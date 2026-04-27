„Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy menjek hozzá a legjobb barátjához” - Egy 35 éves nő megdöbbentő története

- Egy 35 éves nő elmondása szerint pár éve elveszítette férjét, aki hosszú betegség után halt meg.
- A gyász időszakában végig mellette maradt az elhunyt férj legjobb barátja, akivel fokozatosan szorosabb kapcsolat alakult ki köztük.
- A nő szerint férje korábban is mondta, hogy nem szeretné, ha egyedül maradna, sőt állítólag a barátjára bízta a családját.
- Idővel a közös gyászból szerelem lett, és a pár végül eljegyezte, majd esküvőt tervez.
- A nő azt állítja, hogy „jeleket” kapott az elhunyt férjétől, és úgy érzi, ő is jóváhagyta az új hazásságát.
A férje szelleme áldását adta az új viszonyra
A történet szerint a nő férje hosszú betegség után halt meg 2020-ban, három gyermeket hagyva félárván maga után. Elárulta, hogy a gyász időszakában az egyetlen ember volt, aki folyamatosan mellette maradt, ő pedig nem más volt, mint az elhunyt férfi legjobb barátja.
„35 éves vagyok, és pár éve elveszítettem a férjemet. Az utolsó időszakban egyre többet beszélt arról, hogy nem akarja, hogy egyedül maradjak” – írta a nő, aki szerint elhunyt férje állítólag arra is megkérte barátját, hogy esetleges halála után vigyázzon a családjára. Nos, a férfi komolyan vette az ígéretét.
„A halála után teljesen összeomlottam. Az egyetlen ember, aki végig mellettem volt, az ő legjobb barátja volt. Együtt gyászoltunk, együtt próbáltunk túlélni minden napot – és valahogy egymásba kapaszkodtunk.” A nő szerint sokáig ő maga is meglepőnek találta, hogyan alakult át a kapcsolatuk, de idővel már nem csak a veszteség kötötte össze őket.
„Körülbelül egy évvel később kezdett megváltozni minden: már nem csak a fájdalom kötött össze minket. Tudom, hogy sokan ezt furcsának tartják, de én nem éreztem bűntudatot. A kapcsolatunk miatt rengeteg kritikát kaptunk, főleg az interneten. Miután bejelentettük az eljegyzésünket, sokan azt mondták, tiszteletlenség, amit csinálunk. De én úgy érzem, sőt tudom, hogy a férjem pontosan ezt akarta.” – fogalmazott az özvegy, aki elárulta, miért gondolja, hogy a férje beleegyezett az új házasságába a legjobb barátjával.
Az elhunyt férje szelleme adott jelet
„Furcsának tűnhet, de tényleg úgy érzem, mintha folyamatosan jeleket kaptam volna az elhunyt férjemtől. Azt sugallta, hogy ő is rendben van ezzel. Tudom, hogy sokan nem hisznek az ilyesmiben, de nekem ez erőt ad. Most már az esküvőnket tervezzük és lesz neki egy külön hely az asztalnál, koccintunk majd az emlékére” – zárta a furcsa történetet az immár ismét házasságban élő nő.
