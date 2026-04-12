Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap Gyula

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

„Magas nő vagyok és nem szégyellem": egy 192 centis szépség története

Amira Evans
igaz történet önelfogadás magasság
Nagy Kata
2026.04.12.
Sokan úgy gondolják, a feltűnő külső automatikusan előnyt jelent az életben. Egy magas nő története azonban megmutatja, hogy a centik mögött gyakran bántó megjegyzések és előítéletek húzódnak – de van, akit még ezek sem tántorítanak el attól, hogy a különcségéből előnyt kovácsoljon!

Magas nőként kilógni a sorból nemcsak vizuális kérdés, hanem érzelmi teher is lehet. Egy közel kétméteres nő története megmutatja, milyen hatással vannak a folyamatos kritikák az önbizalomra. Az útja azonban végül az önelfogadás felé vezetett. 

192 centi magas nő egy képen
192 centijével Amira az igazán magas nők táborát erősíti. 
Forrás: Amira Evans

Ma már több milliós követőtáborral rendelkezik a 192 centi magas nő, akit korábban csúfoltak az utcán 

  • A 26 éves Amira Evans meglehetősen szokatlan méretekkel rendelkezik: 192 centire nőtt. 
  • Extrém magassága fiatalabb korában megnehezítette az életét: sokat bántották és a randizással is meggyűltek a problémái. 
  • Ma már azonban megtanulta elfogadni önmagát: büszkén vállalja a testét és milliós követőtábort alakított ki az Instagramon. 

A legtöbb ember számára a magasság csupán egy adat, de a 26 éves Amira számára egy olyan tényező, ami az egész életét meghatározza. Bár a bristoli szépség még meg sem közelíti a világ legmagasabb nőjét a maga 192 centijével, azonban így is rengeteg bántást kapott a kortársaitól: rendszeresen kicsúfolták őt és csak kevesen akartak vele barátkozni.

Később, a serdülőkor után sem lett jobb a helyzet: a férfiak megijedtek a magasságától és sokáig magányosan tengette a mindennapjait. 

Az önelfogadás egy hosszú volt a számára, de ma már megtanulta az előnyére fordítani az egykori gyengeségét és több ezer dollárt keres havi szinten a milliós Instagram követőinek hála. 

Ma már nagyon magabiztos vagyok és imádom az alakomat. Nem zavarnak a negatív kommentek sem, mert a férfiak rajonganak értem és rendszeresen randira hívnak.

 – nyilatkozta a Mirrornak. És hogy minek köszönheti ezt a pálfordulást? Egyszerűen csak eldöntötte, hogy nem akar egész életében a teste börtönében élni és elkezdett máshogy tekinteni magára. Megtanulta tisztelni magát és azt a testet, ami minden nap kiszolgálja őt és bátran visszaszólt az őt kritizálóknak

192 centi magas nő egy képen
Amirát ma már nem zavarják a negatív kommentek.  
Forrás: Amira Evans

Néha még most is kapok negatív kommenteket, amikben azt írják, hogy kövér vagyok és edzenem kéne. De pontosan tudom, hogy csak azért, mert nem úgy nézek ki mint a többi nő, még lehetek szép és egészséges. 

– árulta el. Amira szörnyen szerencsésnek érzi magát azért, mert ma már rengeteg férfi találja vonzónak és a közösségi média felületein nyíltan beszél a korábbi nehézségeiről és ezzel sokaknak ad erőt. 

A története így nem arról szól, hogyan kell beleférni a társadalmi normákba, hanem arról, hogyan lehet a javadra fordítani, ha kilógsz belőle.

Van ugyanis, amit nem lehet elrejteni, ezért meg kell tanulni együtt élni vele, sőt: erőt meríteni belőle. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu