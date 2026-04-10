Átverés a köbön: 5 dolog, amit elhittünk a romantikus filmeknek, pedig valójában szemen szedett hazugságok

Romantikus filmeken és meséken növünk fel, emiatt pedig ezekhez az idealizált világképekhez igazodnak az elvárásaink a saját kapcsolatainkban is. De ha a filmek toxikus kapcsolatokat emelnek piedesztálra, akkor mi lesz a saját szerelmi életünkkel?
Romantikus filmek és az idealizált szerelem
A romantikus kliséket még talán meg lehet bocsátani a romkomoknak, hiszen ugyanazokat a szívmelengetően gagyi megoldásokat újra és újra tudjuk imádni. Az viszont már kevésbé bocsánatos bűn, hogy a romantikus filmek legtöbbje hazudik a szerelemről. Mi pedig amatőr módon bele is esünk abba a hibába, hogy még hiszünk is nekik.
Te is gondoltál már arra, miután újranézted a kedvenc romkomodat, hogy „ah, bárcsak az én pasim is ezt csinálná!”? Inkább adj hálát az égnek, hogy nem teszi! A romantikus filmek ugyanis egy idealizált szerelemképet vetítenek ki, méghozzá mézesmázos cukorsziruppal leöntve, ami miatt nem veszed észre, hogy a kedvenc romkompárosod valójában olyan toxikus kapcsolatban él, mint az a bizonyos barátnőd, akinek a szerelmi életét mindig kibeszéled a legjobb barátnőddel, mert egyszerűen nem érted, hogyan létezhet ilyen egészségtelen kapcsolat a világon. Neked is van ilyen ismerősöd? Mindenkinek van legalább egy...
Filmes hazugságok a szerelemről
Most lerántjuk a leplet ezekről a hazugságokról, hiszen ideje, hogy te is megvesd a lábad a realitás talaján!
1. Nehogy kimondd az érzéseid! Inkább tűnj el évekre!
Ezekben a filmekben teljesen normális, sőt még romantikus is az, ha nem mondjuk ki az érzéseinket, hanem évekig szenvedünk, és csak azután találunk egymásra. Hiszen mi is lehetne jobb annál, hogy a boldogság és a nyílt kommunikáció helyett inkább évekig bámulunk ki az esős ablakon szomorúan, miközben a háttérből szól a U2 With Or Without You című nótája…
2. Szenvedni, mindig csak szenvedni
Akkor tudod, hogy megtaláltad a Nagy Őt, ha jó sokat szenvedsz! Legalábbis a romantikus filmek szerint. Elvégre az igaz szerelmed nem boldoggá akar tenni, hanem meg akarja keseríteni az életed, ugyebár.
3. Akkor szenvedélyes egy kapcsolat, ha egyfolytában veszekedtek
Gondolj csak a Szerelmünk lapjaira! Noah és Allie (akik egyébként az életben ki nem állhatták egymást – legalábbis az őket játszó színészek, Ryan Gosling és Rachel McAdams) egyfolytában civódtak, sőt, még testileg is egymásnak feszültek. Majd amikor a tetőpontra hágott a feszültség, hirtelen szenvedélyesen egymásnak estek, hiszen a romantikus filmek szerint nincs is jobb a békülős szexnél. Azért a harmonikus és békés kapcsolat, meg a szeretetteljes együttlét lehet, hogy mégiscsak jobb annál, de persze mit tudhatunk mi…
4. Egy igazi herceg mindig megmenti a bajba esett hölgyet
Természetesen érzéki, amikor egy férfi elkap, mielőtt elesnél vagy kinyitja neked az ajtót – elvégre a lovagiasságnak nem kell kihalnia. De azért az sem túl jó, ha úgy növünk fel, hogy a Disney-mesék elvei alapján mindig azt várjuk, hogy a Szőke Herceg mindent megoldjon helyettünk. Így nem leszünk túl függetlenek, az biztos.
5. Az a bizonyos happy end
A hosszú szenvelgés után, ami az egész film végéig kitartott, hirtelen minden jóra fordul (ha nem zokogós drámát nézel), a szerelmesek egymásra találnak, és eljön az a bizonyos happy end. De mi is az a happy end? Boldogan éltek, míg meg nem haltak, aha… Ha eddig a főhősök nem tudták menedzselni a kapcsolatukat, egyfolytában összevesztek, sőt, fogalmuk sincs arról, hogy milyen egy nem toxikus kapcsolat, akkor hogyan oldódna meg minden az igaz szerelem csókjától? Persze, ha jön egy sequel, akkor ismét minden felborul, és betekintést nyerhetünk abba, hogy a happy end nem is olyan happy. De aztán a film végére ismét jön valami, amitől varázsütésre mégiscsak „megoldódik” minden. Egészen a következi részig…
Leleplezett „szerelem” a filmekben
Járj nyitott szemmel, elvégre a romantikus filmekben nem minden arany, ami fénylik! Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szabad ilyen filmeket nézni, hiszen ezek igazán kellemes vigaszt nyújthatnak a lelkünknek. De érdemes külön választani a filmek világát a realitástól! Ezek a filmeknek köszönhető magas elvárások ugyanis egyrészt nem teljesíthetőek, másrészt nem biztos, hogy megállják a helyüket egy egészséges kapcsolatban. Úgyhogy ne légy olyan szigorú a kedveseddel, ha nem úgy viselkedik, mint Mark Darcy – hiszen egész biztosan jobban jársz, mint Bridget Jones.
