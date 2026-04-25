Megjárta a poklot, miután 14 évesen elrabolták - Ma már rá sem ismersz a Netflix-doku főszereplőjére - FOTÓ

Kevés történet rázta meg annyira Amerikát, mint Elizabeth Smarté. A nő mindössze 14 éves volt, amikor 2002-ben egy fegyveres betörő elrabolta a családi otthonukból az Egyesült Államokban, Salt Lake Cityben. A kilenc hónapig tartó fogság után kiszabadított lány története bejárta az világot, és évekkel később még egy Netflix-dokumentumfilm is feldolgozta a tragédiáját. Most pedig élete egészen elképesztő fordulatot vett, ugyanis testépítőként hódította meg a világot.
Elrabolták 14 évesen, most meg testépítő bajnok lett – Elizabeth Smart hihetetlen története
- Elizabeth Smart testépítő versenyen nyert első helyet saját kategóriájában.
- A nő 14 évesen egy brutális emberrablás áldozata volt.
- Ma gyermekvédelmi aktivista, és új szenvedélye segíti őt a gyógyulásban.
Most azonban Elizabeth Smart egészen más okból került újra a középpontba. A 38 éves nő ugyanis első helyet nyert saját kategóriájában egy testépítő versenyen Salt Lake Cityben. Smart elmondása szerint a testépítés teljesen új fejezetet nyitott a számára, mint mentálisan és fizikailag egyaránt.
Nagy változás volt ez számomra. Nehéz volt, sokszor a határaimat feszegette, de hihetetlenül büszke vagyok magamra
– írta közösségi oldalán.
A testépítés számára nem csupán sport, hanem a gyógyulás egyik formája is lett. Smart hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha az emberek csak a múltja alapján határoznák meg.
Könnyű egyetlen címkével illetni valakit
– fogalmazott.
Ma már aktívan dolgozik azon, hogy segítse, és megvédje a gyermekeket mindenféle bántalmazástól. Saját alapítványán keresztül támogatja az áldozatokat, emellett YouTube-csatornát is indított, ahol fontos társadalmi kérdésekről beszél.
A testépítés pedig közben egy váratlan, de erőt adó új szenvedéllyé vált az életében. Smart szerint a teste minden nehézségen átsegítette – a legrosszabb napokon is –, ezért most már büszkén ünnepli azt.
