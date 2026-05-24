Mentőakció: egy égő házból mentették ki Süti cicát Veszprémben – mutatjuk az életmentés részleteit

A tűzoltóság- és a mentőszolgálat munkatársainak hála sikeresen zárult egy életmentés Veszprém vármegyében. Néhány nappal ezelőtt tűz ütött ki egy helyi tömbházban, az égő lakásban pedig hárman tartózkodtak az életveszélyes pillanatokban: egy édesanya, a kisfia és a család házi kedvence, Süti cica. Míg az anya-fia páros még időben ki tudott menekülni a lángok elől, a macska csapdába esett az égő lakásban. Az egyenruhás hősöket azonban nem olyan fából faragták, hogy bárkit hátrahagyjanak. Egy mentőakció keretében kihozták, majd ellátták Sütit, ezzel pedig megmentették az életét.

Szívmelengető mentőakció zajlott le Veszprém vármegyében: lakástűzből mentették ki Süti cicát

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Süti cica gazdája levélben köszönte meg a mentőakció tagjainak a segítséget

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztották meg a nem mindennapi életmentés részleteit. A bejegyzésükben arról írtak, hogy néhány nappal ezelőtt Veszprém vármegyébe riasztották őket, ahol tűz ütött ki egy lakásban, a lakók közül pedig nem mindenki tudta időben elhagyni az ingatlant.

„Tűz ütött ki a napokban egy Veszprém vármegyei tömbházban. Az égő lakásban tartózkodó édesanya és gyermeke még időben ki tudtak menekülni, 18 éves cicájuk, Süti azonban a lángok közt rekedt. Perceken belül mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, megvizsgálták a kisfiút és anyukáját, majd Sütit is ellátták, akit a tűzoltók mentettek ki az épületből. Az oxigén és a simogatás hatására Süti állapota is gyorsan javult, így végül stabil állapotban bízták a helyszínen tartózkodó segítők gondoskodására, amíg gazdáit kórházba szállították. Az anyuka később levélben köszönte meg mentőápoló bajtársnőnknek a mentők segítségét. Azt is elárulta, hogy már mindenki otthon van és jól érzi magát, köztük Süti cica is" – derült ki a posztból.

Az elmúlt hetekben nem ez volt az egyetlen olyan mentőakció, amely során házi kedvencek életét mentették meg az egyenruhások. Korábban beszámoltunk arról, hogy néhány napja egy kutyát hoztak ki a lángok közül Albertirsán, előtte pedig egy nyuszi és egy tacskó életét mentették meg a hatóságok.

