Torzítják az alakot és durván szélesítenek - 4 ruhadarab, ami egy nőnek sem áll jól

Az öltözködés egyik legfontosabb szabálya, hogy ne csak azt nézd, mi a trendi, hanem azt is, hogy mi áll jól rajtad. Sajnos vannak olyan ruhadarabok, amelyek még Zendayán is előnytelenül mutatnának. Mellőzd ezeket te is, amilyen gyorsan csak lehet.
Ezért selejtezd ki ezt az 4 ruhadarabot
- Vannak fazonok, amelyek optikailag rövidítik vagy szélesítik az alakot
- A megfelelő hossz és szabás kulcsfontosságú a harmonikus megjelenéshez
- Apró stílusváltásokkal látványosan előnyösebb sziluettet érhetsz el
4 ruhadarab, ami senkin mutat előnyösen
1. Capri nadrág, a vádligyilkos
A rossz hír, hogy a capri nadrágfazon pont a vádli legszélesebb részén ér véget, amitől a boka és lábak vastagabbnak tűnnek, ráadásul még a csípődet is szélesíti. Sokkal jobb választás a 7/8-as hosszúságú nadrág, amiből csak a bokád kandikál ki. A szegélye a boka legvékonyabb része felett helyezkedik el, ezért optikailag karcsúsítja a lábad.
2. El a kezekkel a vastag pántos, babydoll típusú felsőktől
A babydoll típusú felsők szinte teljesen eltüntetik a derekat optikailag. Helyette egy igényes átlapolós felső lehet a legjobb választás, mert ott hangsúlyozza a testet, ahol a legkarcsúbb.
3. Rövidujjú boleró? Engedd el!
A rövidujjú bolerók rövidítik a karodat, ráadásul az alsótested aránytalanul szélesebbnek tűnik bennük a felsőhöz képest. A csípőszélesítő boleró helyett szerezz be egy olyan kardigánt, amely a csípődig ér, vagy egy vékony slim fit blézert, ami nyújtja az alakodat és egy elegánsabb szintre emeli még a hétköznapi megjelenésedet is.
4. Puffos ujjú blúzok
Lehet, hogy Hófehérkének jól állt, de neked nem fog, hidd el. És nem azért, mert ne lennél egy modern bombázó. A puffos ujjú blúzok szélesítik a kart és a felsőtestet, amitől aránytalannak tűnhet az alakod, tömzsibbé válhat a sziluett. Amennyiben elkerülnd a kötözött sonka effektust, viselj inkább V-nyakú, háromnegyedes ujjú blúzokat, topokat. A V-kivágás függőlegesen nyújtja a nyakat és a felsőtestet, a 3/4-es ujj pedig a csuklód vékony vonalára irányítja a figyelmet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: