Ezért vonzódunk a mackós férfiakhoz – 10 ok, amiért ellenállhatatlanok

A párválasztási preferenciák mögött gyakran olyan mélyen gyökerező, evolúciós és gyermekkori minták állnak, amelyekről a mindennapokban tudomást sem veszünk. A mackós férfiak vonzereje nem a tökéletességről szól, hanem a természetességről és arról a felszabadultságról, amit csak egy olyan partner mellett élhetünk meg, aki mellett mi magunk is merünk tökéletlenek lenni.

Miben rejlik a mackós férfiak vonzereje?

Mitől vonzó egy férfi? 10 ok, amiért a mackós férfiak vannak előnyben

A jelenség nem csupán egy trend vagy ízlés kérdése. A mackós férfiak vonzereje sokszor tudattalan döntések eredménye, amelyeket a biztonságérzet, a természetesség és az érzelmi kapcsolódás iránti igény formál. Ezek azok a vonzó férfi tulajdonságok, amelyek hosszú távon különösen értékessé teszi őket a párkapcsolatokban.

1. Az ölelés terápiás ereje

Pszichológiai tény, hogy a testi kontaktus során felszabaduló oxitocin vagyis a kötődési hormon szintje magasabb, ha az érintés puha és befogadó. Egy mackós alkatú férfi ölelése fizikai értelemben is körbezár, biztonságos burkot von körénk, ami azonnal csökkenti a stressz-szintünket egy nehéz nap után.

2. Viszlát, megfelelési kényszer

Egy olyan férfi mellett, aki nem tölt napi három órát a konditeremben és nem számolja kényszeresen a kalóriákat, mi is könnyebben engedjük el a saját testkép-szorongásainkat. A termetesebb partner mellett a vasárnapi pizzázás nem bűntudat, hanem közös örömforrás, ami felszabadítja a kapcsolatot a külsőségek nyomása alól.

3. Evolúciós stabilitás

Ősi ösztöneink azt súgják, hogy az ideális férfi testalkat nem csak a látványos izmokból áll. Akinek van némi tartaléka, az képes gondoskodni a családról, és bírja a gyűrődést. A mackós alkat a bőség és a stabilitás szimbóluma, egy olyan férfié, aki nem csak önmagára koncentrál, hanem elég hely van rajta és benne mások számára is.

4. Humor és önirónia

A statisztikák és a tapasztalat szerint a dundibb férfiak gyakran fejlettebb humorérzékkel rendelkeznek. Mivel nem a fizikai tökéletességükkel hódítanak, személyiségük más területeit, például a verbális intelligenciát és az öniróniát csiszolták mesterire, ami hosszú távon sokkal szórakoztatóbb partnerré teszi őket.