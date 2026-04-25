Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 25., szombat Márk

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
testépítés

Megjárta a poklot, miután 14 évesen elrabolták - Ma már rá sem ismersz a Netflix-doku főszereplőjére - FOTÓ

testépítés dokumentumfilm elrablás Netflix elrabolt gyerek
Egykor az egész világ az elrablásáról beszélt. Ma pedig Elizabeth Smart egészen más miatt került a reflektorfénybe: testépítő karrierbe kezdett.

Kevés történet rázta meg annyira Amerikát, mint Elizabeth Smarté. A nő mindössze 14 éves volt, amikor 2002-ben egy fegyveres betörő elrabolta a családi otthonukból az Egyesült Államokban, Salt Lake Cityben. A kilenc hónapig tartó fogság után kiszabadított lány története bejárta az világot, és évekkel később még egy Netflix-dokumentumfilm is feldolgozta a tragédiáját. Most pedig élete egészen elképesztő fordulatot vett, ugyanis testépítőként hódította meg a világot.

Forrás: Getty Images

Elrabolták 14 évesen, most meg testépítő bajnok lett – Elizabeth Smart hihetetlen története

  • Elizabeth Smart testépítő versenyen nyert első helyet saját kategóriájában.
  • A nő 14 évesen egy brutális emberrablás áldozata volt. 
  • Ma gyermekvédelmi aktivista, és új szenvedélye segíti őt a gyógyulásban.

Most azonban Elizabeth Smart egészen más okból került újra a középpontba. A 38 éves nő ugyanis első helyet nyert saját kategóriájában egy testépítő versenyen Salt Lake Cityben. Smart elmondása szerint a testépítés teljesen új fejezetet nyitott a számára, mint mentálisan és fizikailag egyaránt. 

Nagy változás volt ez számomra. Nehéz volt, sokszor a határaimat feszegette, de hihetetlenül büszke vagyok magamra

 – írta közösségi oldalán.

A testépítés számára nem csupán sport, hanem a gyógyulás egyik formája is lett. Smart hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha az emberek csak a múltja alapján határoznák meg.

Könnyű egyetlen címkével illetni valakit

– fogalmazott.

Ma már aktívan dolgozik azon, hogy segítse, és megvédje a gyermekeket mindenféle bántalmazástól. Saját alapítványán keresztül támogatja az áldozatokat, emellett YouTube-csatornát is indított, ahol fontos társadalmi kérdésekről beszél.

A testépítés pedig közben egy váratlan, de erőt adó új szenvedéllyé vált az életében. Smart szerint a teste minden nehézségen átsegítette – a legrosszabb napokon is –, ezért most már büszkén ünnepli azt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
