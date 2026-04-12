„Magas nő vagyok és nem szégyellem": egy 192 centis szépség története

Magas nőként kilógni a sorból nemcsak vizuális kérdés, hanem érzelmi teher is lehet. Egy közel kétméteres nő története megmutatja, milyen hatással vannak a folyamatos kritikák az önbizalomra. Az útja azonban végül az önelfogadás felé vezetett.

192 centijével Amira az igazán magas nők táborát erősíti.

Ma már több milliós követőtáborral rendelkezik a 192 centi magas nő, akit korábban csúfoltak az utcán A 26 éves Amira Evans meglehetősen szokatlan méretekkel rendelkezik: 192 centire nőtt.

Extrém magassága fiatalabb korában megnehezítette az életét: sokat bántották és a randizással is meggyűltek a problémái.

Ma már azonban megtanulta elfogadni önmagát: büszkén vállalja a testét és milliós követőtábort alakított ki az Instagramon.

A legtöbb ember számára a magasság csupán egy adat, de a 26 éves Amira számára egy olyan tényező, ami az egész életét meghatározza. Bár a bristoli szépség még meg sem közelíti a világ legmagasabb nőjét a maga 192 centijével, azonban így is rengeteg bántást kapott a kortársaitól: rendszeresen kicsúfolták őt és csak kevesen akartak vele barátkozni.

Később, a serdülőkor után sem lett jobb a helyzet: a férfiak megijedtek a magasságától és sokáig magányosan tengette a mindennapjait.

Az önelfogadás egy hosszú volt a számára, de ma már megtanulta az előnyére fordítani az egykori gyengeségét és több ezer dollárt keres havi szinten a milliós Instagram követőinek hála.

Ma már nagyon magabiztos vagyok és imádom az alakomat. Nem zavarnak a negatív kommentek sem, mert a férfiak rajonganak értem és rendszeresen randira hívnak.

– nyilatkozta a Mirrornak. És hogy minek köszönheti ezt a pálfordulást? Egyszerűen csak eldöntötte, hogy nem akar egész életében a teste börtönében élni és elkezdett máshogy tekinteni magára. Megtanulta tisztelni magát és azt a testet, ami minden nap kiszolgálja őt és bátran visszaszólt az őt kritizálóknak.

Amirát ma már nem zavarják a negatív kommentek.

Néha még most is kapok negatív kommenteket, amikben azt írják, hogy kövér vagyok és edzenem kéne. De pontosan tudom, hogy csak azért, mert nem úgy nézek ki mint a többi nő, még lehetek szép és egészséges.

– árulta el. Amira szörnyen szerencsésnek érzi magát azért, mert ma már rengeteg férfi találja vonzónak és a közösségi média felületein nyíltan beszél a korábbi nehézségeiről és ezzel sokaknak ad erőt.

A története így nem arról szól, hogyan kell beleférni a társadalmi normákba, hanem arról, hogyan lehet a javadra fordítani, ha kilógsz belőle.

Van ugyanis, amit nem lehet elrejteni, ezért meg kell tanulni együtt élni vele, sőt: erőt meríteni belőle.