Vásároljon gyorsabban, kényelmesebben és nagyobb kedvezményekkel – csak töltse le a KUPLIO kedvezménykeresőt!

Hogyan működik a bővítmény?

Nyissa meg azt a webáruházat, amelyben vásárolni szeretne – lehet ez a kedvenc divatüzlete, parfümériája, elektronikai áruháza vagy sportszer webáruháza. A KUPLIO kedvezménykeresőhöz már számos ismert áruház csatlakozott, és a lista folyamatosan bővül. Például olyan boltokban is használható, mint a Homa, Zooplus, Notino, Home&Cook, Emos, ÉkszerEshop, Kytary vagy Hervis Sports. Egyszerűen helyezze a kiválasztott termékeket a kosarába, majd lépjen a fizetési oldalra.

Itt általában meg kell adnia egy kedvezménykódot, amellyel már rendelkezik. A Kedvezménykereső azonban leegyszerűsíti ezt a folyamatot: elég egyetlen kattintás a „Kedvezménykódok ellenőrzése” gombra, és a bővítmény automatikusan teszteli az összes elérhető kódot és ajánlatot, majd kiválasztja az Ön rendeléséhez legkedvezőbbet.

A folyamat teljesen automatizált, így nem kell időt töltenie a kódok keresésével, érvényességük ellenőrzésével vagy kipróbálásával – a bővítmény mindent elvégez Ön helyett. Ezáltal a vásárlás gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb lesz.

Végül csak a szokásos módon fizesse ki a rendelését, és élvezze, hogy kedvezőbb áron szerezte be a kiválasztott termékeket. Azon tűnődik, mekkora megtakarítást érhet el? A kedvezmény mértéke minden esetben az adott üzlet ajánlatától függ, de gyakran elérhető például 15%-os kupon divatcikkekre, 20%-os árengedmény sportfelszerelésekre, vagy akár 30%-os extra kedvezmény utazások foglalásakor.

A KUPLIO bővítmény más típusú kuponokat is felkutat, de nem mindegyik aktiválódik automatikusan a kosárban. Ez azonban nem változtat azon, hogy a rendszer Ön helyett keresi meg az ajánlatokat, amivel végső soron időt és pénzt takarít meg.

Útmutató a bővítmény letöltéséhez és használatához mindössze 3 lépésben

A bővítmény néhány perc alatt telepíthető a böngészőbe. Csak kövesse az alábbi egyszerű lépéseket, és máris élvezheti a kedvezőbb, pénztárcabarát online vásárlás élményét.