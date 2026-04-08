Egy nő, aki nem ismert határokat: Laborfalvi Róza, a merész lázadó, aki botrányt botrányra halmozott

Tiltott szerelem: a 23 éves Jókai ostroma

Róza ekkor már 31 éves volt, s nem is remélte, hogy egy gyermekkel bárki is akarja majd őt vállalni. Ám a 23 éves Jókai annyira hevesen ostromolta, hogy remény ébredt szívében. Ösztönei nem csalták meg, mert fél év után az író megkérte a kezét, s bár Petőfi nagyon igyekezett lebeszélni barátját elhatározásáról, nem járt sikerrel.

Petőfi odáig is elment, hogy szövetkezett Jókai anyjával és nővérével, hogy elvigyék Mórt Róza lányához, – hátha így kedvét szegik – de csak azt érték el, hogy az megszökött a színésznővel és titokban házasodtak össze. meg.

Bujtatás és menlevelek: a szabadságharc árnyékában

Jókai ezzel elvesztette anyját és barátját. Igaz, abban az időben más gondja is akadt a fiatal párnak, főleg, miután a szabadságharc elbukott, s az írónak menekülnie kellett. Róza bujtatta, s végül azt is elérte Klapka Györgynél, hogy állítson ki férjének egy menlevelet. Megmentette az üldözéstől szerelmét, aztán egy otthont teremtett számára, hogy írjon, mert hitte: Jókaiból nagy író lesz.

Róza az inspiráció: regények és családi élet

Bíztatta is, hogy ne csak cikkeket és elbeszéléséket írjon, hanem regényt is. Az ő hatására kezdte el írni az Egy magyar nábobot és a Politikai Divatot is. Jó néhány könyvében megörökítette nejét. Meg is érdemelte az elismerést, hiszen egész nap írhatott, anélkül, hogy bárki megzavarta volna, mert az asszony csendre intette házuk cselédjeit is: „az úr ír”. Esténként az elkészült fejezeteket Jókai neki olvasta fel. Róza pedig kivetett, beletetett, átíratott vele részeket, ha kellett. Ezt látva pár év múlva a Jókai anyja is megbékélt a színésznővel.

Botrány a botrányban: fiatalabb nők és az arany ember

Persze ahogyan Róza szépsége fakult az idő előrehaladásával, Jókai a fiatalabb nők iránt kezdett érdeklődni. Egy ízben szívét el is rabolta valaki. Történt egyszer, hogy Jókait felkereste egy özvegyasszony, hogy vállalja a gyámságot két gyermeke felett. Róza megtiltotta neki, de az író meglátogatta az özvegyet és gyermekeit.

Az egyik gyámságra szoruló lány – egy 18 éves tüdőbeteg – annyira elbájolta az írót, hogy sokszor tűnt el a „senki szigetére”, mindaddig, amíg a lány meg nem halt, és Jókai meg nem írta Az arany embert.