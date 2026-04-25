Torzítják az alakot és durván szélesítenek - 4 ruhadarab, ami egy nőnek sem áll jól

Az öltözködés egyik legfontosabb szabálya, hogy ne csak azt nézd, mi a trendi, hanem azt is, hogy mi áll jól rajtad. Sajnos vannak olyan ruhadarabok, amelyek még Zendayán is előnytelenül mutatnának. Mellőzd ezeket te is, amilyen gyorsan csak lehet.

Forrás: Getty Images

1. Capri nadrág, a vádligyilkos

A rossz hír, hogy a capri nadrágfazon pont a vádli legszélesebb részén ér véget, amitől a boka és lábak vastagabbnak tűnnek, ráadásul még a csípődet is szélesíti. Sokkal jobb választás a 7/8-as hosszúságú nadrág, amiből csak a bokád kandikál ki. A szegélye a boka legvékonyabb része felett helyezkedik el, ezért optikailag karcsúsítja a lábad.

A capri nadrág elképesztően torzítja az alakot optikailag.

Forrás: Getty Images Europe

2. El a kezekkel a vastag pántos, babydoll típusú felsőktől

A babydoll típusú felsők szinte teljesen eltüntetik a derekat optikailag. Helyette egy igényes átlapolós felső lehet a legjobb választás, mert ott hangsúlyozza a testet, ahol a legkarcsúbb.

Felejtsd el a pocakot formáló babydollt.

Forrás: Getty Images Europe

3. Rövidujjú boleró? Engedd el!

A rövidujjú bolerók rövidítik a karodat, ráadásul az alsótested aránytalanul szélesebbnek tűnik bennük a felsőhöz képest. A csípőszélesítő boleró helyett szerezz be egy olyan kardigánt, amely a csípődig ér, vagy egy vékony slim fit blézert, ami nyújtja az alakodat és egy elegánsabb szintre emeli még a hétköznapi megjelenésedet is.

Tedd ki, ajándékozd el a boleród.

Forrás: Getty Images Europe



4. Puffos ujjú blúzok

Lehet, hogy Hófehérkének jól állt, de neked nem fog, hidd el. És nem azért, mert ne lennél egy modern bombázó. A puffos ujjú blúzok szélesítik a kart és a felsőtestet, amitől aránytalannak tűnhet az alakod, tömzsibbé válhat a sziluett. Amennyiben elkerülnd a kötözött sonka effektust, viselj inkább V-nyakú, háromnegyedes ujjú blúzokat, topokat. A V-kivágás függőlegesen nyújtja a nyakat és a felsőtestet, a 3/4-es ujj pedig a csuklód vékony vonalára irányítja a figyelmet.