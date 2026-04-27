„Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy menjek hozzá a legjobb barátjához” - Egy 35 éves nő megdöbbentő története

A gyász időszakában végig mellette maradt az elhunyt férj legjobb barátja, akivel fokozatosan szorosabb kapcsolat alakult ki köztük.

A nő szerint férje korábban is mondta, hogy nem szeretné, ha egyedül maradna, sőt állítólag a barátjára bízta a családját.

Idővel a közös gyászból szerelem lett, és a pár végül eljegyezte, majd esküvőt tervez.

A nő azt állítja, hogy „jeleket” kapott az elhunyt férjétől, és úgy érzi, ő is jóváhagyta az új hazásságát.

A történet szerint a nő férje hosszú betegség után halt meg 2020-ban, három gyermeket hagyva félárván maga után. Elárulta, hogy a gyász időszakában az egyetlen ember volt, aki folyamatosan mellette maradt, ő pedig nem más volt, mint az elhunyt férfi legjobb barátja.

„35 éves vagyok, és pár éve elveszítettem a férjemet. Az utolsó időszakban egyre többet beszélt arról, hogy nem akarja, hogy egyedül maradjak” – írta a nő, aki szerint elhunyt férje állítólag arra is megkérte barátját, hogy esetleges halála után vigyázzon a családjára. Nos, a férfi komolyan vette az ígéretét.

„A halála után teljesen összeomlottam. Az egyetlen ember, aki végig mellettem volt, az ő legjobb barátja volt. Együtt gyászoltunk, együtt próbáltunk túlélni minden napot – és valahogy egymásba kapaszkodtunk.” A nő szerint sokáig ő maga is meglepőnek találta, hogyan alakult át a kapcsolatuk, de idővel már nem csak a veszteség kötötte össze őket.

„Körülbelül egy évvel később kezdett megváltozni minden: már nem csak a fájdalom kötött össze minket. Tudom, hogy sokan ezt furcsának tartják, de én nem éreztem bűntudatot. A kapcsolatunk miatt rengeteg kritikát kaptunk, főleg az interneten. Miután bejelentettük az eljegyzésünket, sokan azt mondták, tiszteletlenség, amit csinálunk. De én úgy érzem, sőt tudom, hogy a férjem pontosan ezt akarta.” – fogalmazott az özvegy, aki elárulta, miért gondolja, hogy a férje beleegyezett az új házasságába a legjobb barátjával.