzetet

Carmen férjével, Daniel McCormackkel (és persze Lupitával)  Connecticutban él. Elmondta, hogy a kapcsolatuk működésének kulcsa az állandó kommunikáció: folyamatosan megbeszélik, hogy hogyan érzik magukat, és ez a közte és Daniel közötti intimitásra is igaz. Carmen mindig tiszteletben tartja, ha ikertestvére kellemetlenül érzi magát egy adott szituációban, de hozzátette, nagyon indiszkrétnek érzi, ha idegenek erről kérdezik. „Nem értem, miért kell az embereknek tudniuk az intim életünkről ahhoz, hogy emberibbnek lássanak minket” – fogalmazott. Az aszexuális Lupita Andrade röviden reagált a testvére én annak férje közötti szexuális életet firtató kérdésekre: „Van fejhallgatóm és telefonom. Nem érdekel.” 

Danielnek kicsit sok a rájuk irányuló figyelem

Daniel McCormack elmondta, gyakran terhes neki a hatalmas érdeklődés az életük iránt. „Az emberek megszállottjai a szexnek. Mindenkit az érdekel, hogyan csináljuk. Szerintem ez magánügy, semmi közük hozzá” – vélekedik.

Carmen és Lupita esete nem egyedülálló. Egy másik sziámiikerpár, Abby és Brittany Hensel hatévesen tűnt fel az Oprah Winfrey Show-ban, és különleges történetük azóta is lenyűgözi a világot. Az érdeklődés tovább nőtt, amikor saját valóságshow-t kaptak, amely betekintést engedett mindennapjaikba. Abby azóta megházasodott, és arról is lehetett olvasni, hogy gyereke születhetett.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
