Amikor a beteljesüléshez külön utakra van szükség – Sztárpárok, akik szakítottak, újrakezdték, és boldogabbak, mint valaha

A különválás sokszor nem azért történik, mert valami javíthatatlanul elromlott vagy mert nem illünk össze a másikkal. Akadnak olyan stádiumok, amikor párunkkal együtt már nem tudunk tovább növekedni – ilyenkor a sors külön utakra terel bennünket, hogy elsajátíthassunk bizonyos leckéket. Gyakran előfordul, hogy az egyik fél már előrébb jár a karmikus feladataiban, míg a másik még csak most lép bele egy adott tanulási folyamatba. Ilyenkor az energiák nem tudnak szinkronban működni, és az egyensúly megbillen – annak ellenére, hogy talán mindkét fél megtesz minden tőle telhetőt a siker és harmónia érdekében. És ez a sztárpárokkal is ugyanúgy megtörténik, mint a hétköznapi emberekkel.

Ahogy a hétköznapi emberek életében, úgy a sztárpárokéban is előfordul, hogy időre van szükségük, hogy rájöjjenek, tényleg egymást akarják.

Becslések szerint a kapcsolatok akár kétharmadában is bekövetkezik a különlét időszaka, mielőtt valódi, érett újrakezdés és stabil kapcsolódás jönne létre. Természetesen ez nem egy egzakt statisztika, sokkal inkább egy gyakori mintázat, amit a párkapcsolati dinamikákban újra és újra megfigyelhetünk. Ez semmiképpen sem kudarc – sokkal inkább egy finomhangolási periódus.

Létezik minőségi újrakezdés?

Lehet, hogy két ember valóban összetartozik, ugyanakkor egyetlen kapcsolat sem lineáris módon halad előre. Néha eltávolodnak, külön utakon járva fejlődnek, majd egy magasabb szellemi szinten találkoznak és kapcsolódnak újra. A különlét alatt rengeteg felismerésre tehetünk szert önmagunkról és a kapcsolatokról: míg az egyik fél önazonosságot, a másik egészséges határokat meghúzni tanul. Az egyikük a múltbéli minták elengedésére, a másikuk talán pont az elköteleződésre válik képessé a külön töltött periódus után. Ami azonban kulcsfontosságú: az újrakezdés csak akkor működhet igazán, ha a felekben legbelül valódi változás megy végbe. Ne higgyük feltétlenül el, hogy „felmelegítve csak a töltött káposzta jó” – számtalan példa ennek éppen az ellenkezőjét igazolja.

Szakításokkal tarkított szerelmek a hírességek világából: sztárpárok, akiknek sikerült az újrakezdés

Justin Bieber és Hailey Bieber

Justin Bieber és Hailey Bieber – amikor a fejlődő önismeret hozza el az újrakezdés esélyét

Hailey Bieber még tiniként, az akkoriban berobbanó sztár rajongójaként találkozott először Justin Bieberrel egy backstage eseményen, 2009-ben. Akkor még senki sem gondolta, hogy évekkel később nemcsak egymásra találnak, hanem egy olyan kapcsolatot építenek fel, amely több szakítást és újrakezdést is túlél. Justin és Hailey kapcsolata 2015–2016 körül indult el igazán, majd rá egy évre, 2016-ban megszakadt.