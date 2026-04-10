Átverés a köbön: 5 dolog, amit elhittünk a romantikus filmeknek, pedig valójában szemen szedett hazugságok

Romantikus filmeken és meséken növünk fel, emiatt pedig ezekhez az idealizált világképekhez igazodnak az elvárásaink a saját kapcsolatainkban is. De ha a filmek toxikus kapcsolatokat emelnek piedesztálra, akkor mi lesz a saját szerelmi életünkkel?

Sajnos a Titanic is olyan romantikus film, amely egy valótlan szerelmi képet mutat.

Romantikus filmek és az idealizált szerelem

A romantikus kliséket még talán meg lehet bocsátani a romkomoknak, hiszen ugyanazokat a szívmelengetően gagyi megoldásokat újra és újra tudjuk imádni. Az viszont már kevésbé bocsánatos bűn, hogy a romantikus filmek legtöbbje hazudik a szerelemről. Mi pedig amatőr módon bele is esünk abba a hibába, hogy még hiszünk is nekik.

Te is gondoltál már arra, miután újranézted a kedvenc romkomodat, hogy „ah, bárcsak az én pasim is ezt csinálná!”? Inkább adj hálát az égnek, hogy nem teszi! A romantikus filmek ugyanis egy idealizált szerelemképet vetítenek ki, méghozzá mézesmázos cukorsziruppal leöntve, ami miatt nem veszed észre, hogy a kedvenc romkompárosod valójában olyan toxikus kapcsolatban él, mint az a bizonyos barátnőd, akinek a szerelmi életét mindig kibeszéled a legjobb barátnőddel, mert egyszerűen nem érted, hogyan létezhet ilyen egészségtelen kapcsolat a világon. Neked is van ilyen ismerősöd? Mindenkinek van legalább egy...

Filmes hazugságok a szerelemről

Most lerántjuk a leplet ezekről a hazugságokról, hiszen ideje, hogy te is megvesd a lábad a realitás talaján!

1. Nehogy kimondd az érzéseid! Inkább tűnj el évekre!

Ezekben a filmekben teljesen normális, sőt még romantikus is az, ha nem mondjuk ki az érzéseinket, hanem évekig szenvedünk, és csak azután találunk egymásra. Hiszen mi is lehetne jobb annál, hogy a boldogság és a nyílt kommunikáció helyett inkább évekig bámulunk ki az esős ablakon szomorúan, miközben a háttérből szól a U2 With Or Without You című nótája…

2. Szenvedni, mindig csak szenvedni

Akkor tudod, hogy megtaláltad a Nagy Őt, ha jó sokat szenvedsz! Legalábbis a romantikus filmek szerint. Elvégre az igaz szerelmed nem boldoggá akar tenni, hanem meg akarja keseríteni az életed, ugyebár.