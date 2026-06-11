„Nagyon szeretünk, Papa Ron” – gyászol a világhírű énekes, John Legend családja

Szomorú hírt osztott meg követőivel John Legend felesége, Chrissy Teigen: elhunyt édesapja, Ronald Leroy Teigen. A férfi mindössze néhány nappal a 74. születésnapja előtt, 73 éves korában halt meg.

John Legend is megemlékezett Chrissy Teigen édesapjáról

Fotó: Getty Images

John Legend felesége megható bejegyzésben búcsúzott édesapjától

A 40 éves sztár egy érzelmes Instagram-bejegyzésben osztotta meg a hírt követőivel. A poszthoz egy videót is mellékelt édesapjáról, amelyen a férfi a rá jellemző humorral mesél életéről és emlékeiről. Chrissy Teigen megrendítő sorokban írta le, milyen érzés volt szembesülni a veszteséggel.

„Tegnap még úgy ébredtem, hogy volt apukám, este pedig már nélküle feküdtem le”

– fogalmazott. A modell arról is írt, hogy a napja elsőre teljesen átlagosan indult: elintézte a szokásos teendőit, találkozott a barátaival, majd váratlanul érkezett a tragikus hír.

A sztár elárulta, hosszú évek óta gondolt arra, hogy egyszer eljön ez a pillanat, hiszen édesapja mindig is idősebb szülőnek számított. Ennek ellenére a veszteség sokkal mélyebben érintette, mint amire számított. Chissy Teigen különösen hálás azért, hogy még édesapja életében elmondhatta neki, mennyire fontos számára. Elárulta, néhány hónappal ezelőtt levelet írt neki, amelyben megköszönte mindazt a kemény munkát és áldozatot, amelyet a családjáért hozott.

A fájdalmas búcsú mellett mosolyogva is felidézte apja különc szokásait. Elmondása szerint Ronald Teigen kevés dolgot szeretett igazán a világon a basszusgitáron, a swingtáncon, a fafaragáson, az állatokon, a YouTube-videókon és a családján kívül. Chrissy szerint több száz videót őriz róla, amelyeken éppen valami olyasmi miatt bosszankodik, amit nem is ő csinál, néz vagy eszik – írja a Daily Mail.

A bejegyzéshez csatolt videóban Ronald Teigen a Csendes-óceán északnyugati régiójában töltött évekről mesélt. Bár szerette a környéket, egy dolgot nem tudott megszokni: a lazacot. Tréfásan megjegyezte, hogy annyi lazacot evett élete során, hogy soha többé nem szeretne hozzáérni.

Chrissy édesapja mindig támogatta lányát

Chrissy férje, a többszörös Grammy-díjas zenész, John Legend is búcsúzott apósától. A hozzászólásában azt írta, hálás azért, hogy Ronald ilyen sok időt tölthetett az unokáival, és láthatta azt a családot, amelynek létrejöttében fontos szerepe volt.