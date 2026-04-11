A milleniálok már csendes vakációra járnak szabadság helyett: a szakértők szerint ez egyenes út a kiégéshez

A táv- és a hibrid munkavégzés korszaka új lehetőségeket nyitott meg az Y-generáció tagjai előtt. Ma már nem szükséges hónapokkal korábban levelet írnod a HR-osztálynak, hogy szabadságra szeretnél menni a nyáron, elég úgy szervezned a hétköznapjaidat, hogy már a nyaralásod helyszínén legyél, amikor fel kell nyitnod a laptopodat. A milleniálok azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a karrierjüket fenyegetik azzal, hogy egyre gyakrabban járnak „csendes vakációra" egy rendes több napos nyaralás helyett.

Csendes vakáció – megéri? Kik a milleniálok?

Hosszú hétvége, ami mégsem szabad?

Mit mond a pszichológus?

Kik a milleniálok? Az Y-generáció az 1980-as évek elejétől az 1990-es évek közepéig tartó idősáv szülöttei. Bumeráng generációnak is nevezik őket, mivel kedvezőtlen gazdasági környezetben születtek, azonban felnőttkorukra már megtapasztalhatták a jólétet. Emiatt kritikusak a szabályokkal és a hagyományokkal szemben, és őket tartják a megújulás első hírnökeinek is. A korábbi generációkkal ellentétben ők már más dolgokra vágytak és más dolgokat élveztek, mint a szüleik, vagy a nagyszüleik. Emiatt például a munkához is teljesen máshogy állnak hozzá, mint a felmenőik.

A pszichológusok szerint a milleniálok közt terjedő trend veszélyes lehet

Mi az a csendes vakáció? Ez a kifejezés az angol quiet vacationing szavak magyar fordítása, ami arra utal, amikor a home office-ban dolgozó irodisták nem kérnek szabadnapot a főnökeiktől, hanem inkább úgy szervezik a munkájukat, hogy már a nyaralóhelyen fejezzék be a teendőiket. Egy egyszerű hétvégéből, így gyakorlatilag hosszú hétvégés kikapcsolódást gyárthatnak, anélkül, hogy fogyna a szabadnapjaik száma. Egész jól hangzik, nem? De! Azonban a valóság az, hogy a szakértők szerint ez a fajta pihenés egyenes út a kiégéshez.

Az Unilad Karyn Rhodes HR-szakértő segítségével járt utána, hogy jó ötlet-e a munkát és a kikapcsolódást ennyire összekeverni. A válasz meglepő lehet.

„Ezek az egyébként nem annyira etikus utazások csak átmeneti megoldást jelentenek. Anélkül nyaralnak az emberek, hogy valóban pihennének és kikapcsolódnának. Elmosódik a határ a magánélet és a munka között, az alkalmazottak pedig ennek hatására sokkal nagyobb valószínűséggel égnek ki idő előtt. Ez pedig negatív hatással lehet a szellemi jólétükre és a termelékenységükre is. A munka minőségéről nem is beszélve. Röviden, ha pihenésre és nyaralásra vágysz, akkor tedd azt a hivatalos keretek között, és akkor nem kell tartanod sem a munkahelyi következményektől, sem a mentális egészséged romlásától" – zárta tanácsait a szakértő.